Не совсем пристойные рождественские традиции каталонцев
Если вы оказались в эти декабрьские дни в Каталонии, то среди традиционных персонажей сцены Рождества Христова вы неожиданно обнаружите маленькую фигурку крестьянина, спустившего штаны и справляющего большую нужду - прямо рядом со святыми персонажами.
В pessebre, каталонском рождественском вертепе, можно найти всех обычных участников: тут Мария и Иосиф, с любовью глядящие на младенца Иисуса, спящего в яслях, тут и тихонько мычащие волы, и пастухи...
Но присмотритесь - кто это там делает свое дело, спустив штаны?
Это caganer - буквально "какающий", или "серун", неотъемлемый элемент Рождества в Каталонии, что на северо-востоке Испании.
Фигурка традиционно изображает крестьянина в черных штанах (точнее, без них), в белой рубашке и в классическом красном каталонском головном уборе - barretina. Иногда он курит трубку и даже читает газету.
"Это как забавная часть того, что должно быть очень серьезным, - Рождества", - смеется коллекционер фигурок 53-летний Марк-Игнаши Корраль из Барселоны.
Какающая фигурка настолько популярна, что ей посвящена целая общественная организация - Ассоциация друзей каганера (L'associació Amics del Caganer), в которой состоит и Корраль.
Организация основана в 1990 году, в ней около 70 членов, и не все они каталонцы. Дважды в год проводится общее собрание - и кто рискнет предположить, что там обсуждается?
Традиционного каганера лепят из глины, затем обжигают в печи, а потом раскрашивают.
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Бизнес вокруг какающего растет, сам он видоизменяется, принимает новые формы, для его изготовления используются современные материалы.
"У меня есть сделанные из мыла, у меня есть шоколадные, но последних, конечно, следует съедать, - рассказывает Корраль, у которого все книжные полки заставлены фигурками каганеров - у него их более 200. - У меня есть и стеклянные… Я видел, как каганеров делают из капсул Nespresso".
Корни, конечно, уходят в народные традиции. Точно неизвестно, когда именно какающий застолбил себе место в рождественском вертепе, но принято считать, что это произошло в конце XVII - начале XVIII века, когда в литературе и искусстве Каталонии (и Европы в целом) доминировала традиция барокко с ее вниманием к сугубо реалистичным деталям.
Авторы книги El Caganer Жорди Арруга и Жозеп Манья пишут: "То было время крайних проявлений реализма… всё это базировалось на описании местной жизни и обычаев. Эпизоды работы и домашнего быта были обычными темами для художников".
Одним из таких реалистичных изображений был и наш какающий.
Причина же того, что эта, казалось бы, не очень пристойная традиция передавалась из поколения в поколение и дошла до наших дней, проста. Акт дефекации олицетворял собой плодородие, удачу, процветание и крепкое здоровье.
"Говорят, что не положить фигурку какающего в детскую кроватку - это плохая примета, сулящая неудачи в будущем", - говорит изготовитель фигурок Марк Алош Пла, чья семья владеет caganer.com, крупнейшим в мире производством какающих фигурок.
Он прогнозирует, что в этом году продажи перевалят за 30 тысяч каганеров.
Каталонцы совершенно не считают включение какающего в сцену Рождества как нечто грубое или непристойное. С их точки зрения, это просто изображение естественной физиологической потребности каждого человека.
"Нам не кажется это грубым. По крайней мере, это не грубее, чем сходить в туалет, - смеется Корраль. - Мы привыкли всё скрывать, мы - общество, которое прячет всё. Мы прячем смерть, например".
Но каталонцы не ограничиваются этим рождественским обычаем, есть у них и еще один, не менее необычный.
Caga Tió, дословно - "Какающее бревно" (также называемое Tió de Nadal, "Рождественское бревно") - точно такая же неотъемлемая деталь каталонских домов в Рождество, как и какающий человечек.
Начиная с дня торжества Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, отмечаемого католиками 8 декабря, в семьях начинают "кормить" Кага Тио, принося ему всякую еду. Его заботливо накрывают одеялом, чтобы Бревнышко не замерз.
Накануне Рождества или в день Рождества Христова, когда Кага Тио уже наелся, дети начинают бить его палками, распевая специальную песенку и призывая его покакать:
Caga tió / какающее бревно
Caga torró, avellanes i mató / какай нугой, орехами и сыром
Si no cagues bé / а если хорошенько не покакаешь,
et daré un cop de bastó / я буду бить тебя палкой
Caga tió / какай, бревно!
Понятно, что Бревнышко тут же начинает какать рождественскими подарками, заранее припасенными родителями.
Правда, перед тем, как начать избивать Тио, дети уходят в другую комнату и молятся, чтобы он дал им подарки (а в это время родители засовывают всякие вкусные вещи к Бревнышку под одеяло).
Историк Энрик Уселай-да Каль, почетный профессор барселонского университета Помпеу Фабра, говорит, что похожая традиция существовала вплоть до Второй мировой войны и в других странах Европы - от Скандинавии до Средиземноморья.
Что же такого привлекательного находят каталонцы в этой традиции?
"Мне нравится, что мы переступаем здесь границы нормы, мне нравится сама традиция, мне нравится художественная работа", - объясняет Корраль, а Уселай-да Каль добавляет, что какающий - одновременно озорной и милый.
Справедливости ради надо отметить, что тема дефекации у каталонцев не ограничивается Рождеством - она обычна для местной культуры, от поговорок до художественных произведений.
"Это можно объяснить склонностью каталонцев (и испанцев) к эгалитаризму: ведь какают все, каждый, каким бы важным человеком он ни был", - замечает Уселай-да Каль.
Это отражается и в языке - идиомах и поговорках. Когда мы хотим сказать, что два человека очень близки друг другу, мы говорим "не разлей вода".
Испанцы говорят про таких - 'como uña y carne' ("как ноготь и палец"). В то время как каталонцы скажут: эти двое как 'cul i mierda' - как задница и дерьмо.
"Есть такой стереотип, что германские языки полны фекальных метафор, а в романских всячески подчеркивается вирильность, мужская сила. В этом смысле испанская традиция и особенно каталонская склонность к непристойностям составят им конкуренцию", - говорит Энрик Уселай-да Каль.
Дефекация на протяжении многих столетий занимала почетное место в каталонских искусстве и литературе.
В книге "Барселона", посвященной истории, искусству и культуре Каталонии, художественный критик Роберт Хьюз пишет, что фигурка какающего входит в искусство XX века, благодаря работам Жоана Миро.
На полотне этого художника "Ферма" (1921-22 гг.) мы видим ребенка, присевшего на корточки рядом с матерью, пока та стирает.
Этот малыш, пишет Хьюз, не кто иной, как каганер из детских рождественских воспоминаний Миро. Это даже может быть сам художник, будущий автор живописного полотна "Мужчина и женщина напротив кучи экскрементов" (1935).
Каталонские писатели тоже издавна любили изобразить непристойности, что имеет глубокие корни в народных традициях, считает Хьюз.
"…В каталонских народных песнях и фольклоре, да и поэзии вообще всегда было много непристойного юмора", - пишет он.
Он цитирует один стишок из Versos Bruts ("Грубые стихи") XIII века, где пересказывается разговор двух знатных господ, в котором те описывают, как "сотня благородных дам вышла в море на паруснике, а когда ветер вдруг стих, они вернулись на берег, одновременно (хором) пукая в паруса".
Возможно, вы сочтете, что уж одна-то область каталонской культуры точно обходится без неаппетитных непристойностей - еда. И тут вы ошибаетесь.
Проголодавшись, вы заходите в одну из каталонских кондитерских и видите аппетитное изделие с очень неаппетитным названием - 'pet de monja', или "пук монахини".
Каталонская политика тоже не чуждается туалетного юмора. Стремление региона к независимости получило отражение в ряде фигурок какающего, ставших бестселлерами.
Самый популярный - присевший на корточки со спущенными штанами бывший глава правительства автономии Карлес Пучдемон, лидер сепаратистов.
В 2018 году наверняка станет бестселлером каганер в виде желтой ленточки - символа солидарности с заключенными в тюрьму лидерами движения за независимость Каталонии.
"Это отражение того, что происходит, - говорит Корраль. - Каганер превратился в способ сохранения в памяти событий истории. Это - реальность. У нас есть политзаключенные".
Каганеры пока не так повсеместно распространены, как, скажем, рождественская елка. Но все больше людей за пределами Каталонии узнает о них.
В Португалии, в итальянском Неаполе эта фигурка уже давно стала традиционной, и популярность ее растет в других странах.
"В нашем обществе любителей каганера есть граждане Италии, Германии, Японии, Соединенных Штатов, так что это международная ассоциация", - подчеркивает Корраль.
Действительно, адрес примерно 50% зарубежных продаж caganer.com - это США (пока наиболее популярными были фигурки Барака Обамы и Хиллари Клинтон).
По прогнозу Алош Пла, в этом году отличный результат покажут Дональд Трамп и Дэвид Боуи.
Фигурку кого именно вы подарите друзьям - решать вам. Многие из знаменитостей считают для себя честью попадание в эту когорту сидящих со спущенными штанами.
"Для многих известных людей обладать собственным каганером, то есть фигуркой себя, какающего, - это честь", - подтверждает Алош Пла.
Корраль заявляет еще более прямо: "Понимаете, в наше время, если у вас нет собственного каганера - вы никто".
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.