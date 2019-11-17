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Мьянманские духи - больше двух метров в высоту, у них здоровенные уши и клыки, а также устрашающей длины языки. И вот еще что важно: как пассажиры они очень беспокойны!

Капитан мьянманской армии Аун Кан сидел, откинувшись на спинку розового пластикового стула. В свои сорок он отлично выглядел, этому помогала военная выправка. Мы только что познакомились, и ему сразу удалось меня заинтриговать.

"Есть люди, такие, как Вупи Голдберг, которые в близких отношениях с призраками", - сказал он. Он достал сигарету и улыбнулся, наблюдая за моей реакцией.

"Они обычные люди, но обладают особым качеством. Они могут сказать духам, что пришло время переезжать".

Я уточнил у своего переводчика: "Вупи Голдберг?" Переводчик кивнул: "Да, Вупи Голдберг". Тут до меня дошло, что капитану нравится фильм "Привидение".

Я приехал в Нейпьидо, столицу Мьянмы, чтобы поговорить с капитаном о том, как правильно перевозить духов умерших с места на место. Есть такая практика, которая основана на древних религиозных представлениях народов Мьянмы.

Мы сидели снаружи почти пустого кафе, я потягивал сок папайи, капитан пил воду. Недалеко от нас пролегал длинный дренажный канал, немного охлаждающий знойный воздух. По берегам канала цвели оранжевыми цветами тамариндовые деревья.

Название Нейпьидо дословно переводится как "обитель королей". Столица Мьянмы непохожа на другие города страны. Она просторная и малонаселенная.

На улицах почти нет автомашин, и особых достопримечательностей вы здесь не найдете.

Нейпьидо часто называют вымершим городом, городом-призраком, но реальность на самом деле еще страннее. Если Нейпьидо и город-призрак, то это город-призрак без призраков, вымерший город без умерших.

Правообладатель иллюстрации YE AUNG THU/AFP via Getty Images Image caption Нейпьидо - город просторный и малонаселенный

В конце 2005 года столицу страны перенесли из Рангуна (Янгона) в Нейпьидо. Причин переноса было много, и все они были не очень внятные - от паранойи по поводу близости Рангуна к морю и риска вторжения до предупреждения прорицателей (они сказали бывшему главе государства старшему генералу Тан Шве, что его военный режим падет, если не перенести столицу).

В отличие от Рангуна, который так и не избавился от призраков колониального прошлого, Нейпьидо - как чистый лист.

Вот почему я приехал поговорить с капитаном: в 2010 году он руководил переносом кладбища в Татконе (один из пригородов новой столицы), чтобы освободить место под дальнейшую застройку.

На той земле правительство планировало построить монастырь и новое здание районного суда. Но сначала нужно было перенести кладбище.

В Мьянме перенос кладбищ - дело очень непростое, родственники похороненных часто бывают этим недовольны.

Но это был 2010-й, до избавления от власти военных, правивших страной почти полвека, оставался еще целый год. Так что даже если жители Таткона и были недовольны, никто не осмелился протестовать.

Правообладатель иллюстрации Paula Bronstein/Getty Images Image caption Столицу Мьянмы официально перенесли в Нейпьидо в конце 2005-го

Но есть еще одна причина, из-за которой перенос кладбища сопряжен с опасностью. Дело в том, что по традиции вместе с кладбищем необходимо перенести и всех его призрачных жителей.

Обитатели кладбища в Татконе оказались особенно беспокойными.

Специалистка по религии Мьянмы Бенедикт Брак де ля Перрьер рассказала мне, что во время Второй мировой войны в Татконе хоронили японских солдат.

Согласно местным верованиям, те, кто умер насильственной смертью, "рождают духовные сущности, которых обычные похороны не могут полностью освободить".

Таким образом, перенос кладбища был опасным делом. "Мы боимся духов, - сказал мне капитан. - Если им не хочется переезжать, они начинают гневаться. Они очень опасны для жителей города".

Капитан рассказал мне, как человеческие останки были перенесены на новое кладбище, за городской чертой. Потом он заулыбался.

"После того, как мы перенесли могилы, правительство заказало грузовики для перевозки духов умерших и наняло натсайя (человека, умеющего общаться с духами), который бы помогал процессу и направлял духов в грузовики. Всего было 12 грузовиков. За три дня они совершили девять поездок".

Было сделано 108 рейсов, и это число, как я подозреваю, не случайное. В буддизме оно священно, символизирует все сущее. Достаточно сказать, что в буддийских четках (мала) - 108 бусинок.

"Надо было перенести более 1000 могил, - сказал капитан. - Это от 10 и больше духов на каждый грузовик".

Духи боролись за место на переднем сиденье

Я не знаю, как много духов теоретически можно погрузить в один грузовик. Мне казалось, что гораздо больше, чем говорил капитан. Но, с другой стороны, мьянманские духи - не эфемерные создания.

Те, кто способен их видеть, описывают их так: высокие (больше двух метров высотой), свирепые и грузные, с огромными ушами и клыками, а также с ужасающе длинным языком. И как пассажиры они очень беспокойны.

По словам Брак де ля Перрьер, подобных историй - масса.

Когда в 1990-х она работала над своим исследованием, то слышала схожие рассказы о переносах кладбищ в Рангуне, во время которых духи "вмешивались в работу моторов, грузовики вдруг останавливались или начинали двигаться сами по себе, и шоферы были крайне напуганы… Мертвым не нравилось, что их куда-то перевозят".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для общения с духами умерших нужен хорошо обученный посредник, считается в Мьянме

Капитан мне рассказал, как в его случае духи боролись за привилегию ехать на переднем сиденье. Когда они начинали вести себя слишком буйно, вмешивался натсайя и приказывал им полезать в кузов.

По мере того, как грузовики наполнялись, они становились все тяжелее, рассказывал капитан. Ехать было все сложнее, колеса увязали в мягком грунте. "Духи очень тяжелые", - сказал он мне, отпивая глоток воды.

Спустя три дня переезд был завершен, но этим все не кончилось. Ночью, уже после того, как все рейсы были сделаны, помощник капитана увидел во сне трех призраков, которые заявили, что их не забрали.

На следующий день капитан вернулся на кладбище и обнаружил в кустах еще три могилы. Один особо несговорчивый дух наотрез отказался переезжать. Он забрался в кабину автомашины помощника капитана и начал там безобразничать.

Бульдозеры, работавшие рядом на стройке, разом остановились, как будто сломались. Кот, который жил в доме членов строительного комитета Нейпьидо, внезапно умер. Помощника капитана призрачные руки ночью столкнули с кровати.

И только когда капитан призвал на помощь монаха, который начал читать буддийские сутры, дух наконец угомонился.

Правообладатель иллюстрации SOE THAN WIN/AFP via Getty Images Image caption В кузов грузовика влезает довольно много людей. Но духи же больше и тяжелей!

Капитан не поддерживал отношений с натсайя, принимавшим участие в том переезде, но переводчик сказал мне, что знает другого, проводящего массовые сеансы экзорцизма. Мы договорились встретиться с ним на следующий день.

Следующим утром седовласый натсайя Наин Ла Шве пришел ко мне в гостиницу. На вид ему было под 70, одет он был в белоснежную рубашку и хорошо сшитый традиционный мьянманский саронг.

Он работал астрологом и медиумом, посредником в общении с духами умерших. Слоганом для своего бизнеса он выбрал фразу "Верить значит видеть" (он говорит, что эти слова привиделись ему во сне).

Наину Ла Шве знакомы кладбища Нейпьидо. Сидя со скрещенными ногами на диване в холле гостиницы, он поведал мне, что привык медитировать на кладбищах по всему городу.

Правообладатель иллюстрации KHIN MAUNG WIN/AFP via Getty Images Image caption Возможно, кто-то из этих маленьких монахов со временем станет медиумом и начнет заговаривать духов

Наин Ла Шве - почитатель Ма Фэ Ва, духа переноски гробов, с которой он, видимо, на дружеской ноге. По словам натсайя, она часто приходит к нему и спрашивает, чем может помочь.

"Она - начальник над всеми кладбищенскими духами в Мьянме, - сказал он. - Она очень чиста и прекрасна". Эти слова он произнес как-то очень печально.

Наин Ла Шве наблюдал за перемещением духов в Татконе. Он был свидетелем того, как духи теснились в кузовах грузовиков, и видел, как колеса застревали в песке из-за тяжести духов.

После того как руководивший процессом другой натсайя приказал нескольким духам вылезти, Наин Ла Шве увидел, что грузовики снова могли ехать.

"У кладбища свои законы", - сказал он. И нужен натсайя, чтобы разобраться.

Только медиум может проложить дорогу между миром живых и миром мертвых и, по словам Брак де ля Перрьер, "хоть немного утешить" души тех, кто погиб насильственной смертью.

В последний мой день в Нейпьидо я взял напрокат мотоцикл, чтобы поездить по городу. Я мчался по пустынным восьмиполосным автострадам и только изредка видел в зеркале заднего вида автомашину, которая потом обгоняла меня.

Правообладатель иллюстрации Paula Bronstein/Getty Images Image caption После заката пустынные улицы Нейпьидо порой выглядят жутковато

Но большую часть времени я был один на дороге. Так я ездил много часов, останавливаясь у храмов и пагод. И только когда стемнело, я повернул назад, к отелю.

Когда до гостиницы оставалось километров 10, я заметил, что бензин кончается.

В пустых улицах Нейпьидо после заката солнца было что-то жутковатое, и после всех рассказов о призраках одна лишь мысль о том, что придется остановиться посреди этого пустого города, заставила меня содрогнуться.

Я представил себе, как иду по шоссе, толкая свой мотоцикл, и мой единственный спутник - холодный ветер...

Но потом я напомнил себе, что всё хорошо - капитан Аун Кан уже побеспокоился об этом. В этом городе-призраке без призраков бояться было нечего.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.