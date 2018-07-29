Кивок по-индийски – как разгадать его значение и смысл?

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О чем еще всегда вспоминают те, кто съездил в Индию, кроме традиционного расстройства желудка, остроумно называемого здесь "Дели бели" (англ. "делийский живот")? Ну конечно, о том, как странно индийцы кивают головой.

В городе Танжор, что в южном индийском штате Тамилнад, на прилавках уличных рынков полным-полно этих игрушек-сувениров. В переводе с тамильского они называются "танжорская кивающая головой кукла".

Ярко раскрашенные глиняные фигурки, обычно изображающие танцора классического индийского танца или пару пожилых людей (так сказать, комплект), состоят из двух частей - непосредственно тела куклы и ее головы, свободно болтающейся на шарнире.

Слегка коснитесь головы или как следует дуньте на нее - и она начнет раскачиваться из стороны в сторону, делая почти кругообразные движения или чертя в воздухе знак бесконечности.

Это ни что иное как имитация уникального индийского жеста, который частенько озадачивает приехавших в эту страну.

И это одна из тех вещей, которые обсуждают посетившие Индию - конечно, наряду с расстройством живота (Дели бели!), которое подстерегает здесь туриста.

Это не привычные западному человеку вертикальное движение головой вниз-вверх, означающее "да", или горизонтальное движение из стороны в сторону, означающее "нет".

Это некое плавное раскачивание (одновременно и вертикальное, и из стороны в сторону), причем оно может быть и легким, и весьма энергичным.

Правообладатель иллюстрации Kandukuru Nagarjun/Flickr Image caption Танжорская кивающая головой кукла имитирует знаменитый индийский жест

Это движение не судорожное, не резкое, а продолжительное и ровное. Прийя Патийян, писательница из Мумбаи, проводящая экскурсии по своему городу, описывает его как "нечто вроде знака бесконечности или восьмерки, положенной плашмя".

В интернете этому жесту посвящено много страниц, не говоря уже о видео, демонстрирующих, как он выглядит, чтобы путешественника это не застало врасплох.

Простой поиск по YouTube даст вам десятки роликов энтузиастов, пытающихся объяснить это загадочное, чисто индийское движение головой. Среди этих энтузиастов будут и индийцы, и иностранцы.

Несколько лет назад одно из таких видео даже стало вирусным, всего за неделю оно собрало более миллиона просмотров.

Это нечто вроде знака бесконечности или восьмерки, положенной плашмя

Означает ли этот жест ясное "да"? Или это вежливый отказ? Или "может быть"? Знак неопределенности? Или даже раздражения?

Трудно сказать точно, не зная контекста. Патийян считает, что это почти всегда "да", во всяком случае указывает на согласие.

"В этом также содержится элемент дружелюбности или уважения, но какой именно - трудно сказать точно, если вы не знакомы с ситуацией в целом", - добавляет она.

Марго Бигг, британо-американская писательница, прожившая в Индии более пяти лет и составлявшая путеводители по стране, считает, что разные типы кивания головой означают разное.

"Скажем, наклон головы в одну сторону может означать "да" или "пойдем", а более продолжительное раскачивание взад-вперед - это подтверждение понимания".

Как подсказывает мой собственный жизненный опыт, чем быстрее раскачивание головой, тем позитивнее человек относится к достигнутому соглашению - особенно когда в дело вступают поднятые брови.

Но, с другой стороны, этот жест может означать и "ну хорошо… как скажете…" - аналог безразличного пожимания плечами.

Правообладатель иллюстрации Instants/Getty Images Image caption Кивание головой по-индийски - это уникальный жест

Однако индийское кивание головой - это значительно больше, чем просто культурная причуда, передаваемая из поколения в поколение.

В известном обширном исследовании нидерландского социолога Герта Хофстеде, изучившего культурные нормы и обычаи разных стран, Индия набрала 77 баллов по шкале ", показывающей, насколько люди ожидают и готовы принять властное неравенство в том обществе, в котором живут. А между тем среднемировой показатель был 56,5.

Такой высокий показатель Индии говорит о том, что ее жители испытывают глубокое уважение к иерархии.

Он также указывает на очень ограниченный масштаб их несогласия с теми, кто признается вышестоящим по положению в обществе.

Я прожила всю жизнь в этой стране и могу подтвердить: индийцев воспитывают быть вежливыми и сговорчивыми, особенно в отношении пожилых людей и гостей. Индийцы не любят прямо говорить "нет".

Вместо однозначного и прямого отказа я тяну время, не говоря ничего определенного

Мы что-то бессвязно мямлим, виновато улыбаемся, неопределенно киваем - все для того, чтобы отложить окончательное решение.

На самом деле кивание головой по-индийски - это жест, предназначенный для демонстрации неопределенности, и он прекрасно с этим справляется.

Прадип Чакраварти, писатель из Ченнаи и консультант по вопросам корпоративного поведения, говорит, что этот жест - индийский способ оставлять все варианты открытыми в сложных взаимоотношениях между людьми.

"В традиционно аграрной экономике - такой, как индийская - вам невыгодно открыто выражать несогласие или прямо отказывать в чем-то любому члену общины, - объясняет он. - Потому что никогда не знаешь, когда тебе понадобится его помощь. А отказ означает, что ваши отношения будут испорчены раз и навсегда".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Индийцев с детства воспитывают в уважении к старшим

Чакраварти подчеркивает, что в индийском обществе огромную роль играют иерархия и формальности во взаимоотношениях. Это приводит к тому, что часто люди оказываются в ситуации, когда сказать "нет" просто невозможно.

Таковы отношения с начальником на работе, со старшими членами большой семьи, с руководством общины.

В таких случаях это неопределенное движение головой - идеальный компромисс, позволяющий собеседнику интерпретировать его так, как ему хочется, в то же время оставляя немного пространства для маневра тому, кто качает головой.

Чакраварти говорит об этом так: "Я знаю, что не могу этого сделать, но я и не могу сказать "нет". Так что вместо однозначного и прямого отказа я тяну время, не говоря ничего определенного".

Теоретически это выглядит как рецепт всеобщего довольства жизнью и друг другом, однако часто ведет к недоразумениям и раздражению.

И хотя такое в основном случается при взаимодействии людей из разных культур (например, когда у сотрудников-индийцев босс-иностранец или когда турист пытается торговаться на индийском рынке), иногда это бывает и с индийцами - хотя сами они в другой ситуации тоже используют этот жест.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Туристам порой очень трудно понять, что имеют в виду эти странно качающие головой индийцы

Так что, несмотря на все пояснительные видеоролики, даже сами индийцы не всегда готовы четко объяснить значение этого жеста.

Я сама часто ловлю себя на том, что мне хочется крикнуть: "Что вы имеете в виду?!"

Индийское кивание головой даже обсуждается в одном из эпизодов американского комедийного сериала Outsourced (в русском переводе - "Сбежавшая работа". - Прим. переводчика), действие которого, как можно предположить, происходит в колл-центре в Мумбаи.

Этот жест у нас в крови, он передается из поколения в поколение

Нравится вам это или нет, готовы ли вы поддержать игру по этим правилам или вас она озадачивает, но когда вы в Индии, такое кивание головой - часть здешней жизни.

Большинство индийцев даже не осознает, что делает это, и многие туристы, приехав в Индию, через какое-то время замечают, что начали подражать местным жителям.

Анита Рао Каши, журналистка из Бангалора, сказала мне как-то: "Мы можем это всячески отрицать, но этот жест у нас в крови, он передается из поколения в поколение".

Бигг тоже призналась, что начала так кивать, сама того не замечая - особенно когда говорит на хинди.

"Туристы с Запада заметили это и обратили мое внимание, но теперь это - составная часть моей натуры, и я делаю так неосознанно".

Как житель этой страны, хочу дать совет приезжающим сюда. Когда вы столкнетесь с тем, что вам неопределенно кивают - сделайте то же самое. Вполне возможно, это поможет вам обрести настоящего друга на всю оставшуюся жизнь.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.