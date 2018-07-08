Научиться фьяке невозможно, фьяку надо пережить

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Писательница Кристин Вукович рассказывает, как она постигала фьяку - уникальное состояние души и тела, известное жителям хорватской Далмации.

Однажды жарким июльским днем я сидела в кафе в Дубровнике, ожидая, когда мне принесут ключи от квартиры, которую я сняла. Ожидание длилось уже больше часа.

"Простите, вы не видели Перо? - спросила я официанта по-хорватски. - Он должен был передать мне ключи".

"У него, наверное, фьяка", - ответил тот, пожав плечами.

Я была возмущена. Мне, нетерпеливой жительнице Нью-Йорка, всегда с часами на руке, было непонятно, как можно так опаздывать.

Но, судя по всему, из-за стоящей жары фьяка охватила всех вокруг. В конце концов, опоздав на полтора часа, Перо появился - и даже не подумал что-то объяснить или извиниться.

В Далмации, исторической области на побережье Адриатического моря, которую теперь делят Хорватия и Черногория, я была не впервые и об этой самой фьяке уже слышала.

Но до ее понимания и приятия мне было еще далеко.

Мои предки - выходцы из Карловача, городка около Загреба, где под влиянием Австро-Венгерской империи сформировалась совсем иная ментальность.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Дни в состоянии фьяки проходят безмятежно

Как объяснил мне один местный житель, фьяка - это возвышенное состояние, в котором человек ничего не хочет.

Научиться фьяке невозможно, в Далмации она считается божьим даром. Чтобы понять ее значение, фьяку надо пережить.

Как не раз пытались объяснить мне местные жители, фьяка - неуловимое понятие, она проявляется у всех по-разному.

Впервые она охватила меня, когда в августе 2004 года я приехала в Дубровник изучать хорватский язык.

Город тогда был довольно тихим. Здесь еще не снимали "Игру престолов" и "Звездные войны", и в средневековом центре Дубровника еще не бродили толпы туристов.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption "Впоследствии я научилась ценить возвышенное состояние фьяки"

Помню, что фьяка постепенно сошла на меня, когда я прогуливалась по безлюдной улочке в центре города, прислушиваясь к звуку собственных шагов по старинной брусчатке.

Помню, как потом сидела в кафе Festival на главной улице Старого города, спрятавшись от безжалостного средиземноморского солнца в тени навеса, потягивая "биела кава" (кофе с молоком).

Я наблюдала за прохожими и что-то лениво царапала в блокноте, пока час тек за часом.

От жары по телу разлилась сладкая истома - неотъемлемое ощущение фьяки.

Я едва водила рукой по странице, а мои мысли порхали где-то высоко в небе, как неугомонные стрижи, рассекавшие небесную лазурь маленькими черными крыльями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Это летаргическое состояние полной бездеятельности на пути к небытию"

В общем, фьяка поймала меня в свои горячие объятия. Силы оставили меня, я была едва способна пошевелиться.

Позже я выучила подходящую фразу: "Ajme, judi, ufatila me fjaka!" ("Увы, друзья, мной овладела фьяка!").

Хорватский поэт Якша Фиаменго как-то сказал, что фьяка - это особое состояние ума и тела.

"Оно похоже на легкое головокружение, - писал поэт, - это выход за пределы собственного "я" или углубление в него, это - особое состояние недвижимости, сонливости и онемения, томности и равнодушия ко всему вокруг, летаргическое бездействие по дороге к небытию".

"Чувство времени теряется, а инертность и упадок сил создают ощущение невесомости. Отчасти ты здесь - и отчасти нигде, посредине между реальностью и небытием".

Хорватия всегда была где-то посередине. Зажатая между Адриатическим морем и Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Венгрией и Словенией, современная Хорватия находится там, где всегда пересекались интересы Востока и Запада, рождая конфликты.

В 1990-е война в Югославии расколола страну, состоявшую из славянских наций, которых разъединили этнические, религиозные и географические различия.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Дубровник когда-то принадлежал Венецианской республике. Это небольшой город, но в Далмации - один из крупнейших

Далмация, вытянутая вдоль Адриатического побережья, и внутри Хорватии выделяется самобытностью и непринужденной средиземноморской атмосферой.

Хорватское государство сформировалось в Средневековье вокруг двух основных областей - Далмации и Либурнии. Течение истории было бурным, при столкновении различных культур географические границы неоднократно менялись.

Многие города Далмации (крупнейшие из которых сегодня - Задар, Шибеник, Сплит и Дубровник) на протяжении веков были владениями Венецианской республики, мощной морской державы в северо-восточной Италии, на протяжении четырех веков заправлявшей всей Адриатикой.

Итальянский дух и поныне чувствуется в Далмации. В речи местных встречается немало итальянских слов, которые в хорватском языке получили славянские окончания.

Неудивительно, что и фьяка тоже происходит от итальянского fiacca (усталость, вялость) но, в отличие от него, такого точного перевода не имеет.

Правообладатель иллюстрации Kallay Collection Image caption Эта картина хорватского художника Мато Целестина Медовича ("Бонак", 1908, холст, масло) пронизана ощущением фьяки

Далматинская фьяка скорее напоминает классическое итальянское выражение dolce far niente ("сладкое безделье"), но и это - не одно и то же.

Если dolce far niente имеет положительное значение, то фьяка - это не хорошо и не плохо, она, как отмечает Фиаменго, посередине.

Тяжесть летних дней

Во время моих приездов в Хорватию я заметила, что под безжалостным дневным солнцем бродят только туристы.

Жители Далмации в это время отдыхают дома или в тени. Этот местный аналог сиесты помогает сохранять физические и моральные силы во время изнуряющей жары.

В конце концов я смирилась с неизбежной тратой времени после обеда и научилась отдаваться фьяке, которая овевает тебя теплым адриатическим бризом.

Меня перестали огорчать закрытые магазинчики, потому что я понимала - у хозяина фьяка.

Искусствовед и критик из Сплита Игорь Зидич считает, что склонность к фьяке - важная и неотъемлемая черта характера жителей Далмации.

"Помимо всего прочего, это способ выживания в регионе, где температура воздуха летом может достигать 40°С, - говорит он. - Такого, как фьяка, просто не может быть в странах центральной или северной Европы".

"Но есть и люди, которые ей более подвержены, чем другие, и фьяка может сказываться на их поведении и образе жизни, влиять, например, на их работу", - добавляет он.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Фьяка - это способ выживания в регионе, где температура воздуха летом может достигать 40°С

"Я один из тех, кто родился с фьякой в крови, она - часть моей личности", - рассказывает Дино Иванчич, экскурсовод из Сплита и бывший профессор истории, английского языка и литературы. Он - коренной житель Далмации во многих поколениях.

Состояние фьяки Иванчич описывает так: человек растянулся в гамаке у моря в тени дерева, рядом - полная бутылка вина, а к большому пальцу ноги привязана леска - на всякий случай, может, рыбка клюнет.

В песне популярного исполнителя и композитора из Сплита Томы Бебича есть слова о том, что в состоянии фьяки мы теряем желание путешествовать, мы не хотим никуда ехать, а весь мир оказывается рядом с нами, рассказывает Иванчич.

"Смочите пальцы в море, и вы почувствуете весь мир", - поет Бебич.

Фьяка нас связала навсегда

Впрочем, в некоторые из летних дней в Далмации даже погружение пальцев в море казалось подвигом, требующим невероятных усилий.

Я чувствовала истому фьяки, но мирилась с ней, понимая, что этого требуют погодные условия.

В 2007 году я решила поделиться этим состоянием со своим парнем, который впервые приехал в Дубровник.

Я была убеждена, что пенджабец Джайдев прекрасно поймет концепцию фьяки. Ведь он сам часто шутит про "стандартное индийское время", согласно которому опоздать больше чем на час - это нормально.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption "Тот день, когда солнце миллионами бриллиантов сверкало на морских волнах, навсегда в моей памяти"

Мы арендовали катер с капитаном и отправились на морскую прогулку, делая остановки, чтобы поплавать и перекусить свежей рыбой на необитаемом острове.

Помню, Джайдев прихватил с собой портфель, что мне показалось забавным, поскольку я понимала, что море, солнце и просекко неизбежно погрузят нас в состояние фьяки.

Но я не знала, что в портфеле было обручальное кольцо.

Джайдев застал меня врасплох: "Хочешь провести остаток жизни со мной?" И я ответила "да". Через два года мы поженились в Дубровнике.

Так фьяка сыграла важную роль в нашей жизни. Тот день, когда солнце миллионами бриллиантов сверкало на морских волнах, навсегда в моей памяти. Там были только мы вдвоем - все остальное, казалось, не имело смысла и могло подождать.

Когда у меня плохое настроение, когда мне трудно, я всегда стараюсь думать о том моменте, когда Джайдев предложил мне стать его женой - под жарким адриатическим солнцем, когда мы были в плену у фьяки и не противились этому.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.