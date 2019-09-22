Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мавританский Train du Desert ("Поезд пустыни") длиной в два километра с 1963 года перевозит железную руду и не боящихся трудностей пассажиров через Сахару - путь в один конец составляет 704 км. Корреспондент BBC Travel решил проехать этим экстремальным маршрутом. У него были на это причины.

Обернув бедуинский платок вокруг головы так, чтобы он защищал глаза от песка и пыли, я взобрался по лесенке на самый верх грузового вагона, выглянул наружу и обвел взглядом окрестности.

Бесконечная цепочка вагонов простиралась до горизонта, раскачиваясь и подергиваясь. По обе стороны железной дороги простиралась бескрайняя песчаная равнина. Низкие барханы, резко очерченные в прозрачном свете Сахары, уходили вдаль и оставались за спиной.

Впереди на крышах вагонов сидели фигурки, лицом к ветру, который доносил какие-то реплики на арабском языке. Путешественники пытались перекричать шум двигавшегося состава.

Кому-то может показаться, что в поездке на поезде через Сахару есть что-то медитативное. В каком-то смысле - да, но в то же время это безжалостное и непрекращающееся насилие над вашим телом и вашими чувствами.

Скрип, скрежет и грохот, постоянная тряска, разрывающая ваше тело. Горячий ветер забивает ваши волосы песком, а солнце пустыни пронзает веки даже закрытых глаз.

Правообладатель иллюстрации Alastair Gill Image caption Мавританский "Поезд пустыни" преодолевает 704 км от Нуадибу до Зуэрата примерно за 20 часов, иногда быстрее (фото Аластера Гилла)

Движение "Поезда пустыни" по этой мавританской железной дороге было открыто в 1963 году: ежедневно он отправляется из портового Нуадибу, что на атлантическом побережье страны, к Зуэрату на северо-западе, где добывается железная руда.

Все путешествие, маршрут которого пролегает вдоль границы с Западной Сахарой (спорной территорией в Северной Африке), занимает около 20 часов.

Длина маршрута - 704 км, длина состава - более 2 км. В поезде 200-210 грузовых вагонов, один из которых пассажирский. Ттянут его 3-4 дизельных локомотива. В Зуэрате каждый грузовой вагон могут наполнить 84 тоннами железной руды.

Заодно поезд доставляет пассажиров в отдаленные населенные пункты и общины в пустыне, сокращая на 500 км неудобный маршрут по шоссе, которое делает длинный крюк на юг, к столице Мавритании Нуакшоту.

Многие мавританцы предпочитают поступать так, как сделали мы с моим компаньоном Майком: вместо переполненного под завязку пассажирского вагона они выбирают путешествие "вторым классом" - то есть в пустом грузовом вагоне.

Грязно, пыльно, шумно и опасно (люди часто выпадают из открытых вагонов), зато бесплатно. Днем температура в пути может подниматься выше 40 градусов по Цельсию.

Мы с Майком привыкли к неудобствам. Когда мы путешествовали по субарктическим районам России, нам встречалось разное - и поезда, в которых мы обливались потом, и ветхие времянки, и болотистая местность, кишащая комарами.

Но этот стальной караван, идущий через пустыню, оказался для нас новым уроком жесткой экономии и суровых ограничений, которыми полна поездка в пустом грузовом вагоне без крыши, где вы полностью открыты демонам пустыни - жаре, ветру и шуму.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для мавританцев этот поезд - единственная возможность доехать в отдаленные районы страны

"Этот поезд - один из самых длинных в мире, - рассказывал мой отец, когда мы всей семьей сидели за обеденным столом. - Представьте себе путешествие длиной в сотни миль вглубь Сахары в грузовом вагоне. Потом на рассвете вы выходите посреди пустыни, молясь, что не перепутали остановку. И вот, как только солнце восходит, на гребне холма появляется джип".

Когда я был ребенком, меня очаровывали рассказы родителей о путешествии на поезде, перевозящем железную руду, о приключениях в таинственном мире, так не похожем на мир современный.

В 1971 году отец и мать отплыли от Канарских островов к порту, который сейчас находится на территории Западной Сахары, потом отправились вдоль побережья на юг, в Мавританию.

В пути они узнали, что можно забраться на грузовой поезд, который идет вглубь страны, в ее отдаленные пустынные районы, к поселениям, которые когда-то служили пунктами остановки и отдыха для древних торговых караванов, идущих через Сахару.

Они сошли с поезда примерно через 400 км в местечке Шум, откуда грунтовая автомобильная дорога ведет к торговому Атару и средневековому священному городу Шингетти.

Единственным визуальным подтверждением того путешествия остался слайд на пленке Кодак. До цифровой эпохи тогда еще было далеко, и любой кадр ценился на вес золота. На слайде мы видели вглядывающиеся в песчаную бесконечность фигурки в опаленном солнцем грузовом вагоне.

Я не мог забыть этой фотографии и часто мечтал, что когда-нибудь сам проделаю этот путь в поезде с рудой.

И вот, несколько десятилетий спустя, я сидел в открытом стальном вагоне, катящемся вглубь Сахары. Мы с Майком решили попробовать проехать маршрутом моих родителей, сойти с поезда в Шуме, а оттуда отправиться в Атар и Шингетти.

Для меня это было своего рода данью памяти и осуществлением детской мечты.

Правообладатель иллюстрации Rachel Carbonell/Getty Images Image caption Длиной в более чем два километра, мавританский "Поезд пустыни" - один из самых длинных в мире поездов

Когда мы были в Нуадибу, неожиданное удачное знакомство помогло нам подготовиться к предстоящему. Аиба, администратор отеля, где мы остановились, оказался просто бесценным советчиком.

Его темные глаза засветились, когда мы поделились своими планами. "А, поезд! Я ездил на нем много раз, - воскликнул он. - Мой отец работает на карьерах в Зуэрате".

Аиба снарядил нас пластиковыми пакетами и клейкой лентой, чтобы упаковать наши рюкзаки и уберечь их от пыли и грязи, которая будет летать вокруг во время поездки.

Потом он отвез нас на станцию, чтобы убедиться в том, что мы погрузились в тот вагон, который остановится ближе всего к нашему пункту назначения.

Дело в том, что, учитывая длину состава и крошечный размер поселений, где он останавливается, неправильный выбор вагона может привести к тому, что путешественнику придется идти до станции по пустыне больше километра.

Было нечто странное в том, чтобы пересекать просторы Сахары, находясь внутри стальной коробки без окон размером 8 на 4 метра. Поэтому каждый раз, когда подступала клаустрофобия, мы поднимались по лесенкам в углах и, держась за стенку, глазели на плывущие мимо барханы.

Правообладатель иллюстрации Michal Huniewicz / Barcroft Media/ Getty Images Image caption Такие поездки для многих мавританцев в порядке вещей (В 2014 году путешествие на груженом рудой поезде совершил британский фотограф Михал Хуневич. Свои снимки он делал, сидя на красноватой горе железной руды в одном из открытых грузовых вагонов)

Ближе к вечеру поезд поехал медленнее. Ослепительный прямоугольник неба у нас над головой утратил свою яркость. Зимнее солнце опустилось ниже, и большая часть пространства внутри вагона была теперь в тени.

В конце концов поезд остановился посреди одинокой равнины, вытянувшись до горизонта всеми своими сотнями вагонов.

Люди спрыгивали на землю и собирались в группы, обмениваясь рукопожатиями и приветствиями.

Другие просто отходили в сторонку или молча смотрели из окон грязного пассажирского вагона старой европейской модели с надписью "Le Train du Desert" на борту.

Атмосфера была вполне дружеской, что выглядело немного сюрреалистично в таком богом забытом месте - как будто люди вышли поболтать в театральном фойе в антракте.

Представьте, как на рассвете вы выходите посреди пустыни, молясь, что не перепутали остановку

Среди пассажиров были торговцы, черные африканцы, арабы, худощавые молодые люди в кожаных куртках и спортивных костюмах. Мы видели их в Нуадибу грузящими в вагоны огромные тюки.

Были и люди постарше, видимо, представители высшей касты, из белых берберов, они стояли поодаль от всех в своих развевающихся на ветру бело-лазурных одеждах, головы завернуты в традиционные синие платки кочевников.

Пестрый состав группы пассажиров отражал этническое разнообразие Мавритании, государства, находящегося на линии разлома между арабским миром и миром так называемой Черной Африки (Африки южнее Сахары), и по-настоящему не принадлежащего ни тому, ни другому.

Жизнь в этой стране (где рабство было официально объявлено незаконным только в 1981 году) по-прежнему управляется и регулируется строгой кастовой системой, внутри которой представители белокожей элиты и черных берберов редко соприкасаются друг с другом.

По мере того, как я начал знакомиться со спутниками, роль поезда как незаменимого средства, соединяющего общины Мавритании, становилась для меня все ясней.

Абдурахман, молодой человек с пронзительным взглядом и резкими чертами, очень серьезно сообщил мне, что он и его друзья едут в Зуэрат искать работу. Человек постарше по имени Мохаммед ехал в Атар навестить сына, он это делает несколько раз в год.

Правообладатель иллюстрации Alastair Gill Image caption Днем температура воздуха в Сахаре поднимается выше сорока по Цельсию (фото Аластера Гилла)

Когда солнце стало опускаться за горизонт, некоторые пошли в пустыню помолиться, другие просто растянулись на мягком песке.

Наконец послышался гудок локомотива, дающий нам знать, что пора трогаться. Пассажиры поспешно забрались обратно в вагоны - как моряки на борт отчаливающего судна.

Позже, когда пейзаж погрузился во тьму, стало холодать. Вскоре небо над нами засияло звездами. Майк расстелил одеяло в той части вагона, которая показалась ему чистой. Мы свернулись на одеяле и попытались уснуть, кутаясь в плащи кочевников.

Но очень скоро, продрогнув до костей, мы поняли, почему это место в вагоне было чище остальных - оно было еще и самым продуваемым. И мы быстро переместились в самый грязный угол.

В середине ночи, устав от бесплодных попыток заснуть, я сел. Поезд стоял, освещаемый светом луны. Казалось, что на весь мир сошли тишина и неподвижность.

Из окон пассажирского вагона, что был недалеко от нас, в темную пустыню слабо струился призрачный свет.

Где-то далеко вздымались неровные черные зубцы гор, выглядевшие до странности неуместно среди бесконечной плоской песчаной равнины.

Я представил себе, какую тревогу чувствовали мои родители много лет назад, когда им предстояло где-то сойти с поезда.

И вдруг - налетевший звук гудка, нарастающий грохот встречного поезда, - и состав с несколькими громадными локомотивами и вагонами, гружеными темными горами железной руды, промчался мимо нас в противоположном направлении.

Я успел заметить три фигурки, скорчившиеся вокруг угольной печки, и коз, неподвижно стоявших прямо на руде.

Еще несколько секунд - и поезд скрылся в ночи, оставив после себя лишь тучи медленно оседающей пыли. Наш состав снова проснулся, дернулся, и мы поехали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Железная дорога проходит среди барханов Сахары

Примерно через 12 часов после того, как мы выехали из Нуадибу, поезд остановился в ледяной тьме на станции Шум. Несколько секунд сохранялась тишина, потом послышались голоса приближающихся людей с фонариками.

Мы выглянули из вагона. Впереди во тьме слабо светили фары автомобиля. Из соседних вагонов слышались звуки поспешных сборов.

Понимая, что у нас есть всего несколько минут, мы быстро спустились со своими сумками на землю, где нас уже ждал древний "пежо".

Морщинистое лицо выглянуло из его окна: "Атар? Атар?" Мы с облегчением залезли в машину. Рядом вагоны поезда уже снова начали движение, громыхая колесами и растворяясь во тьме один за другим.

Водитель, который по ошибке принял нас за местных из-за наших одеяний, начал было болтать о чем-то по-арабски, но равномерное движение автомашины вскоре погрузило меня в сон.

Правообладатель иллюстрации Michal Huniewicz/Barcroft Media via Getty Images Image caption Часто поезд останавливается в таких местах, где вокруг лишь пустыня, да еще стайка такси ожидает приехавших

Но и вечером следующего дня, когда мы уже были в пансионе в Шингетти, и листья финиковых пальм шелестели где-то вверху, в голове у меня тем не менее по-прежнему вибрировало, как будто я все еще ехал по Сахаре на полу открытого грузового вагона.

Я с трудом припоминал, как мы ходили в темноте по полицейским КПП со своими документами, на рассвете бродили по продуваемым пыльным ветром улочкам Атара, потом урвали пару часов сна на ковре в задней комнате гаража такси, потом колыхались по каменистому бездорожью в скрипящем автомобиле, и Майк дремал, прислонившись к окну...

Шингетти оказался местом, полным чарующей дезорганизации, с древними библиотеками и безымянными улицами, дома которых постепенно превращаются в груды камней среди безграничного моря вздымающихся золотых барханов.

Словно потерянное во времени, это место медленно забывает само себя, свое прошлое, свою былую славу.

В последующие дни, пока мы бродили среди руин, поезд, который привез нас туда, казался все менее и менее реальным - как будто все случившееся с нами было результатом какого-то больного, путаного сна.

Или воображаемых воспоминаний, подробности которых начали незаметно сливаться с тем, что рассказывали мои родители о своем путешествии.

Но еще с неделю малюсенькие частички пыли железной руды продолжали сыпаться у меня из ушей.

--

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.