Венский шницель: австрийская классика, наравне с оперой и дворцами
Венский шницель - такой же символ австрийской столицы, как и ее дворцы и композиторы. Но в одном ресторанчике делают настолько классическую отбивную, что она воплощает в себе всё, чем должен быть настоящий шницель.
Улица Бакерштрассе в самом сердце венского Первого района, 11:15 утра. К "Фигльмюллеру" уже выстроилась очередь.
Ресторан открывается только через 15 минут, и, хотя картофель уже нарезан давным-давно, еще много чего надо приготовить.
Шеф-повар Маркус Брюннер проверяет ингредиенты и инструменты. Аккуратно расставленные корзинки с яйцами, мука и хлебные крошки, две длинные вилки с деревянными ручками, три сковородки, на которых растительное масло разогревается до температуры, которую в "Фиглмюллере" держат в секрете...
Но вот двери открыты для гостей, заказан первый шницель, и начинается бесконечный танец: отрезать, отбить, окунуть, обвалять, поджарить… повторить.
Брюннер берет вилки и перемещает огромную отбивную котлету из сковороды в сковороду.
Шницель злобно шипит и плюется раскаленным маслом. После третьей сковородки его края закручены, он приобрел золотистый цвет, а на блюде его ждет ломтик лимона.
Приготовленный согласно здоровой, простой и давней традиции, этот нежный, сытный ломоть мяса стал олицетворением венской кухни.
Венский шницель - такой же символ австрийской столицы, как и барочные дворцы и классические композиторы. В меню любого мало-мальски уважающего себя здешнего ресторана вы найдете жареную телячью котлету в сопровождении австрийского картофельного салата, а то и картошки-фри.
Но шницельная культура этим не ограничивается: группы венских энтузиастов организуют фестивали, посвященные шницелю - вероятно, самому известному в мире австрийскому блюду.
9 сентября в городе праздник - Национальный день венского шницеля. Есть даже онлайн-музей шницеля, посвященный пропаганде, как там говорится, "австрийской культурной собственности" и рассказывающий, как сильно венский шницель повлиял на австрийскую культуру.
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Но откуда он взялся, как его придумали?
Самая известная легенда гласит, что один австрийский генерал-гурман (фельдмаршал Радецкий - Прим. переводчика) был в таком восторге от итальянской телячьей котлеты по-милански, что, вернувшись в Вену с полей сражений, приказал своим поварам придумать свою версию этого блюда. Так якобы родился венский шницель.
Впрочем, историки и кулинары отмечают, что первое упоминание об обвалянном в панировочных сухарях шницеле встречается столетием ранее в поваренной книге австрийских рецептов.
"Венский" - относительно позднее добавление к названию, впервые оно появилось в поваренной книге 1831 года.
Идея привязать телячью отбивную к названию столицы была частью движения начала XX века в поддержку Wiener Kuche (австрийской кухни) и других местных блюд, показывающих величие Австрии того времени.
Это помогло продвинуть "венский шницель", выделить его среди других похожих мясных блюд соседних стран.
Как говорит Вернер Седлачек, директор Венского кулинарного института, то, что столетия назад начиналось как рациональное использование черствого хлеба, постепенно превратилось в модный способ панировать мясо и овощи.
"Венцам нравится панировка и жареное, - говорит он. - В Австрии трудно представить себе меню без венского шницеля'.
Сегодня у названия "венский шницель" в Австрии и Германии - охраняемый правовой статус. Согласно австрийским кулинарным нормам, название может относиться только к тонкому куску телятины, отбитому, посыпанному мукой, обмакнутому в сырое яйцо, вывалянному в панировке и затем поджаренному.
Если вместо телятины используется свинина, то в названии должно стоять "венский шницель из свинины", или просто "шницель".
Хотя многие рестораны десятки лет готовят главное венское блюдо, "Фигльмюллер" утверждает, что именно он - родной дом настоящего венского шницеля.
"Он приготовлен с любовью, - сказал мне Брюннер. - На этой улице в любом ресторане подают шницель, но люди приходят в "Фигльмюллер".
Для тысяч туристов, приезжающих в Вену, совершенно не проблема постоять в очереди, чтобы попробовать, что же такое настоящий венский шницель - легкий, воздушный, нежирный и поданный официантом в черном фраке.
"Фигльмюллер" означает предсказуемость и качество. Но поскольку ингредиенты венского шницеля и способ его приготовления установлены законом и каждый ресторан готовит его именно так, Брюннер признает: добиться того, чтобы ваш шницель выделялся, трудно.
По словам Брюннера, разница - в деталях. В "Фигльмюллере" используют только местное, австрийское мясо и свежую панировку. Но главный секрет в том, как шницель жарится.
"Мы используем три сковороды, наполненные подсолнечным маслом. Температура разогрева - наш секрет, - говорит он. - Вы можете поджарить и на одной сковороде, но у нас их три. Шницель таким образом становится очень хрустящим".
Чтобы сохранить сочность, свиная отбивная, называемая здесь "шницель Фигльмюллера", вырезается по размеру и отбивается точно до толщины в 4 мм и до 30 см в диаметре.
С венским шницелем из телятины поступают примерно так же, но вместо растительного масла используют расплавленное сливочное, что добавляет аромата.
"Нам нужна влага из мяса, чтобы создать прослойку суфле между мясом и панировкой", - объясняет Брюннер. По его словам, в других ресторанах мясо нарезается, отбивается и панируется рано утром, что делает шницели менее сочными.
Вклад в то, насколько золотистым и хрустящим получается шницель от "Фигльмюллера", вносит еще одна местная кулинарная особенность - венские булочки кайзер, которые высушиваются и раз в неделю измельчаются специальным человеком, должность которого называется "изготовитель панировочной крошки".
В "Фигльмюллере" с самого начала его существования готовили шницели, но это блюдо не всегда было главным. В 1905 году Йоханн Фигльмюллер открыл скромный винный бар недалеко от главного католического храма столицы - собора Святого Стефана (еще одного символа Вены).
Но только в 1980-х огромный шницель начал привлекать внимание туристов и стал известен за рубежом.
"По мере того, как наш шницель получал известность, он все больше олицетворял собой уникальность этого блюда в плане его приготовления и внешнего вида," - вспоминает 76-летний Ханс Фигльмюллер-старший, к которому в начале 1960-х отошел семейный бизнес. Два его сына сейчас владеют рестораном.
После того, как в американской прессе появились статьи о заведении "Фигльмюллера" и сюда хлынули туристы, другие венские рестораны тоже стали добавлять шницель в свои меню.
По словам Фигльмюллера, в последние 10 лет он наблюдает ренессанс интереса к шницелю - туристов в Вену приезжает все больше.
И хотя другие рестораны пользуются модностью блюда в своих интересах, "Фигльмюллер" остается символом подлинности.
"Австрийцы тоже любят наши шницели, - говорит Брюннер, глядя на очередь из туристов перед дверью заведения. - Им просто не нравится долго ждать".
Местные жители, видя очередь, отправляются в район художников Нойбау, в небольшую таверну "Шницельвирт", хозяева которой - Магделена Зайнер и ее сестра.
Там шницелей - 11 вариантов. "Говорят, что венский шницель из телятины, а я вам говорю - из свинины. У людей раньше не было таких денег, чтобы есть дорогую телятину, - убеждена Зайнер. - Мы знамениты тем, что готовим большие и дешевые шницели. А телячий шницель не может быть и большим, и дешевым".
Зайнер, как и Фигльмюллер-старший, заметила выросший интерес к шницелю. По ее словам, прошедшие два года были особенно напряженными.
Шницели начали готовить даже в популярном кафе "Доммайер", известном прежде всего своей выпечкой и тем, что здесь когда-то играл Иоганн Штраус.
Но, хотя конкуренция нарастает, шницели "Фигльмюллера" остаются золотым стандартом, классикой и символом города. Как написал журналист немецкой Deutsche Welle, если за венским шницелем - то сюда.
...В 11:30 "Фигльмюллер" открыт, и американская пара выбирает из меню огромный свиной шницель и венский картофельный салат - классическое сочетание.
Брюннер выходит из кухни и смотрит через зал на двери, у которых по-прежнему толпятся клиенты.
"До "Фигльмюллера" мне никогда не приходилось работать в ресторане, куда каждый день выстраивались бы очереди, - говорит он. - Это совершенно особые ощущения".
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.