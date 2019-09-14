Каково это - жить в городе, оккупированном ордами туристов?

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Жители Амстердама, Сан-Франциско, Праги, Барселоны и Торонто рассказали BBC Travel, как на их жизнь влияет постоянное присутствие туристов и как местные власти реагируют на дополнительную нагрузку на инфраструктуру города.

Вклад глобального туризма и путешествий в мировую экономику составляет более 8 триллионов долларов в год. И все-таки во многих из тех городов, которые регулярно посещаются огромным количеством туристов, и власти, и обычные жители задумываются: а не хватили ли мы через край с гостеприимством?

Для того, чтобы понять, насколько велики будут проблемы, с которыми в ближайшие годы столкнутся наиболее посещаемые города, и как их решать, Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и фирма по продаже недвижимости JLL недавно составили индекс "Пункт назначения 2030".

Индекс составлен на основе 75 показателей, в том числе концентрации гостей, готовности городской инфраструктуры и местного законодательства. Из него можно судить о трудностях, с которыми сталкиваются 50 крупнейших мегаполисов мира.

Мы поговорили с жителями нескольких наиболее перегруженных туристами городов.

Амстердам: картина не такая мрачная, как рисуют СМИ

Население Амстердама - менее 1 миллиона. В прошлом году его посетили 18 миллионов туристов.

Цены на недвижимость и ее аренду и без того высоки здесь, а бизнес "короткой аренды" поднял их еще выше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Амстердаме постоянно живет менее миллиона человек. В прошлом году его посетили 18 миллионов туристов

Центральные улицы переполнены отпускниками из других стран, а либеральное законодательство в отношении употребления легких наркотиков время от времени рождает неприятные ситуации.

По концентрации гостей и общей нагрузке на городскую систему Амстердам занимает одно из самых высоких мест в индексе "Пункт назначения 2030".

Недовольные местные жители уже уничижительно называют свой город "Венецией", которую считают символом города, захваченного туристами.

Впрочем, по словам некоторых, картина вовсе не такая мрачная, как ее рисуют СМИ. "Музеи наконец-то располагают необходимым бюджетом, малый бизнес процветает, - рассказывает родившаяся и выросшая здесь Ханнеке Фругиндевей, соосновательница частной туристической компании Amsterdam Odyssey. - За 42 года моей жизни я не помню, чтобы мой город выглядел настолько красивым".

Это, конечно, не означает, что не надо ничего делать, и голландское правительство активно работает над предотвращением проблем. В некоторых районах города запретили сдачу жилья на короткие сроки (такую, как Airbnb). Есть планы прекратить швартовку круизных лайнеров в местном порту.

За 42 года моей жизни я не помню, чтобы мой город выглядел настолько красивым

Городские власти стараются направить туристов в другие города страны - такие как Зандворт (всего в 40 км от центра Амстердама), называя его "Амстердамский пляж", чтобы люди понимали - он совсем недалеко.

"В городе развиваются несколько проектов с упором на другие типы туризма, на устойчивое развитие, "медленное путешествие", на исследование менее известных районов Амстердама (проект "24H Noord"), - рассказывает Фругиндевей. - Мы вовсе не против большого количества туристов в нашем городе. Мы просто хотим, чтобы они (и город) достигли нового уровня, поднявшись над банальным массовым туризмом".

Сан-Франциско: туристы вторгаются в частную жизнь

Этот прибрежный калифорнийский город всегда был местом притяжения туристов - из-за таких его всемирно известных достопримечательностей, как мост Золотые ворота и портовый район Рыбацкая пристань.

А технологический бум, связанный с Кремниевой долиной, добавил дополнительную нагрузку на ресурсы Сан-Франциско, который посещают все больше и больше туристов.

В упомянутом выше индексе город входит в число мест с самой большой нагрузкой на инфраструктуру.

Возьмем, к примеру, одну из самых популярных в настоящее время достопримечательностей - Ломбард-стрит, "самую извилистую улицу в мире".

"Орды туристов (до 20 тыс. в день - Прим. переводчика) и транспорт, на котором они прибывают сюда, блокируют все соседние улицы", - рассказывает Кристин Дворкин, многие поколения семьи которой жили и живут здесь.

"Группы туристов останавливаются в конце улицы, чтобы попозировать для селфи, словно не замечая, что из-за них не могут проехать автомобили. Они часто заходят в палисадники домов на Ломбард-стрит, как будто не понимая, что это - частная собственность, там живут люди".

В ответ на постоянные жалобы местных жителей городские власти недавно утвердили систему платы за въезд на Ломбард-стрит, платной парковки и предварительного онлайн-резервирования права на посещение улицы в определенное время в определенный день. Система вступит в силу с начала следующего года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По Ломбард-стрит и так непросто проехать, а уж если приходят туристы...

Ломбард-стрит - не единственная улица, где туристы часто переступают черту, вторгаясь в частную жизнь местных жителей.

Площадь Аламо в центре города окружена яркими викторианскими домиками конца XIX века (которые называют "Painted Ladies" ("Раскрашенные леди"). Домики получили еще большую известность после популярного американского телесериала "Полный дом".

"Когда мы последний раз там были, мои дети изумленно наблюдали, как туристы, один за другим, подходили к дому, который помнили по телесериалу, садились на крыльцо и делали семейные фотографии", - рассказывает Дворкин.

"Дочь меня спросила: мам, они что, думают, что там никто не живет? Может, им кажется, что это декорации для телесериала?"

Ежегодный доход города от туризма - более 9 млрд. долларов, и местные власти пытаются сделать Сан-Франциско еще более привлекательным. Но в ответ они ожидают человеческого отношения и уважения к тем, кто здесь живет постоянно.

Прага: пивные велосипеды запретят

Столицу Чешской республики (собственное население - 1,3 млн человек) в прошлом году посетило рекордное количество гостей - 7,9 млн.

Большинство туристов не выходит за границы Праги-1, района, где расположены Старый город, Мала Страна и Пражский град, и это помогает городу выдерживать нагрузку.

Немного обидно, что центр города отдан на откуп туристам

"Немного обидно, что центр города отдан на откуп туристам, но даже здесь местные жители могут найти убежище и менее дорогое пиво в местах, которые известны разве что студентам, - рассказывает Чарли Невилл, лондонец, живущий в Праге с 2002 года и работающий в турагентстве JayWay Travel. предлагающем тематические туры.

"В таком районе, как Летна, Прага другая - не такая шумная, без толп, с пивными садиками, с прекрасными видами на столицу. А еще - Винограды с их зелеными улицами, модный Карлин, хипстерский Вршовице".

Правообладатель иллюстрации Marc Dufresne/Getty Images Image caption Прага - один из самых переполненных туристами городов мира. И подавляющее большинство не покидает центрального района Прага-1

Пражский городской совет разработал правила поведения по ночам, запретил электросамокаты Segways и собирается запретить так называемые пивные велосипеды, популярные у туристов, но сильно мешающие движению (пивной велосипед - транспорт и бар одновременно, на одном таком велосипеде помещается до 15 человек и непьющий гид-водитель. - Прим. переводчика).

Как и в Амстердаме, в чешской столице пытаются направить туристов в другие города страны. "В Чески-Крумлове [город с крепостью, в 170 км к югу от Праги] уже сейчас слишком много туристов, а вот второй по величине город страны Брно - прекрасная альтернатива для тех, кто предпочитает спокойствие и не любит толпы, так же, как и Оломоуц", - говорит Невилл.

Барселона: поведение туристов раздражает

Барселона устала от туристов. В прошлом году их здесь побывало более 30 миллионов - при том, что население города 1,6 миллиона. Понятно, что такой наплыв народа, желающего отдыхать и развлекаться, тяжким бременем ложится на городские ресурсы.

"Туристы досаждают, когда группа из восьми и больше человек занимает весь маленький местный автобус, на котором из-за этого не хватает места моим соседям - пожилым людям, которым трудно подниматься вверх по улице, семьям с детьми, нагруженным тяжелыми сумками", - рассказывает Марта Лорен Весиана, владелец туристической компании ForeverBarcelona.com.

Большие группы туристов часто блокируют вход в метро, толпясь у турникетов. "Отведите для местных жителей хотя бы один проход, чтобы не приходилось ждать, пока вся группа туристов, один за другим, пройдет через турникет".

Правообладатель иллюстрации Orbon Alija/Getty Images Image caption В Барселоне приняты законы, ограничивающие количество экскурсий в самых многолюдных местах

Поведение туристов часто далеко от приличного. "Это очень раздражает, когда ты видишь, как туристы бросают мусор прямо на тротуар или как пьяных gringos тошнит на улицах по ночам", - говорит Мария Хосе Кастро, переехавшая сюда год назад.

Весиане не нравится, что некоторые считают нормальным бродить по улицам голыми - а такое здесь случается часто. "У нас здесь два нудистских пляжа, если им так приспичило! Ну и мужчинам тоже не годится ходить с обнаженным торсом где-то, кроме пляжа".

Местные жители говорят, что туристы могли бы соблюдать хотя бы самые простые правила - не мусорить и вести себя потише ночью.

Власти Барселоны открыли новую автобусную линию, ориентированную на туристов, и планируют превратить некоторые улицы вокруг Храма Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в пешеходные.

Приняты правила, ограничивающие в некоторых районах пользование электросамокатами Segway и велосипедные туры.

Торонто: из-за туристов усилился дефицит доступного жилья

Но далеко не во всех городах смотрят на нарастающий поток туристов, как на что-то плохое.

"Лично мне приятно видеть, как все больше людей приезжает в наш замечательный Торонто, - говорит Кайл Соллиер, основатель технологического стартапа Phaze. - Мне пришлось пожить в китайском Шанхае, так что, с моей точки зрения, в Торонто много свободного пространства".

Лично мне приятно видеть, как все больше людей приезжает в наш замечательный Торонто

Что, впрочем, не означает, что канадскому мегаполису удастся избежать всех тех проблем, с которыми сталкиваются остальные города, интересные для туристов.

Туриндустрии, возможно, и нравится перспектива новых и новых гостей, но, если послушать местных жителей, главные проблемы - с жильем.

"В Торонто уже и так не хватает доступного жилья. Особенно в центральных районах. Это усугубляется сдачей в квартир на время отпуска (например, с помощью Airbnb)", - говорит житель Торонто Эрик Вичопен, ведущий блог о провинции Онтарио в Ontario Away.

"Стало распространенным, когда в правилах проживания в кондоминиуме запрещается сдавать в аренду свои квартиры на время отпуска. Тем не менее, всем известно, что эти правила нарушаются - некоторые все равно их сдают".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Торонто не хватает доступного жилья, а приток туристов только усугубляет эту проблему

Для местных жителей важно, чтобы приезжие проявляли хоть немного уважения к городу, куда они прибыли в отпуск.

"Мусор на улицах меня огорчает, - говорит Коллиер. - Вам же не понравится, если люди будут мусорить у вас дома? Так зачем же это делать, когда вы в гостях? Уважайте нашу планету, уважайте людей - особенно тех, с кем вы еще не знакомы".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.