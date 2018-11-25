Вольная республика Ужупис: каждый имеет право на горячую воду

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То, что начиналось как первоапрельская шутка, превратилось в самую маленькую в мире республику - с собственным правительством, конституцией и валютой, с правом граждан ничего не понимать, с обязанностью котов помогать хозяевам, когда возникает необходимость.

Говорят, если, пересекая мост, ведущий в самопровозглашенную республику Ужупис в центре литовской столицы, вы посмотрите в глаза русалке, вы уже никогда отсюда не уедете.

Созданная в 2002 году скульптором Ромасом Вильчяускасом бронзовая фигурка приветствует гостей на въезде в крошечную страну. Местные жители утверждают, что именно она привлекает посетителей со всего мира.

У расположенной в историческом районе Вильнюса арт-республики Ужупис - площадь менее 1 кв. км.

Но крошечный размер не должен вводить в заблуждение. Ужупис, как настоящая страна, имеет собственного президента, правительство, конституцию, валюту и даже военно-морской флот, состоящий из трех или четырех небольших лодок (которые используют преимущественно для обрядовых церемоний).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конституция - на зеркальных панелях. Рядом - Святая рука, препятствующая получению взяток

До недавнего времени республика имела и армию - примерно из 10 человек, но ввиду своей миролюбивой политики распустила ее.

Ужупис - это эклектичная смесь советской архитектуры и вольного художественного духа. После падения СССР в начале 1990-х в городе осталось много пустых пьедесталов, где стояли бывшие вожди советского режима.

В 1995 году группа местных художников установила на одном из них статую американской рок-звезды Фрэнка Заппы. Хотя сам Заппа в Вильнюсе никогда не был, его фигура должна была символизировать свободу и призыв к демократии.

Через два года, 1 апреля 1997, художественная группа объявила район Ужупис независимым от города и страны. И хотя ни одно иностранное правительство не признает Ужупис официально, маленькое "государство" - источник гордости и в Вильнюсе и во всей Литве.

Ужупис (ударение на первый слог), чье название на литовском означает "заречье", отделена от остального города рекой Нярис. Ежегодно 1 апреля республика отмечает свой День независимости.

В этот день во время пересечения моста посетителям арт-республики ставят в паспорт штамп. В остальные дни года границы не охраняются.

Туристы также могут использовать местную (неофициальную) валюту и отведать пива, которое течет прямо из фонтанчика на главной площади (абсолютная правда!).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ужупис - гостеприимное место, тут рады всем

То, что начиналось скорее как первоапрельская шутка, теперь стало серьезным мероприятием. Конституция республики Ужупис, к примеру, переведена на несколько языков.

Министр иностранных дел Томас Чепайтис (эссеист, переводчик с английского, литовского, польского, французского языков. - Прим. переводчика), один из отцов-основателей республики, объясняет, что идея ее создания родилась из философии Аристотеля, который считал, что любой большой город должен иметь ограниченное количество жителей.

"Мы хотели создать маленькое государство, руководствуясь давней идеей о том, что хорошая страна должна иметь не более 5000 граждан, так как человеку трудно запомнить больше лиц, - говорит он. - Когда все знают друг друга, обманывать и манипулировать сложнее".

На флаге республики изображена "Святая рука" - рука синего цвета с отверстием посередине, которое не позволяет брать взятку.

"Главное, что у нас нечего прятать в наших руках", - отмечает министр туризма Кестас Лукоскинас, который живет в этом районе уже 18 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда вы пересекаете мост, ведущий в Ужупис, вы становитесь самим собой

Цель Чепайтиса и его единомышленников - создать место, где люди могли бы отвлечься от современной жизни и сосредоточиться на важных вещах.

"Когда вы пересекаете мост, вы становитесь самим собой. Вам больше не нужно играть социальные роли, вы принадлежите только самому себе. Вы можете подумать о том, кто вы есть, и жить, не будучи частью той безумной расы, к которой принадлежит большинство людей".

Лукоскинас соглашается: "Атмосфера в Ужуписе совсем другая. Вы чувствуете себя счастливее и свободнее. Вы можете пойти в паб и встретить мэра города или известного баскетболиста или художника, и все просто отдыхают. В любом другом месте в дорогих барах и ресторанах всегда есть ограничения, протокол, но в Ужуписе такого нет".

Хотя идея создания республики была довольно легкомысленной, история этого района - отнюдь не такова. В течение 50-х годов XX века, когда Вильнюс находился под советской властью, район Ужупис был заброшенным и опасным.

Один из главных проспектов района когда-то называли "улицей смерти" за высокий уровень преступности, а также за близость к еврейскому району, уничтоженному во время Холокоста.

Однако сегодня извилистые улочки, мощенные брусчаткой, украшены яркими арт-инсталляциями, которые вдохнули в них новую жизнь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такие художники, как Мариус Абрамавичус Небойся, расписывают стены Ужуписа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дворики в Ужуписе на редкость уютные

После объявления независимости в 1997 году была разработана конституция. Духовный манифест составили Томас Чепайтис и президент республики Ромас Лилейкис (поэт, музыкант и режиссер. - Прим. переводчика) всего за три часа одним летним вечером 1998 года.

"Мы только что провозгласили независимость, и ко мне пришел Лилейкис, у него дома не было горячей воды, поэтому конституция содержит и пункт о горячей воде", - рассказывает Чепайтис.

Он ссылается на вторую статью конституции, в которой указано, что каждый имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу.

"После того как он принял ванну, мы решили, что республика должна иметь документ, и тогда мы сели и написали его", - добавляет Чепайтис.

В 41-й статьи конституции изложена суть свободных идеалов Ужуписа. Например, "Каждый человек имеет право умереть, но он не обязан это делать" и "Каждый человек имеет право понимать", а также "Каждый имеет право ничего не понимать".

Каждый имеет право ничего не понимать Из конституции Республики Ужупис, написанной в 1997 году

В основном документе республики упоминаются и домашние любимцы: "Собака имеет право быть собакой", а "Кот не обязан любить своего хозяина, но должен помогать ему, когда возникает необходимость".

"Я написал пункт о котах, потому что я - сам кошатник. А Лилейкис написал о собаках, потому что он обожает собак", - объясняет Чепайтис. Это - поэтический баланс.

Устав напечатан на больших зеркальных прямоугольниках, которые висят вдоль проспекта Конституции, как его позже прозвали жители.

К 30 металлическим пластинам с переводами конституции на разных языках вскоре добавят еще одну, на латыни. Ее текст благословил сам папа римский во время визита в Балтию в сентябре.

Проспект Конституции ведет к главной площади республики, где в 2002 году была установлена ​​статуя Архангела Гавриила, "Ангела Ужуписа". Он символизирует рост и возрождение, а его труба сообщает о наступлении новой эпохи свободомыслия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кофейный столик на крыше? Для республики Ужупис это нормально

Как и многие другие вещи в Ужуписе, формирование правительства и назначение должностных лиц происходит в непринужденной атмосфере, часто в кафе или баре.

Руководит деятельностью миниатюрной республики кабинет министров из 10 человек, однако залогом участия в политической деятельности здесь считается активная общественная позиция.

"Главное, чтобы ваш вклад признали. Вы можете объявить себя министром футбола или министром фрисби, и если другие признают это, вы им станете", - объясняет Лукоскинас.

И да, он признает этот подход несколько легкомысленным. Ну и что же?

Эта смесь мечты и реальности - лучшее воплощение того, на что я только мог надеяться, когда мы все это начинали

"Мы избавились от напряженности повседневной жизни и дипломатических протоколов. Вы можете в совершенно непринужденной атмосфере выпить пива с премьер-министром или президентом. Впрочем, это - серьезная игра", - добавляет он с улыбкой.

И это действительно так. Система работает уже 21 год. Президент остается на своей позиции все это время, хотя уже неоднократно шутил, что не против взять перерыв. Как и большинство его министров, которые собираются по понедельникам для решения государственных дел.

Одна из их задач - установление связей с другими странами, хотя бы и неофициальных.

На территории республики есть парк, который называется Площадь Тибета. Когда правительство Ужуписа наградило Далай-ламу титулом почетного гражданина республики, Китай отреагировал негативно, назвав это решение политическим, а не культурным. В ответ граждане свободной арт-республики промолчали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Далай-лама стал почетным гражданином Республики Ужупис

С момента ее создания в 1997 году популярность Ужуписа среди туристов растет. В результате внешний вид и застройка района заметно меняются, что приводит к росту цен на недвижимость.

"Сегодня это - второй самый дорогой район Вильнюса после Старого города. Ни один художник не может позволить себе купить здесь квартиру, теперь они доступны только богатым и знаменитым", - отмечает Лукоскинас.

Рост населения и толпа туристов вызывают беспокойство у министров республики, которые опасаются утраты главных ценностей и образа жизни республики.

Томас Чепайтис, однако, надеется, что популярность будет способствовать распространению идеалов Ужуписа.

"Я очень рад, когда встречаю здесь людей со всего мира, которые мечтали о создании такой страны. Эта смесь мечты и реальности - лучшее воплощение того, на что я только мог надеяться, когда мы все это начинали, - говорит он. - Они нашли такую ​​страну здесь, в реальной жизни. Это было их мечтой, я очень счастлив".

Неудивительно, что русалка привела их сюда.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.