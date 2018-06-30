Главное, что нам нужно в этом неуютном мире, - это cwtch

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Станет ли валлийский кач новым хюгге? Поможет ли его растущая популярность привнести в нашу жизнь больше тепла и утешения?

Я на четверть валлийка. Моя бабушка выросла в Ронта-Вэлли, маленьком шахтерском городке, где ее отец был директором школы.

По-валлийски она с нами почти не говорила, разве что время от времени могла повеселить, произнося самое длинное в мире название железнодорожной станции: Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch).

Но с ранних лет мне было знакомо слово "cwtch". Бабушка не часто его говорила, но я знала, что оно особенное, поскольку произносилось оно почти шепотом.

Помню, как оно прозвучало в больнице, когда мы думали, что бабушка умирает. Это особый вид объятия, сказала она тогда.

И это правда: словом cwtch (произносится по-английски как 'kutch', "кач") валлийцы называют объятия, которые намного, намного больше, чем просто объятия.

Второе значение этого слова - закуток, шкафчик, в общем, то небольшое пространство, где можно хранить вещи в безопасности.

Соедините оба значения в одно, и вы получите именно то, что означает "кач": заключить в объятия того, кто нуждается в безопасности и тепле в этом опасном мире.

Это именно то, что нужно было моей бабушке, и это было то, что она щедро раздавала нам, когда ее жизнь клонилась к закату.

Помню, как девчонкой я утыкалась носом ей в шею, ощущая запах духов "Утренняя роса", которыми пахла ее бледная кожа, и мне казалось, что в мире нет более безопасного места.

Именно это вам и дает "кач": безопасность, тепло, утешение.

Правообладатель иллюстрации Photos by R A Kearton/Getty Images Image caption Cwtch - очень валлийское слово. Оно напоминает о родине

Это очень валлийское слово. Оно пробуждает в душе чувство родного дома.

Моя бабушка умерла в раскаленном солнцем австралийском Сиднее, в 17 тысячах километров от родины. Неудивительно, что в ее последние дни это слово часто звучало из ее уст - она словно верила, что оно волшебным образом перенесет ее туда, где она выросла, в Уэльс.

Когда нам страшно, когда нам плохо, когда нам грустно, когда мы чувствуем опасность, больше всего нам нужно, чтобы кто-то близкий сделал нам "кач".

Это не мимолетный жест внимания, не обычный знак привязанности. В нем - глубина, и сделали его таким валлийцы.

"Это не просто объятие, это нечто особенное, и это то, что я не совершу для любого знакомого", - рассказывает Эми Джонс, валлийка, живущая в Лондоне, чья мать родом из Кардиффа, а отец - из шахтерской Долины.

"Кач - это то, что я получала от родителей, когда падала и ушибалась. Это то, что делаем мы с мужем, сидя на диване, когда ощущаем блаженную уединенность… Это то, что я делаю своим друзьям, когда им плохо и грустно".

"Это то, что ты делаешь, когда тебя переполняют любовь и радость от самого существования в твоей жизни близкого тебе человека - эта любовь такова, что ты не можешь удержаться и словно пытаешься вложить ее в этого человека своими объятиями".

"Это безопасное место, полное любви и утешения для того, кто нуждается в этом. Это все самое лучшее для того, кого вы любите, и оно - здесь, в ваших объятиях. Но объятия - это для всех, а кач - только для немногих, особенных людей в моей жизни".

Муж и друзья Эми Джонс не валлийцы, но знают это слово и хорошо понимают, как много оно значит для нее.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Шахтерский городок Ронта-Вэлли. У кого-то замирает сердце при воспоминании о нем...

С одной стороны, оно как сигнал "мне нужна эмоциональная поддержка", с другой - неотъемлемая часть ее валлийской идентичности.

Как когда-то и моя бабушка, Эми пользуется этим словом для того, чтобы вернуться к корням.

"Я живу вдали от своей семьи уже шесть лет, но слово "cwtch" мгновенно возвращает меня домой. А когда кто-то спрашивает меня, не хочу ли я "кач", я понимаю: они так делают потому, что знают, насколько много для меня это значит. В такие моменты я чувствую, что меня понимают".

Старший преподаватель социолингвистики Кардиффского университета Мерседес Дарем говорит, что мы пользуемся такими словами, как cwtch, чтобы показать свою национальную самобытность.

"Язык играет большую роль в нашей национальной принадлежности и нашей культуре. Слово "cwtch" используется людьми для того, чтобы показать: они валлийцы. Оно как валлийский национальный символ".

"В сувенирных лавках продают кружки и футболки с надписью "Все могут обниматься, но только валлийцы могут cwtch". Это слово для валлийцев несет позитивную коннотацию".

"Объятие" (...) не передает полного смысла того, что значит это слово для человека, выросшего в Уэльсе

Интересно, что 'cwtch' стало пробираться и в словарь англичан - причем не только тех, у кого есть друзья валлийцы. Джонатан Дент, один из редакторов, обновляющих Оксфордский словарь английского языка, отмечает все более широкое распространение этого слова.

"В 2007 году оно было признано самым любимым словом в Уэльсе. Его произносят во время церемонии венчания. Поиск по "Твиттеру" показывает, что в этой соцсети оно употребляется ежедневно, пользователи предлагают друг другу виртуальный "кач".

Дент отмечает, что есть и другие валлийские слова, которые пытаются употреблять англичане, но вне традиционного лингвистического контекста они не всегда передают нюансы их настоящего значения.

"Часто считают, что значение валлийских слов hiraeth ("чувство тоски по дому, ностальгия, просто тоска") и hwyl ("волнующее ощущение эмоционального подъема, энергии, чувство, вдохновляющее на страстное красноречие") невозможно передать по-английски. Но мы все равно должны стараться".

"В случае с cwtch "объятие" может быть служебным эквивалентом, но оно не передает полного смысла того, что значит это слово для человека, выросшего в Уэльсе".

Правообладатель иллюстрации Henn Photography/Getty Images Image caption В 2007 году "cwtch" было признано самым любимым словом в Уэльсе

"Почему мы начинаем использовать подобные слова из другого языка? Есть такие состояния, которые нам трудно описать имеющимися словами", - говорит Тим Ломас, профессор позитивной психологии из Университета Восточного Лондона и автор "Словаря счастья" (The Happiness Dictionary).

"Именно так было со словом "хюгге" (hygge). Сейчас оно повсюду - мы употребляем его, пытаясь и у себя организовать что-то похожее на скандинавский стиль жизни".

"Такие слова - больше чем слова. Они отражают образ жизни и состояние души. Не вижу, почему бы "cwtch" не проделать тот же путь в наш язык, что и "hygge".

Всем нам нужен "кач", а сейчас - больше, чем когда-либо

Станет ли кач новым хюгге? Поможет ли его растущая популярность привнести в нашу жизнь больше тепла и утешения?

Айвьон Гриффитс, текстильщик в третьем поколении и владелец компании по производству шерстяных изделий Melin Tregwynt, считает, что такое вполне возможно.

"Интерес к слову "кач" - как и к концепции "хюгге" - это противостояние миру тьмы и опасности, - говорит он. - Если вам плохо, вам нужен кач. Он нужен нам сейчас больше, чем когда-либо, потому что нынешний мир, в котором мы живем, не очень уютен, я так считаю".

"Понимаете, кач не несет в себе никакой угрозы, никакой опасности. Это безопасное пространство, это то, что переносит вас в состояние детства, окружает теплотой - не только физической, но и эмоциональной".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Когда вам плохо, кач окружает вас теплотой

Словo "cwtch" очень важно для всех, кто родился в Уэльсе - а также для тех, кто любит валлийца или валлийку.

Бывают дни, когда мне ничего не хочется так, как снова испытать кач в объятиях моей милой бабушки. Она давала нам самый лучший кач в мире - тепло и щедро, ничего не требуя взамен.

Уехав из Ронта-Вэлли в подростковом возрасте, она, тем не менее, до конца своих дней оставалась до мозга костей валлийкой.

Бабушка была бы горда, что все больше людей пользуются ее любимым словом и стараются подарить друг другу ощущение тепла и защищенности.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.