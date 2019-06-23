Умереть в Варанаси: сюда приезжают ради выхода из круговорота страданий
"Не успели умереть за 15 дней? Извините, но вам придется покинуть наш "Дом освобождения". Это вам не отель, сюда приезжают для покаяния. Играть в карты, заниматься сексом, есть мясо, яйца, лук и чеснок запрещено".
Для индуистов Варанаси - один из самых священных городов мира. В "домах освобождения", "домах спасения" здесь живут женщины и мужчины, которые приезжают, чтобы умереть и освободиться от колеса сансары.
Помню, как в ноябре прошлого года солнечным ноябрьским днем я стояла во дворе "Мумукшу Бхаван" ("Дом немощных"). Из одной из комнат слышались слова молитвы.
Ко мне приблизилась низенькая женщина за 80 с пакетом намак-пара, хрустящей выпечки, популярной в Северной Индии.
"Не впущу тебя, пока ты не съешь немного", - объявила она предостерегающе после того, как я сказала, что не голодна.
Ее морщинистое лицо озарила мягкая улыбка, когда я вытащила у нее из пакета кусочек и положила в рот.
"Надо регулярно питаться", - сказала она, ласково глядя на меня. Я хотела было спросить у нее о молитве, которую мы слышали, но она уже поспешила прочь со двора.
Управляющий гостевым домом Маниш Кумар Пандей потом рассказал мне, что Сарасвати Агарвал - вдова, у нее нет детей, она приехала сюда четыре года назад после того, как умер муж.
Гайатри Деви из Раджастана живет здесь больше пяти лет. У нее есть сын и две дочери, но они редко ее навещают, рассказала она, когда мы сидели на деревянной лавочке во дворе и разговаривали буквально обо всем - от наших семей до ее жизненной философии и прав женщин.
Она все время тепло улыбалась и, кажется, была не прочь поболтать. "Все меняется, как только ваши дети обзаводятся собственной семьей", - заметила она.
Сати Деви, которая сидела на скамейке позади нас, молча кивнула в знак подтверждения. Она тоже провела в гостевом доме в Варанаси уже пять лет.
"Но я не жалуюсь, - продолжала Гайатри Деви. - Когда я умру, надеюсь, они приедут, чтобы кремировать меня".
Три женщины, о которых я вам рассказала, вместе с сотнями других подобных им живут в Варанаси годами, ожидая, когда придет смерть.
Для индуистов это одно из самых священных мест в мире. Когда принцы Пандавы, главные герои индуистского эпоса "Махабхарата", одолели в длившейся 18 дней битве армию своих кузенов, они поехали именно в Каши (Варанаси), чтобы покаяться в грехах, совершенных на войне.
На протяжении многих веков люди приезжают в этот город на севере Индии, чтобы достичь мокши, освобождения. Согласно священным писаниям индуистов, смерть и кремация на берегах священной реки Ганга позволяет выйти из бесконечного круговорота рождений и смертей и связанных с этим страданий.
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Погребальные костры постоянно горят на гхатах Маникарника и Харишчандра - каменных ступенчатых сооружениях, где происходят как ритуальные омовения, так и кремации.
Считается, что воды Ганга, ныне серые от промышленного загрязнения и отходов человеческой жизнедеятельности, смывают грехи даже самых страшных злодеев.
В то время как туристы и паломники плывут в лодках мимо берегов, мимо ступенек гхатов, священнослужители и члены семей умерших в клубах густого дыма, исходящего от горящей плоти, то поют, то бормочут слова молитв, помогающих отпустить душу скончавшегося.
Специализированные "дома спасения" созданы и финансируются благотворительными организациями и бизнесом. Они предназначены для кашиваси - мужчин и женщин, которые приезжают, чтобы прожить здесь свои последние дни и умереть.
"Мумукшу Бхаван" - одно из старейших таких заведений. Из его 116 комнат 40 отдано кашиваси.
"Каждый год мы получаем массу заявок, но, учитывая небольшое количество комнат и то, что некоторые постояльцы могут занимать их годами, мы не в состоянии удовлетворить все", - объясняет один из управляющих "Мумукшу Бхаван" В.К. Агарвал.
"Мы отдаем предпочтение тому, кто выглядит более нуждающимся, кто в состоянии оплатить свое пребывание здесь и у кого есть родственники, которые могут позаботиться в случае болезни и - когда понадобится - о проведении ритуала кремации. И мы не принимаем никого, кому еще не исполнилось 60-ти", - добавляет он.
Кашиваси платят взнос в размере до 100 000 рупий (примерно 92 тыс. рублей) - в зависимости от их финансовых возможностей, и им отводится комната, где они могут жить до самой смерти.
"Они должны сами заботиться о еде для себя, мы не обеспечиваем питания, - рассказывает Агарвал. - Однако если не хватает денег на что-то, то наш менеджмент обычно помогает - например, с расходами на кремацию".
Некоторые номера больше остальных, оборудованы кондиционерами и имеют зону для приготовления еды. Ванные комнаты - совместного пользования, а на случай болезни здесь работают гомеопатические и аюрведические медицинские центры.
Жильцы имеют право нанять кого-то для уборки и приготовления пищи. Дни они проводят в молитвах, пении религиозных гимнов и беседах с соседями, рассказала мне Гайатри Деви, сидя рядом со старым транзисторным радиоприемником.
Еще одно подобное заведение, "Мукти Бхаван" ("Дом освобождения"), расположенное в одном из узких переулков Варанаси, предлагает совершенно другие условия.
"Люди приезжают сюда за покаянием. Это не отель. Зачем нужна всякая роскошь типа кондиционера?" - объяснил мне смотритель Нархари Шукла, когда мы сидели с ним в его кабинете.
"Мукти Бхаван" позволяет оставаться здесь максимум 15 дней. Если больной человек не умирает за это время, его вежливо просят покинуть "Дом освобождения".
"Но мы допускаем некоторые исключения. В зависимости от состояния здоровья человека менеджер может позволить ему остаться на больший срок", - говорит Шукла.
Гости платят 20 рупий (19 рублей) в день, чтобы покрыть расходы на электричество. От них ожидается, что они будут проводить время в молитвах богу - здесь есть маленький храм, где каждый день проходят духовные практики.
Играть в карты, заниматься сексом, есть мясо, яйца, лук, чеснок и прочие нечистые продукты запрещено.
Когда я была в "Мукти Бхаване", все комнаты были свободными. Я попросила Шуклу показать мне хотя бы одну.
Зеленая деревянная дверь заскрипела, открываясь, и мы вошли в маленькую комнату с белыми стенами, покрытыми пятнами. В лучах солнца, падающих из крошечного окошка, кружились пылинки. В углу стояла деревянная койка.
Я тут же представила себе лежащую на ней умирающую женщину… Шукла сказал, что члены семьи постояльца могут останавливаться в этой же комнате, но им самим придется позаботиться о спальных принадлежностях и всем остальном.
По его словам, много гостей обычно бывает в холодные месяцы - с декабря по февраль, а также в период с мая по август (когда жара для старых и больных становится трудно переносимой).
"У нас были постояльцы, которые прожили еще пару лет после того, как уехали от нас. И были те, кто умер, как только вернулся домой - проведя у нас две недели в напрасном ожидании смерти. На самом деле все в Его руках", - сказал Шукла, указывая на небо.
"Если Он не пожелает, вы можете провести в Каши годы и не умрете".
Позже Пандей рассказал мне о супружеских парах, которые передали свой успешный бизнес детям для того, чтобы отправиться жить (и умирать) в Варанаси.
"Люди хотят покинуть этот мир, оставив о себе и своих поступках добрую память", - сказал мне Шукла, когда мы возвращались в его кабинет.
По его словам, у предыдущего менеджера был постоялец из наксалитов, маоистской повстанческой группировки, ответственной за многие теракты на территории Индии.
"К нам приезжают и преступники, - продолжал он. - Видите ли, даже самые злостные из них религиозны и хотят смыть грехи перед тем, как умрут".
В кабинете Шуклы я огляделась: комната была скромной, с простой деревянной мебелью, с облупленными стенами. На полках стояли пыльные папки с перечнями гостей, побывавших здесь, и книги с индуистскими священными текстами.
Поначалу я осторожничала, задавая вопросы о смерти, но отношение Шуклы к этому предмету было на удивление безразличным. Можно ли относиться к смерти настолько беззаботно?
Я спросила его, как это - все время быть в окружении ждущих смерти. "Мы не боимся смерти, - ответил он. - Мы радуемся ей. Люди приезжают сюда с надеждой, а не со страхом… Это город Господа Шивы".
У меня в голове всплыл образ Шивы, сидящего в позе медитации, а рядом - трезубец.
У индуистов Шива - бог, олицетворяющий одновременно разрушительное и созидательное начала. Он разрушает, чтобы созидать. Как гласит старая местная пословица, чтобы попасть на небеса, надо сначала умереть.
Через несколько недель, когда я уже вернулась домой, Гайатри Деви ушла из жизни. Об этом сказал мне как бы между прочим Пандей, когда мы разговаривали по телефону. Я ужасно расстроилась, а он был спокоен и безразличен - как и Шукла.
Я спросила, приезжала ли дочь Гайатри Деви на ритуал кремации. Приезжала, ответил он.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.