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Если в Рио-де-Жанейро вас пригласили на вечеринку, ни в коем случае не приходите вовремя. Опоздайте как минимум на час, а еще лучше - на пару часов, иначе рискуете заслужить недоумевающие взгляды хозяев.

Меня все еще передергивает, когда я вспоминаю тот вечер, когда вовремя пришла на вечеринку к одной знакомой в Рио-де-Жанейро.

Тогда прошло всего три месяца с тех пор, как я переехала из Манчестера в Рио. Меня пригласила на субботнее churrasco (барбекю) одна знакомая, с которой я до этого несколько раз встречалась на разных официальных и неофициальных мероприятиях, и у нас начало складываться что-то вроде дружбы.

Прийти на вечеринку вовремя - это почти столь же невежливо, как прийти без приглашения

Но когда я появилась у нее в дверях всего две минуты после назначенного времени, на лице моей новой подруги было написано такое изумление, что я даже подумала, а не перепутала ли я день.

Завернувшись в полотенце, мокрая после душа, она показала мне на гостиную, полную пакетов с разной едой, с разбросанной одеждой, и полушутливо воскликнула: "Ainda nao estou pronta!" - "Я еще не готова!"

Я попыталась чем-то помочь - но чем может помочь в подготовке барбекю вегетарианка? Проку от меня было мало.

Моя знакомая включила мне телевизор, и я притворилась, что поглощена каким-то безвкусным игровым шоу, пока она приводила себя в порядок и одновременно готовила продукты к вечеринке.

Прошло минут 40, и я встревожилась - может, вообще никто не придет? Но хозяйка совсем не выглядела обеспокоенной - и правда, спустя примерно час после условленного времени стали прибывать первые гости. Еще три часа спустя дом был полон.

Придя практически минута в минуту, я совершила серьезную оплошность. В стране, знаменитой своим своеобразным пониманием пунктуальности, жители Рио считаются самыми непунктуальными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мы можем прийти тогда, когда нам захочется, но совершенно точно - не раньше чем полчаса спустя после назначенного времени"

"Прийти на вечеринку вовремя считается неловким повсюду в Бразилии, а уж в Рио - подавно, - объясняет Жакелини Бон Донада, профессор английской литературы в федеральном технологическом университете Параньи в Куритибе (южная Бразилия). - Это почти столь же невежливо, как прийти без приглашения!"

Особенности этого бразильского мегаполиса подталкивают к такому отношению. Здесь сочетаются такие факторы, как неспешная жизнь (под девизом "жизнь - это пляж"), ежедневные опоздания и задержки общественного транспорта… Да просто случайная встреча в центре города со знакомым, с которым не виделся сто лет, и теперь надо наверстать упущенное!

В результате кариоки (так называют себя родившиеся в Рио) научились не ожидать от других пунктуальности и не придавать ей значения в общественной жизни.

Самые замечательные и тщательно разработанные планы в Рио часто идут наперекосяк, и считается вежливым позволить опаздывать всем - в том числе и хозяевам вечеринки.

"Негласное правило таково: хозяин дожидается, пока не подойдет время, когда вечеринка должна начаться, и только после этого начинает собираться в душ", - объясняет Фиона Рой, переводчик с португальского, переехавшая из Великобритании в Рио-де-Жанейро шесть лет назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Рио самые замечательно выстроенные планы часто срываются - и не только из-за плохой работы общественного транспорта

Бразильский вариант португальского все это отражает специальными словам, прямой перевод которым непросто найти в английском.

Глагол atrasar можно перевести как "опаздывать" или "быть причиной опоздания", в то время как demorar примерно означает "занимать много времени". Человек, который muito enrolado/a (буквально "очень запутанный"), скорее всего, очень сильно demorar или atrasar.

Проблема, на решение которой требуется много времени, - это abacaxi, ананас, поскольку этот плод требует значительных усилий по освобождению его от толстой колючей кожуры.

Те же, кто приходит вовремя, делают это "по английскому времени" (hora inglesa) - намек на ту важность, которую придают пунктуальности в таких англоговорящих странах, как США и Британия.

А вот еще одна ошибка, которую я совершала в первые месяцы жизни в Рио: я понимала местных слишком буквально.

После того, как несколько раз мне пришлось ждать мучительно долго (в том числе на первом свидании - более двух часов в баре), до меня дошло, что фразу estou chegando ("скоро буду") никогда не надо принимать за чистую монету.

'Estou chegando' вовсе не означает, что человек вот-вот приедет. Он просто планирует появиться в какой-то момент в будущем - может быть, через пять минут, а может, через пару часов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Бразилии никого не возмущает, когда опаздывают сами хозяева вечеринки

"Склонность к опозданиям - это национальная черта, и в Рио она проявляется куда сильней, чем где-либо, - объясняет профессор Бон Донада. - В Рио, если кто-то говорит 'estou chegando', никто не понимает это буквально".

"У меня был начальник, который обычно звонил утром в офис из дома и говорил, что застрял в пробке, но скоро приедет. При этом было слышно, как льется вода у него в душевой! У нас на юге это бы разозлило людей, но в Рио считается абсолютно допустимым".

В этом расслабленном отношении к пунктуальности - ничего нового. В написанной в 1933 году книге "Бразильское приключение: путешествие в дебри бразильской Амазонии" Питер Флеминг лаконично замечает: "Тот, кто всегда спешит, в Бразилии будет чувствовать себя ужасно".

Неслучайно это наблюдение появляется именно в главе о Рио, где Флеминг также пишет: "Опоздания - это часть бразильского климата. Вы живете в них, и вам никуда от них не деться. С этим невозможно ничего поделать".

"Думаю, бразильцам надо гордиться тем, что у них есть такая естественная отличительная черта, которую невозможно игнорировать. Ни одна другая страна не смогла бы сделать это предметом национальной гордости".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Несмотря на то, что 'estou chegando' буквально означает "скоро буду", реальное значение этого выражения совсем другое

Симоне Фонсека Маррек, кариока, сейчас живущая в Германии, признается, что ей понадобилось приложить значительные усилия к тому, чтобы привыкнуть к немецкой пунктуальности.

"Однажды, вскоре после того, как я начала работать в компании, я пришла на презентацию за пару минут до начала. Около 20 человек уже сидели и ждали меня. И хотя я не опоздала, я чувствовала себя так, словно опоздала, потому что все уже были на месте, все ждали начала", - рассказывает она.

Опоздания - это часть бразильского климата

Как отмечает в своей книге Флеминг, бесполезно злиться на опоздания кариок, этим ничего не добьешься, только чувство досады останется. Очарование Рио - не в строгой упорядоченности, а в неторопливом ритме жизни этого города.

"Думаю, мы опаздываем, потому что оптимисты, - говорит Фонсека Маррек. - Нам кажется, что мы сможет переделать кучу дел и у нас еще останется время для встреч. Ну а если не останется - что ж, это тоже нормально".

Но даже кариоки чувствуют ту линию, которую лучше не переступать - есть негласные ограничения времени опоздания.

"Я полюбила этот гибкий подход, когда ты не ощущаешь никакого давления по поводу того, когда именно тебе приходить, - рассказывает Фиона Рой. - Однажды был мой день рождения, и несколько моих друзей организовали вечеринку в баре в мою честь. Я провела весь день и половину вечера за выпечкой пирогов и так закопалась, что пришла в бар перед самым его закрытием. В общем, хватила через край".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption "Мы всегда опаздываем, потому что мы оптимисты"

Фонсека Маррек говорит, что если на деловую встречу житель Рио хотя бы сделает попытку прийти вовремя, всё совсем не так, когда речь идет о встречах с друзьями и знакомыми.

"Мы можем прийти тогда, когда нам захочется, но совершенно точно - не раньше чем полчаса спустя после назначенного времени".

В этом состоит урок, который я получила на своей первой вечеринке в Рио и который старалась не забывать все мои девять лет в этом городе.

В конце концов я стала таким мастером опозданий, что часто приходила позже моих друзей-кариок, которые тогда в притворном раздражении постукивали себя по запястью и восклицали: "virou Brasileira" - "ты стала бразильянкой".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке модно на сайте BBC Travel.