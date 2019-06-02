Кошка-самурай, которая спасла японскую железную дорогу

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Трехцветная кошка Тама, "почетный и вечный начальник" станции на железнодорожной линии Кашигава, не просто заслужила любовь местных жителей и популярность у туристов - приказом губернатора префектуры ее посвятили в самураи. За какие заслуги?

Ясным майским утром на маленькой железнодорожной станции Идакисо в Японии группа туристов фотографировала маленькую кошечку, нежившуюся на солнышке. Чей-то ребенок решился даже погладить ей животик.

Трехцветный - черно-рыже-белый - котенок охотно давал взять себя на руки и мурлыкал, на что с благосклонной улыбкой взирал один из станционных работников.

Он вмешивался только тогда, когда маленькая форменная фуражка кондуктора норовила сползти кошечке на глаза.

"Все очень рады, что она здесь с нами, на станции, - сказал он мне, в то время как кошка игриво касалась лапой экрана айфона одного из туристов. - Иногда я даже забываю, что она мой начальник".

Познакомьтесь с Йонтамой, самой младшей из кошек - начальников станции, которые помогли спасти от закрытия железнодорожную линию Кишигава, что в префектуре Вакаяма.

Большая часть этой японской префектуры - гористая сельская местность. То тут, то там видны храмы на холмах - Вакаяма известна своими паломническими маршрутами.

Правообладатель иллюстрации Rob Goss Image caption Йонтама ("Тама четвертая") - самая младшая из кошек черепахового окраса, служащая начальником станции на железной дороге Вакаямы

Вся эта история началась в конце 1990-х, когда трехцветка по имени Тама еще котенком жила рядом со станцией Киши и часто играла недалеко от железнодорожных путей, привлекая внимание пассажиров.

Киши - это последняя, 14-я остановка на линии длиной в 14,3 км, соединяющей сельские районы, глубинку, с региональным центром Вакаяма.

За годы добродушный нрав и фотогеничная внешность Тамы сделали ее очень популярной у местных жителей, и кошку начали в шутку называть начальником станции Киши.

Иногда я даже забываю, что она - мой начальник

Однако к середине 2000-х сочетание малого количества пассажиров и финансовых проблем привели к тому, что сельскую линию собрались закрыть. В 2006 году на ее 14 станциях уже не было работников.

К счастью, любимая всеми кошка сыграла свою роль.

"В 2006-м, после того как тогдашний владелец линии объявил о ее закрытии, местные жители обратились к нынешнему президенту Wakayama Electric Railway Мицонобу Кодзиме с просьбой восстановить полноценную работу линии Кишагава", - рассказывает Кейко Ямаки, одна из руководителей компании Ryobi, владеющей Wakayama Electric Railway.

Как она объяснила, владелец местного супермаркета, расположенного рядом со станцией Киши, присматривавший за Тамой, решил переехать. Но перед этим попросил железную дорогу взять шефство над кошкой.

"Наш президент всегда любил собак, но стоило ему увидеть Таму, как дело было сделано, - говорит Ямаки, показывая нам в смартфоне фотографии Кодзимы, на руках у которого нежится "начальник станции". - Он сразу в нее влюбился".

Влюбился - не то слово. Втрескался по уши. Иначе как объяснить то, что вскоре Кодзима распорядился сшить Таме форменную фуражку, а в январе 2007 года официально назначил кошку начальником станции Киши.

Так Тама стала первым в Японии котоначальником железнодорожной станции. Но не последним.

Правообладатель иллюстрации Rob Goss Image caption Вагоны поезда, курсирующего по ветке Тамаден, украшены рисунками кошачьих усов, следов кошачьих лап и изображениями Тамы

Одной из обязанностей Тамы как начальника станции было служить лицом железной дороги и появляться на рекламных материалах и в репортажах прессы.

Она также приложила лапу к ежедневным операциям станции - либо приветствуя пассажиров со столика, поставленного у турникета, либо следя за делами из-за стекла своего "офиса" (переделанной специально для нее кабинки билетера, где ей поставили лоток и обустроили спальное место).

Пассажиры и железнодорожники так полюбили Таму, что заказали художнику ее портрет, который сейчас висит вместе со множеством ее фотографий в сувенирном магазине станции Киши.

В магазинчике можно купить всякую всячину, так или иначе связанную с Тамой - значки, брелоки, конфеты с кошечкой на фантике.

В качестве зарплаты Таме полагалась кошачья еда в неограниченных количествах. В 2008 году она получила повышение, став "суперменеджером станции".

За особые заслуги перед регионом губернатор префектуры даже пожаловал ей самурайское звание. Для церемонии посвящения Таме сшили темно-синее платье с кружевными воланами.

Надо ли говорить, как много туристов посетили маленькую станцию только ради того, чтобы увидеть ее четвероногую начальницу?

Согласно исследованию, проведенному в 2008 году профессором Университета Кансай Кацухиро Миямото, присутствие мурчалистой Тамы на станции привлекло на линию Кишигава на 55 тысяч пассажиров больше, чем планировалось годом ранее.

За время ее работы начальницей станции (с 2007 по 2015 гг.) вклад Тамы в местную экономику можно оценить в 1,1 млрд йен (около 600 млн рублей по нынешнему курсу).

С помощью усатой и хвостатой помощницы (как отчиталась компания Wakayama Electric Railway) годовое количество пассажиров на линии Кишигава увеличилось (с 2006 г.) почти на 300 000.

Правообладатель иллюстрации Rob Goss Image caption Когда Тама умерла, на ее похороны пришли тысячи, и ей был присвоен статус богини-покровительницы Wakayama Electric Railway

Чтобы поддержать культ Тамы, железная дорога в 2010 году попросила известного промышленного дизайнера Эйдзи Митооку полностью сменить внутренний и внешний дизайн поездов линии Кишигава и превратить ее в железную дорогу Тамы.

Так родилась железная дорога Тамаден. В честь Тамы экстерьер белоснежных вагонов украшен отпечатками лапок Тамы и 101 мультяшным изображением кошечки, на которых Тама предстает в разных позах - потягиваясь, облизывая лапу или готовясь совершить коварный прыжок.

Спереди на кабине машиниста даже нарисованы кошачьи усы. Внутри поезда - старомодный деревянный пол и полки с детскими книжками.

И последний штрих: когда на очередной станции двери открываются, из репродукторов раздается нежное мяуканье - реальное мяуканье Тамы, записанное при ее жизни.

Спустя четыре года после ее смерти твиттер-аккаунт Тамы имеет аудиторию в более чем 80 тысяч подписчиков

Когда в 2015 году Тама умерла, ей было 16 лет. К тому времени ее знала вся Япония. Котоначальница станции участвовала в телепередачах, ее фотографии публиковались в газетах и журналах.

На ее похороны, церемония которых прошла на станции Киши, пришли тысячи людей. Они принесли цветы и баночки с консервами тунца.

Вскоре после этого в память о "почетном и вечном начальнике станции" (так теперь называют Таму) прямо на платформе Киши был сооружен маленький храм величиной с телефонную будку, и в соответствии с традициями японского синтоизма Тама снова получила повышение - уже посмертно. Сейчас она - богиня-покровительница компании Wakayama Electric Railway.

В 2017 году день рождения Тамы (ей исполнилось бы 18 лет) тематическим рисунком ("гугл дудл") отметил Google.

Спустя четыре года после ее смерти твиттер-аккаунт Тамы имеет аудиторию в более чем 80 тысяч подписчиков. И их число продолжает расти.

"Тамаден популярна у людей самых разных возрастов, - подчеркивает Ямаки. - К нам приезжают родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Ну и кроме того, люди, интересующиеся поездами, влюбленные парочки и иностранные туристы".

Сейчас начальником станции Киши работает одна из преемниц Тамы - 8-летняя Нитама ("Тама вторая"). На станции Идакисо служит 4-летняя Йонтама ("Тама четвертая").

Обе работают с 10:00 до 16:00. У кошек два выходных в неделю: понедельник и среда - у Йонтамы, среда и четверг - у Нитамы.

А где же Тама номер три? В настоящее время она трудится в японской транспортной компании Okayama Electric Tramway, а также исполняет обязанности директора музея Окаден.

Правообладатель иллюстрации Rob Goss Image caption Нитама позирует в своей фуражке на фоне портрета Тамы, первого котоначальника станции Киши

Как подчеркивает Ямаки, возрождение железнодорожной линии Кишигава произошло не только благодаря кошкам.

Дизайнер Эйдзо Митоока создал еще несколько тематических поездов для привлечения туристов, в том числе земляничный и черносливовый (регион славен этими ягодами).

В 2009 году Митоока переделал само здание станции Киши - теперь оно выглядит как голова кошки.

Из крыши выглядывают уши, вход - как рот, а два овальных окна - глаза, каждый вечер загорающиеся желтым огнем.

"Говорят, что кошки приносят удачу и защищают от зла, - говорит Ямаки. - Может, и эта станция делает то же самое".

Может, и так. В конце концов, на протяжении всей истории кошки в Японии рассматривались как священные животные и как символ удачи.

Взять хотя бы известную всему миру фигурку Манеки-неко, машущую левой лапкой, которую часто можно увидеть за стеклом на витринах магазинов и компаний - считается, что "приветствующая кошка" приносит удачу в делах.

Правообладатель иллюстрации TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images Image caption Тама, когда ей было 9 лет, уже прославилась на всю Японию

По всей Японии можно встретить храмы и статуи кошек - например, Некогами в Кагосиме, где коты служили в армии местного феодала, и за это он увековечил память о них.

Более десяти японских "кошачьих" островов, где сотни кошек на свободном выгуле, стали популярным туристическим направлением - так же, как и токийские котокафе.

Мы уж молчим о Hello Kitty, белой кошечке с красным бантом на голове, одном из любимейших персонажей японской поп-культуры.

И суть феномена Тамы и ее преемниц на посту начальника провинциальной железнодорожной станции не только в том, что они принесли удачу линии Кишигава, но и в том, что прочно заняли место в сердцах многих японцев.

Я не мог не поинтересоваться мнением Йонтамы на сей счет. Она посмотрела на меня снизу вверх и мило мяукнула.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.