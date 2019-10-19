Купальня Сталина, или Спа на руинах курорта для советской партийной элиты

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Пришедший в упадок в 1990-х некогда популярнейший советский курорт Цхалтубо вновь привлекает внимание отдыхающих и туристов. В немалой степени потому, что там можно увидеть кое-что сохранившееся с тех времен, когда туда ездили советские вожди.

До распада СССР этот курортный городок на западе Грузии, в 8 километрах от Кутаиси, был одним из самых популярных мест поправки здоровья и отдыха у советской элиты (как говорили тогда - "курорт союзного значения". - Прим. переводчика). Сюда даже ходил прямой поезд Москва - Цхалтубо.

Этот бальнеологический курорт славился на весь Советский Союз своей уникальной минеральной водой - слаборадоновой.

Величественные санатории в помпезном советском стиле, возведенные в 1950-е годы по приказу Сталина, всегда были переполнены.

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Однако в постсоветские 1990-е поток отдыхающих быстро иссяк, санатории закрывались, их когда-то впечатляющие здания ветшали и разрушались. И сам город пришел в упадок. Редкие туристы если и приезжали сюда - то только для того, чтобы посмотреть на постсоветские руины.

Начиная с 2010 года, Цхалтубо начал возрождаться как курорт. Грузия сделала ставку на туризм, инвесторы стали покупать развалившиеся санатории, восстанавливать их и строить новые, современные здания спа. У туристов теперь есть возможность отдохнуть здесь не хуже, чем это делала советская элита.

"Право на отдых"

В СССР конституция страны гарантировала трудящимся право на отдых. На предприятиях передовики и прочие лояльные граждане получали путевки в дома отдыха и санатории, разбросанные по всей огромной советской империи.

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Цхалтубо был особенно популярен у советской элиты - и из-за живописной местности, и из-за мягкого субтропического климата, и из-за очень эффективных, как считалось, радоновых ванн. Говорят, что здесь лечилась - и вылечилась - еще грузинская царица Тамара (царствовашая в 1166-1213 гг.), потом - русские цари, потом - Сталин и его приближенные.

Купальня для Сталина

Со Сталина и началась слава этого курорта. Здание и поныне самого известного в Цхалтубо "Источника №6" было возведено в 1951 году в рекордные сроки перед приездом сюда "вождя народов" - его строили 4 тыс. рабочих.

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Представители местной власти рассказывают, что Сталин, поправив здоровье и вернувшись в Москву, приказал каждому министерству построить в Цхалтубо собственный санаторий. На протяжении 1950-х шла стройка 19 санаториев, и вплоть до 1980-х сюда ежедневно прибывали прямые поезда из Москвы, полные курортников.

"Источник №6" и сегодня предлагает лечебные и восстановительные процедуры - как, например, грязевые ванны (на снимке). Он приватизирован и полностью восстановлен.

Жутковатые и заброшенные

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Но после распада Советского Союза курорт долгое время был в запустении. Величественные санатории, которые до этого финансировались государством, закрывались, многие местные жители покинули город в поисках работы.

Все 19 санаториев Цхалтубо сохранились и по сей день. Однако большинство из них стоит заброшенными (как санаторий "Иверия", что на снимке). Некоторые представляют из себя жутковатые пустые оболочки того, что когда-то было санаторием. Туристы приходят посмотреть на остатки былой славы и исследовать руины.

Беженцы из Абхазии

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

В августе 1992 года, после того как поддерживаемая Россией Абхазия провозгласила независимость от Грузии, в регионе вспыхнул вооруженный конфликт. 13-месячная гражданская война закончилась тем, что более 200 000 этнических грузин бросили свои дома в Абхазии. Грузинская экономика тогда была в полуразрушенном состоянии, и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а проще говоря, вынужденным переселенцам, искали хоть какое-то жилье.

Часть таких людей неожиданно нашли приют в пугающе роскошных комнатах санаториев Цхалтубо. И сегодня в городе живут 920 семей беженцев из Абхазии (международным сообществом не признан независимый статус Абхазии, она по-прежнему считается частью Грузии. - Прим. переводчика).

Новая жизнь

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Прошло более четверти века, и ситуация начала медленно выправляться. Экономика Грузии стала расти, и в стране поняли важность и потенциал туризма. В 2012 году правительство Грузии опубликовало план перестройки Цхалтубо в современный курортный город. Вынужденным переселенцам из Абхазии начали подыскивать жилье в современных домах, инвесторы планируют восстановление заброшенных зданий.

Цхалтубо снова привлекает внимание отдыхающих. Между 2015 и 2018 гг. туристический поток в этот курортный город удвоился.

Знаменитый санаторий, некогда принадлежавший министерству обороны СССР, в 2010 году был приватизирован и теперь это - четырехзвездочный бальнеологический комплекс "Цхалтубо Спа Резорт" (на снимке - одно из отреставрированных зданий).

Идеально для "Инстаграма"

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

В последние годы и жители Грузии из соседних городов поняли всю прелесть имперской архитектуры Цхалтубо. Теперь в летний выходной сюда устремляются молодожены, чтобы сфотографироваться на фоне мраморных колонн санатория "Медея" - несмотря на то, что в его руинах все еще живут беженцы из Абхазии. Другие приезжающие останавливаются в современных отелях, таких как "Цхалтубо Плаза", и ходят на процедуры.

Заповедник советского отдыха?

Правообладатель иллюстрации Taylor Weidman

Туристам бывает интересно заглянуть в недавнюю историю и узнать, как отдыхала советская элита. И тут к их услугам - местные краеведческие музеи, развалины еще не восстановленных санаториев и перестроенные современные спа.

Например, знаменитый сталинский "Источник №6" предлагает самые разнообразные процедуры - от грязеобертывания до душа Шарко (гидромассажа под высоким давлением (на снимке).

А нынешние владельцы комплекса "Цхалтубо Спа Резорт", понимая интерес туристов, оставили в неприкосновенности номер, в котором останавливались советские и партийные шишки. При отеле действует маленький музей, где собраны предметы из санатория министерства обороны СССР.

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Фото Тейлора Уайдмена.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.