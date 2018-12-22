Не совсем пристойные рождественские традиции каталонцев

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Если вы оказались в эти декабрьские дни в Каталонии, то среди традиционных персонажей сцены Рождества Христова вы неожиданно обнаружите маленькую фигурку крестьянина, спустившего штаны и справляющего большую нужду - прямо рядом со святыми персонажами.

В pessebre, каталонском рождественском вертепе, можно найти всех обычных участников: тут Мария и Иосиф, с любовью глядящие на младенца Иисуса, спящего в яслях, тут и тихонько мычащие волы, и пастухи...

Но присмотритесь - кто это там делает свое дело, спустив штаны?

Это caganer - буквально "какающий", или "серун", неотъемлемый элемент Рождества в Каталонии, что на северо-востоке Испании.

Фигурка традиционно изображает крестьянина в черных штанах (точнее, без них), в белой рубашке и в классическом красном каталонском головном уборе - barretina. Иногда он курит трубку и даже читает газету.

"Это как забавная часть того, что должно быть очень серьезным, - Рождества", - смеется коллекционер фигурок 53-летний Марк-Игнаши Корраль из Барселоны.

Это как забавная часть того, что должно быть очень серьезным

Какающая фигурка настолько популярна, что ей посвящена целая общественная организация - Ассоциация друзей каганера (L'associació Amics del Caganer), в которой состоит и Корраль.

Организация основана в 1990 году, в ней около 70 членов, и не все они каталонцы. Дважды в год проводится общее собрание - и кто рискнет предположить, что там обсуждается?

Традиционного каганера лепят из глины, затем обжигают в печи, а потом раскрашивают.

Бизнес вокруг какающего растет, сам он видоизменяется, принимает новые формы, для его изготовления используются современные материалы.

"У меня есть сделанные из мыла, у меня есть шоколадные, но последних, конечно, следует съедать, - рассказывает Корраль, у которого все книжные полки заставлены фигурками каганеров - у него их более 200. - У меня есть и стеклянные… Я видел, как каганеров делают из капсул Nespresso".

Правообладатель иллюстрации Miquel Benitez/Getty Images Image caption Иногда какающего изображают с серпом, иногда с газетой, иногда он курит трубку...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каганер готов это делать под любым флагом

Корни, конечно, уходят в народные традиции. Точно неизвестно, когда именно какающий застолбил себе место в рождественском вертепе, но принято считать, что это произошло в конце XVII - начале XVIII века, когда в литературе и искусстве Каталонии (и Европы в целом) доминировала традиция барокко с ее вниманием к сугубо реалистичным деталям.

Авторы книги El Caganer Жорди Арруга и Жозеп Манья пишут: "То было время крайних проявлений реализма… всё это базировалось на описании местной жизни и обычаев. Эпизоды работы и домашнего быта были обычными темами для художников".

Одним из таких реалистичных изображений был и наш какающий.

Причина же того, что эта, казалось бы, не очень пристойная традиция передавалась из поколения в поколение и дошла до наших дней, проста. Акт дефекации олицетворял собой плодородие, удачу, процветание и крепкое здоровье.

"Говорят, что не положить фигурку какающего в детскую кроватку - это плохая примета, сулящая неудачи в будущем", - говорит изготовитель фигурок Марк Алош Пла, чья семья владеет caganer.com, крупнейшим в мире производством какающих фигурок.

Он прогнозирует, что в этом году продажи перевалят за 30 тысяч каганеров.

Правообладатель иллюстрации Miquel Benitez/Getty Images Image caption Считается, что каганер появился в эпоху барокко, когда в искусстве уделялось повышенное внимание реализму во всех его деталях

Каталонцы совершенно не считают включение какающего в сцену Рождества как нечто грубое или непристойное. С их точки зрения, это просто изображение естественной физиологической потребности каждого человека.

"Нам не кажется это грубым. По крайней мере, это не грубее, чем сходить в туалет, - смеется Корраль. - Мы привыкли всё скрывать, мы - общество, которое прячет всё. Мы прячем смерть, например".

Но каталонцы не ограничиваются этим рождественским обычаем, есть у них и еще один, не менее необычный.

Caga Tió, дословно - "Какающее бревно" (также называемое Tió de Nadal, "Рождественское бревно") - точно такая же неотъемлемая деталь каталонских домов в Рождество, как и какающий человечек.

Какающий - одновременно озорной и милый

Начиная с дня торжества Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, отмечаемого католиками 8 декабря, в семьях начинают "кормить" Кага Тио, принося ему всякую еду. Его заботливо накрывают одеялом, чтобы Бревнышко не замерз.

Накануне Рождества или в день Рождества Христова, когда Кага Тио уже наелся, дети начинают бить его палками, распевая специальную песенку и призывая его покакать:

Caga tió / какающее бревно

Caga torró, avellanes i mató / какай нугой, орехами и сыром

Si no cagues bé / а если хорошенько не покакаешь,

et daré un cop de bastó / я буду бить тебя палкой

Caga tió / какай, бревно!

Понятно, что Бревнышко тут же начинает какать рождественскими подарками, заранее припасенными родителями.

Правда, перед тем, как начать избивать Тио, дети уходят в другую комнату и молятся, чтобы он дал им подарки (а в это время родители засовывают всякие вкусные вещи к Бревнышку под одеяло).

Историк Энрик Уселай-да Каль, почетный профессор барселонского университета Помпеу Фабра, говорит, что похожая традиция существовала вплоть до Второй мировой войны и в других странах Европы - от Скандинавии до Средиземноморья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кага Тио начинает какать подарками, после того как дети побьют его палкой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед Рождеством вы можете выбрать для себя и своих детей наиболее симпатичное вам Бревнышко

Что же такого привлекательного находят каталонцы в этой традиции?

"Мне нравится, что мы переступаем здесь границы нормы, мне нравится сама традиция, мне нравится художественная работа", - объясняет Корраль, а Уселай-да Каль добавляет, что какающий - одновременно озорной и милый.

Справедливости ради надо отметить, что тема дефекации у каталонцев не ограничивается Рождеством - она обычна для местной культуры, от поговорок до художественных произведений.

"Это можно объяснить склонностью каталонцев (и испанцев) к эгалитаризму: ведь какают все, каждый, каким бы важным человеком он ни был", - замечает Уселай-да Каль.

Правообладатель иллюстрации Miquel Benitez/Getty Images Image caption Каталонцы видят в фигурке какающего совершенно нормальный, естественный акт - и ничего грубого

Это отражается и в языке - идиомах и поговорках. Когда мы хотим сказать, что два человека очень близки друг другу, мы говорим "не разлей вода".

Испанцы говорят про таких - 'como uña y carne' ("как ноготь и палец"). В то время как каталонцы скажут: эти двое как 'cul i mierda' - как задница и дерьмо.

"Есть такой стереотип, что германские языки полны фекальных метафор, а в романских всячески подчеркивается вирильность, мужская сила. В этом смысле испанская традиция и особенно каталонская склонность к непристойностям составят им конкуренцию", - говорит Энрик Уселай-да Каль.

Какает каждый, каким бы важным человеком он ни был

Дефекация на протяжении многих столетий занимала почетное место в каталонских искусстве и литературе.

В книге "Барселона", посвященной истории, искусству и культуре Каталонии, художественный критик Роберт Хьюз пишет, что фигурка какающего входит в искусство XX века, благодаря работам Жоана Миро.

На полотне этого художника "Ферма" (1921-22 гг.) мы видим ребенка, присевшего на корточки рядом с матерью, пока та стирает.

Этот малыш, пишет Хьюз, не кто иной, как каганер из детских рождественских воспоминаний Миро. Это даже может быть сам художник, будущий автор живописного полотна "Мужчина и женщина напротив кучи экскрементов" (1935).

Правообладатель иллюстрации LLUIS GENE/AFP/Getty Images Image caption Тема дефекации рождается из эгалитаризма каталонцев и испанцев

Каталонские писатели тоже издавна любили изобразить непристойности, что имеет глубокие корни в народных традициях, считает Хьюз.

"…В каталонских народных песнях и фольклоре, да и поэзии вообще всегда было много непристойного юмора", - пишет он.

Он цитирует один стишок из Versos Bruts ("Грубые стихи") XIII века, где пересказывается разговор двух знатных господ, в котором те описывают, как "сотня благородных дам вышла в море на паруснике, а когда ветер вдруг стих, они вернулись на берег, одновременно (хором) пукая в паруса".

Возможно, вы сочтете, что уж одна-то область каталонской культуры точно обходится без неаппетитных непристойностей - еда. И тут вы ошибаетесь.

Проголодавшись, вы заходите в одну из каталонских кондитерских и видите аппетитное изделие с очень неаппетитным названием - 'pet de monja', или "пук монахини".

Правообладатель иллюстрации LLUIS GENE/Getty Images Image caption В этом году какающий изображен в виде желтой ленточки, знака солидарности с заключенными в тюрьму лидерами каталонского движения за независимость

Каталонская политика тоже не чуждается туалетного юмора. Стремление региона к независимости получило отражение в ряде фигурок какающего, ставших бестселлерами.

Самый популярный - присевший на корточки со спущенными штанами бывший глава правительства автономии Карлес Пучдемон, лидер сепаратистов.

В 2018 году наверняка станет бестселлером каганер в виде желтой ленточки - символа солидарности с заключенными в тюрьму лидерами движения за независимость Каталонии.

Каганер превратился в способ сохранения в памяти событий истории

"Это отражение того, что происходит, - говорит Корраль. - Каганер превратился в способ сохранения в памяти событий истории. Это - реальность. У нас есть политзаключенные".

Каганеры пока не так повсеместно распространены, как, скажем, рождественская елка. Но все больше людей за пределами Каталонии узнает о них.

В Португалии, в итальянском Неаполе эта фигурка уже давно стала традиционной, и популярность ее растет в других странах.

"В нашем обществе любителей каганера есть граждане Италии, Германии, Японии, Соединенных Штатов, так что это международная ассоциация", - подчеркивает Корраль.

Правообладатель иллюстрации LLUIS GENE/AFP/Getty Images Image caption "Да, мы можем!" - и это чистая правда, все мы можем так...

Правообладатель иллюстрации LLUIS GENE/AFP/Getty Images Image caption Настоящий Месси вряд ли решился бы сделать это прямо на футбольном поле

Действительно, адрес примерно 50% зарубежных продаж caganer.com - это США (пока наиболее популярными были фигурки Барака Обамы и Хиллари Клинтон).

По прогнозу Алош Пла, в этом году отличный результат покажут Дональд Трамп и Дэвид Боуи.

Фигурку кого именно вы подарите друзьям - решать вам. Многие из знаменитостей считают для себя честью попадание в эту когорту сидящих со спущенными штанами.

"Для многих известных людей обладать собственным каганером, то есть фигуркой себя, какающего, - это честь", - подтверждает Алош Пла.

Корраль заявляет еще более прямо: "Понимаете, в наше время, если у вас нет собственного каганера - вы никто".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.