В гостях у последнего настоящего рыцаря острова Мальта

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Легендарные госпитальеры, мальтийские рыцари строили свою столицу как "город для благородных господ", но выживет ли рыцарство в современную эпоху? И что такое быть настоящим рыцарем?

Когда в одно из воскресений октября в 21:00 я позвонил брату Джону Критьену, он был не очень этому рад. В такой час джентльмен не станет звонить рыцарю без предварительной на то договоренности, сухо сказал он. На том и закончился наш разговор.

Но я не отступил и тут же послал ему имейл, где объяснил, что прибыл на Мальту как раз для этого - научиться манерам легендарных рыцарей Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.

На этот раз реакция была более благоприятной для меня. Ответ пришел наутро.

"Ну что ж, полагаю, что быть джентльменом также означает пытаться оказать услугу другим - даже после того как они застали тебя врасплох воскресным вечером", - написал он.

И во вторник днем мы встретились в одном из старейших сооружений на Мальте - форте Сант-Анджело, расположенном в центре Большой гавани в столице Мальты Валлетте, где, начиная с 1998 года, брат Джон Критьен - единственный обитатель закрытой для публики верхней части крепости.

(С 1998 года орден владеет фортом Сант-Анджело, имеющим экстерриториальный статус на 99 лет после заключения соответствующего договора с правительством Республики Мальта. - Прим. переводчика.)

В кремовой рубашке-поло, в яхтенных туфлях, рыцарь приветствовал меня теплой улыбкой и показал рукой: "Сюда". И мы начали подниматься на крепостной вал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Писатель Росс Кеннет Эркен посетил форт Святого Анджело (на снимке) в Валлетте, чтобы поподробней узнать о старейшем в мире рыцарском ордене госпитальеров

Мальтийский орден, рыцарский религиозный орден римско-католической церкви - старейший в мире (имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, дипломатические отношения со 107 государствами. - Прим. переводчика).

Как военно-религиозный, орден был основан после занятия христианами Иерусалима в 1099 году в ходе Первого крестового похода (на него была возложена обязанность охранять и защищать Святую землю).

Мальтийские острова достались госпитальерам в вечную аренду от испанского короля Карла I в обмен на обещание ежегодно прислать ему мальтийского сокола.

Великий магистр Жан де ла Валетт построил на Мальте новую столицу, о которой позже британский премьер-министр (XIX в.) Бенджамин Дизраэли скажет: "город, построенный джентльменами для джентльменов", благородными господами для благородных господ.

Ныне брат Критьен - единственный рыцарь на архипелаге, который блюдет все монашеские обеты ордена, что делает его последним настоящим мальтийским рыцарем на Мальте. (Штаб-квартира ордена со статусом экстерриториальности находится в Риме. - Прим. переводчика.)

Мы шли с братом Критьеном по крепостной стене форта Сант-Анджело, средневекового бастиона, перестроенного в XVI веке.

Тогда здесь была штаб-квартира Великого магистра Ордена, и именно в то время (в 1565 г.) произошла Великая осада Мальты, когда госпитальеры с мая по сентябрь героически отбивали атаки армии султана Османской империи Сулеймана I. (Турки бежали, когда на остров прибыла армия испанского вице-короля Сицилии. - Прим. переводчика.)

Большая часть форта Сант-Анджело открыта для посещения широкой публики, но немногие туристы смогли посетить закрытую секцию брата Критиена только в этом году, из-за того что Валлетта получила титул Культурной столицы Европы-2018.

По поводу разрешения туристам посещать все части форта и после 2018-го с братом Критьеном сейчас ведет переговоры Мальтийский фонд наследия. Рыцарь надеется создать маленький музей, посвященный рыцарским проектам.

Мы расположились в просторной гостиной с портретами Великих магистров прошлого на стенах, и я постарался сесть, расправив плечи, чтобы соответствовать благородной позе брата Критьена.

Исходя из видения Валлетты его основателем как города для благородных господ, я хотел, чтобы брат Критьен рассказал, что такое быть джентльменом с точки зрения Мальтийского ордена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Орден госпитальеров был основан в 1099 году в Иерусалиме как римско-католическое рыцарское общество (на снимке - флаги Великого магистра ордена)

Девиз ордена, 'tuitio fidei et obsequium pauperum' ('защищать веру и помогать бедным"'), ясно определяет его приверженность религии и благотворительности.

"В прошлом защита веры означала скакать на лошади и сражаться с врагами, - сказал брат Критьен. - Сегодня мы можем защищать веру, подавая пример всем, кто вокруг нас".

Хотя пожертвования, работа с больницами и программы для молодежи напоминают о средневековом благородстве мальтийских рыцарей, брат Критьен объяснил, что и рыцарям, и настоящим джентльменам присуще главное качество: достоинство в смирении.

"Надеюсь, что когда мы надеваем свои парадные или церковные одежды, это вызывает возглас восхищения, - сказал он. - Но я молюсь о том, чтобы никогда не воспринимать себя слишком всерьез".

Честно говоря, я не вижу особой разницы между поведением рыцаря и поведением джентльмена

Ныне, объяснил он, в ордене на Мальте около 100 рыцарей и дам. По всему миру, от Нью-Йорка до Лондона и Рима, - около 13 500 рыцарей и дам, состоящих в ордене.

Но для многих оказывается довольно трудно соблюдать обеты бедности, целомудрия и послушания - как это делает брат Критьен. Потому-то он сейчас - единственный настоящий рыцарь-госпитальер на Мальте (и один из примерно 55-ти в мире).

"Джентльмены - вымирающая порода? - задал он риторический вопрос и тут же ответил себе: - В определенной степени да".

Брат Критьен, однако, считает, что совсем не обязательно быть рыцарем, чтобы поступать по-рыцарски: "Честно говоря, я не вижу особой разницы между поведением рыцаря и поведением джентльмена".

Правообладатель иллюстрации Kurt Farrugia Image caption Брат Джон Критьен - последний настоящий рыцарь на Мальте, соблюдающий обеты бедности, целомудрия и послушания

Когда на следующий день я прибыл в Каза Рокка Пиккола, дворец XVI века, до сих пор принадлежащий благородной мальтийской семье, я старался держаться как можно более благородно и с прямой спиной.

Здесь живет маркиз Николас де Пиро, рыцарь Ордена госпитальеров, происходящий из одного из знаменитых аристократических семейств Мальты. Маркиз и его жена готовы провести экскурсию по своему роскошному и полному истории дому, через анфилады комнат.

"Все думают, что быть рыцарем - значит быть претенциозным, богатым, светским", - сказал мне маркиз, когда мы стояли с ним в залитом солнцем саду рядом с его попугаем Кику. Но настоящий вклад ордена, подчеркнул он, - это благотворительность.

Неподобающее поведение для рыцарей абсолютно запрещено, добавил он. В качестве примера он привел историю с художником эпохи Ренессанса Караваджо, который стал рыцарем после того, как в 1607 году переехал на остров из Рима, где убил человека на дуэли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под сводами кафедрального собора Св. Иоанна похоронены многие знатные рыцари Мальтийского ордена

Поскольку рыцарям нужен был придворный художник, они решили исходить из презумпции невиновности. Караваджо поначалу доказал свою ценность, создав здесь знаменитое полотно "Обезглавливание Иоанна Крестителя", которое по сей день выставлено в кафедральном соборе Святого Иоанна в Валлетте.

Однако год спустя, когда художника арестовали за участие в драке, рыцари заключили его в форте Сант-Анджело, а затем исключили из ордена.

Пока мы гуляли по его просторному дому, маркиз сообщил мне о еще одной рыцарской черте. Рыцари, по его словам, часто демонстрируют искорки юмора - даже в обстоятельствах, когда надо проявить доблесть.

Он вспомнил о надгробном камне знаменитого рыцаря XVII века Ансельма де Кейза, похороненного в соборе Святого Иоанна. Надпись на мраморной плите (на полу) начинается словами Qui me calcas calcaberis ("Тот, кто наступает на меня, будет раздавлен"). По мнению маркиза, это такая шутка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший британский премьер Бенджамин Дизраэли назвал Валлетту городом, построенным джентльменами для джентльменов

Распрощавшись с маркизом, я отправился в знаменитый "Клаб Бар" отеля The Phoenicia, где вот уже 30 лет работает барменом Пьер "Питро" Уолтон. Ему приходилось обслуживать многих знаменитостей, от королевы Елизаветы II до Фрэнка Синатры.

Кое-какие уроки рыцарской изысканности я уже получил. По дороге в бар я пытался восстановить в памяти черты рыцаря: смиренное достоинство, благотворительность, отвага, юмор… Интересно, что добавит к этому списку местный житель Уолтон,такой же простолюдин, как и я?

В жилах всех мальтийцев течет та же самая кровь, что и у мальтийских рыцарей

"Чтобы быть настоящим рыцарем, вам нужны большой меч и участие в битвах, - сказал мне Уолтон. - Но в жилах всех мальтийцев течет та же самая кровь, что и у мальтийских рыцарей. Поэтому мальтийцы знамениты своим гостеприимством (по-английски слово "гостеприимство" (hospitality) - одного корня с hospital (больница) и с "госпитальеры". - Прим. переводчика)

Больницы (госпитали) и, в определенной степени, гостеприимство - неотъемлемая часть обязанностей Ордена госпитальеров, сказал Уолтон.

Фактически орден начинался в XI веке в Иерусалиме с приюта и лечебницы для неимущих, больных или раненых пилигримов в Святой земле.

Затем в XVI веке Валлетта прославилась своей "Священной лечебницей", Сакра Инфермерия, принимавшей всех - от попрошаек до дворян. Именно там госпитальеры установили медицинские стандарты (смена постельного белья, применение серебряной посуды), а здешние аптекари создавали новые целебные мази на основе меда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из настоящих рыцарей на Мальте - только брат Критьен, но мальтийцы считают, что в их жилах течет рыцарская кровь

Конечно, Уолтон прописывает свои лекарства в виде коктейлей. Рассказав мне об открытости мальтийцев, он смешал мне "Сант-Эльмо", рыцарскую легенду в виде эликсира - дабы помянуть Великую осаду Мальты.

Ингредиенты этого эликсира - грушевый мальтийский ликер, джин, крепкий французский ликер куантро, лайм (чтобы помнить о пронзительном вкусе жизни) и клюквенный сок (вместо крови).

"А теперь расслабьтесь", - сказал он, расправляя салфетку на столе передо мной.

По мере того, как я потягивал "Сант-Эльмо", наставления Мальтийского ордена кружились у меня в голове. И, впервые с тех пор, как я познакомился с братом Критьеном, я почувствовал, что мои напряженные плечи наконец расслабились.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.