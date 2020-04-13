Правообладатель иллюстрации Viacheslav Chernobrovin/Getty Images Image caption Пакеты финансовой помощи, выделяемые правительством Дании, расцениваются как пример для всех остальных стран

В начале этой недели австрийские власти первыми в Европе объявили о планах постепенной отмены ограничительных мер, связанных с кризисом вокруг Covid-19. Пока неясно, кто еще может последовать примеру Австрии, но очевидно, что возвращение к нормальной жизни будет непростым.

Эксперты уже начали прогнозировать, как оно будет выглядеть, когда коронавирус удастся обуздать, и какие государства первыми выйдут из экономической рецессии.

Пандемия Covid-19 добавила глобальной экономике беспрецедентно высокий элемент непредсказуемости. Государства пытаются побороть инфекцию, идя на серьезнейшие меры, в том числе на финансовое вмешательство, в попытке стабилизировать рынки.

10 самых устойчивых экономик, согласно "Индексу экономической безопасности-2019"

1. Норвегия

2. Дания

3. Швейцария

4. Германия

5. Финляндия

6. Швеция

7. Люксембург

8. Австрия

9. Центральные штаты США

10. Великобритания

…

54. Россия

Полный список - здесь.

Хотя победа над вирусом еще не просматривается, и в приоритете - решение насущных задач здравоохранения и поддержание хоть какой-то экономической стабильности, эксперты уже пытаются заглянуть в будущее и понять, какие страны первыми смогут перезапустить свою экономику.

Чтобы лучше понять их прогнозы, мы обратились к "Индексу экономической безопасности-2019", составленному страховой компанией FM Global.

"Индекс" выстраивает рейтинг 130 государств по жизнестойкости их делового климата и способности к восстановлению. Оценки основаны на таких факторах, как политическая стабильность, успешность корпоративного управления, условия для возникновения рисков, отработанность логистических механизмов торговых цепочек и прозрачность бизнес-среды.

Сопоставив рейтинг той или иной страны с ее первоначальной реакцией на пандемию, мы выделили государства, которые с высокой степенью вероятности сохранят стабильность и устойчивость экономики на протяжении кризиса.

Затем мы поговорили с жителями этих стран и экспертами, чтобы выяснить, как там справляются с ситуацией и чего ожидают от ближайшего будущего.

Дания

В "Индексе" страна занимает второе место, выделяясь высокими оценками за контроль над системой снабжения и низкой коррупцией в органах управления.

В начале кризиса правительство страны действовало решительно, быстро введя социальное дистанцирование, 11 марта закрыв школы и второстепенные частные предприятия, а 14 марта запретив въезд для всех иностранцев, несмотря на то, что тогда там было лишь несколько случаев заражения коронавирусом.

Такие меры уже доказали свою эффективность. "По сравнению с прошлым годом заболеваемость обычным гриппом снизилась на 70%, что можно рассматривать как хороший индикатор эффективности шагов, предпринятых правительством", - говорит Расмус Кристиансен, управляющий партнер в копенгагенском турагенстве Pissup Tours.

"Поначалу я скептически к ним отнесся, но увидев, как много государств пошли по этому же пути, теперь думаю, что наше правительство сделало все правильно".

Большинство датчан чувствует моральные обязательства перед обществом

Датчане привыкли доверять своим властям и всегда готовы сплотиться ради общего дела - и это повысило эффективность принятых мер.

"Сейчас в датских СМИ и соцсетях новое модное слово - samfundssind (что можно примерно перевести как "гражданское чувство" или "гражданский долг"), и большинство датчан чувствует моральные обязательства перед обществом, означающие, что следует кое-чем пожертвовать ради здоровья всего общества", - говорит Кристиансен.

"Никто не хочет, чтобы его обвинили в действиях, ставящих под угрозу жизни старшего поколения, только из-за того, что он не в силах отказаться от своих привычных удобств".

Правообладатель иллюстрации ClarkandCompany/Getty Images Image caption В начале пандемии правительство Дании действовало быстро и решительно

Однако это не означает, что все шло гладко. Скажем, доходы от турбизнеса Кристиансена резко упали. И хотя он с благодарностью отзывается о финансовой помощи государства (включающей частичную компенсацию зарплат работников), правила этой помощи и воплощение ее в жизнь еще до конца не разработаны, что уже привело к увольнениям и неопределенности.

Тем не менее датские правительственные меры (например, выплата 90% зарплаты почасовикам и 75% - тем, кто на окладе) уже признаны в качестве образца для остального мира. Эти меры как бы замораживают экономику до лучших времен.

Впрочем, датская модель - недешевая, она может стоить стране до 13% ВВП.

Кроме того, датчане понимают, что это - общемировой кризис, и устойчивость их экономики, без сомнения, зависит от того, как с кризисом справится остальной мир и как будут соблюдаться принципы свободы торговли.

"Дании, возможно, удастся получить относительное преимущество, избежав более серьезных последствий", - считает Кристиансен.

Фактически, как сообщает агентство Блумберг, в стране говорят об ослаблении некоторых ограничений уже к Пасхе - разумеется, это будет зависеть от того, насколько успешно будет происходить сдерживание пандемии и дальше.

"В Дании - хорошо развитая фармацевтическая отрасль, что может стать преимуществом, - говорит Кристиансен. - Я, впрочем, не буду испытывать гордости за свою страну, если мы начнем наживаться на бедствиях других государств".

Сингапур

Рейтинг Сингапура (21-е место в "Индексе экономической безопасности") довольно высок за счет сильной экономики, низких политических рисков, отличной инфраструктуры и низкого уровня коррупции.

Эта страна тоже быстро ввела меры по сдерживанию распространения коронавируса, кривая роста заболеваемости здесь - одна из самых сглаженных в мире.

Правообладатель иллюстрации Tampatra/Getty Images Image caption В Сингапуре - относительно низкие цифры зараженных

"Мы доверяем нашему правительству, каждый его шаг в этом кризисе довольно прозрачен, - говорит местная жительница Констанс Тан, аналитик данных в компании Konigle. - Как правило, когда правительство вводит какие-то меры, мы их соблюдаем".

Однако находятся и те, кто нарушает правила самоизоляции. У таких отбираются паспорта и рабочие пропуска.

Пережив этот кризис, мы станем сильнее

"Но в целом мы трудимся сообща, нам не надо беспокоиться о том, что в обществе может назреть бунт, или о том, что люди начнут умирать на улицах, или о том, что наступит дестабилизация в экономике", - говорит Тан.

Сингапур - маленькая страна, и выход из кризиса будет зависеть от выздоровления мировой экономики, но его жители верят в счастливое будущее своей нации.

"Как и остальные люди, я считаю, что, пережив этот кризис, мы станем сильнее, - говорит сингапурец Джастин Фонг. - И наверняка это приведет к внедрению новых технологий, что откроет перед сингапурцами новые перспективы".

Многие компании быстро приспособились к новым условиям, наладив для своих сотрудников работу из дома. А правительство выпустило мобильное приложение Trace Together, которое помогает отслеживать распространение вируса. Его загрузили на свои смартфоны многие сингапурцы.

Соединенные Штаты

Чтобы точнее отразить широкий географический охват этой страны, в "Индексе" ее разделили на западный, центральный и восточный регионы, и в целом все три занимают достаточно высокие позиции в рейтинге (соответственно 9-е, 11-е и 22-е места).

Правообладатель иллюстрации SeanPavonePhoto/Getty Images Image caption Центр эпидемии в США - Нью-Йорк

Сдержать распространение вируса оказалось особенно трудно в таких мегаполисах, как Нью-Йорк. Уровень безработицы уже показывает рекордные цифры (на конец марта - 6,6 млн человек) - в основном из-за того, что больше чем в половине штатов все закрыто, включая рестораны и предприятия торговли, а также другой бизнес, полагающийся на клиентов, заходящих с улицы.

Но власти США быстро приняли стимулирующие меры для стабилизации экономики (пакет помощи на 2 трлн долларов), ввели социальное дистанцирование, по-видимому, оказавшее определенный эффект. В итоге это должно смягчить последствия пандемии и позволить быстрее восстановить нормальную экономическую жизнь.

Эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley прогнозируют V-образное развитие ситуации в экономике - сначала резкое падение, а потом очень быстрое восстановление во второй половине года.

Консультанты McKinsey придерживаются более сдержанных оценок, но все равно настроены оптимистично.

Состояние экономики США важно для всех остальных стран, так как она составляет почти четверть мирового ВВП , поэтому восстановление мировой экономики сильно зависит от того, как с этим справятся Соединенные Штаты.

Нам нужно как можно более свободное движение денег, товаров, услуг, трудовых резервов и идей

"Говоря в общем, экономика США находится в лучшем положении для восстановления после серьезных кризисов (...) по сравнению с экономиками других стран. Население здесь в среднем моложе и мобильней, чем в остальном мире, ограничения на рынке труда, как правило, небольшие, что помогает быстрому перераспределению рабочей силы", - отмечает Эрик Симс, профессор экономики в частном Университете Нотр-Дам (США).

"В более краткосрочном плане можно сказать, что у Федеральной резервной системы США и Банка Англии (которые до сих пор не прибегли к политике негативных учетных ставок) немного больше пространства для маневра, чем у центральных банков других стран - скажем, у ЕЦБ или у Банка Японии".

Правообладатель иллюстрации Aiisha5/Getty Images Image caption Похоже, что введенные меры по социальному дистанцированию помогли сгладить кривую заболеваемости в таких мегаполисах США, как Сиэтл

Чтобы ускорить возвращение к нормальной жизни, администрация президента США предложила разделить страну на районы, выделив менее пострадавшие от вируса и готовые к более быстрому восстановлению экономической активности.

"Я считаю, что эти меры имеют большое значение для создания необходимых условий мощного подъема", - говорит Питер Эрл, научный сотрудник Американского института экономических исследований, некоммерческого научного аналитического центра.

"Нам нужно как можно более свободное движение денег, товаров, услуг, трудовых резервов и идей - не только в пределах страны, но и во всем мире", - подчеркивает он.

Отсутствие в США системы всеобщего здравоохранения уже подвергалось критике в дни кризиса, и эта проблема будет ждать своего решения, если страна хочет в будущем стать более защищенной от подобных пандемий.

"Думаю, в конце концов весь мир (и Соединенные Штаты в том числе) выйдет из этого кризиса более сильным. Но все зависит от того, какие уроки мы извлечем", - подчеркивает Майкл Меррил, экономист и историк развития рынков труда из Ратгерской школы управления и трудовых отношений (США).

"Нам придется инвестировать в новые формы общественного здравоохранения и создать устойчивую модель социальной защиты и институциональной жизнеспособности, если мы хотим вернуться в то общество, в котором жили еще месяц назад".

Руанда

Благодаря недавнему прогрессу в сфере корпоративного управления, Руанда за последние годы значительно улучшила свою позицию в "Индексе", перепрыгнув аж через 35 ступенек и оказавшись на 77-м месте в рейтинге самых устойчивых экономик мира (среди африканских стран она занимает четвертое место).

Мы уверены: правительство Руанды справится с ситуацией гораздо лучше, чем наши родные страны

Но самое важное, что у Руанды есть бесценный опыт борьбы с подобным и даже более смертоносным вирусом - страна сумела не допустить у себя распространения Эболы в 2019 году, когда в соседней Демократической Республике Конго была вспышка этого заболевания.

Система всеобщего здравоохранения, замеры температуры на пограничных переходах, использование дронов для доставки лекарств - похоже, Руанда отлично подготовлена к тому, чтобы поддерживать стабильность на протяжении кризиса, особенно если сравнить с соседями по региону.

"Множество иностранных студентов, таких же, как я, остались здесь, потому что мы уверены: правительство Руанды справится с ситуацией гораздо лучше, чем наши родные страны", - говорит Гарнетт Ачиенг, ответственный за цифровой контент в Baobab Consulting и студент Африканского университета управления в Кигали, сам из Кении.

"У иностранных студентов здесь только один повод для беспокойства - мы волнуемся не за себя, а за семьи и родственников, живущих на родине, в других африканских странах".

Правообладатель иллюстрации Sloot/Getty Images Image caption У Руанды есть опыт подобных кризисов: в 2019 году здесь успешно сдержали Эболу, не пустив вирус в страну

Среди африканских стран, расположенных к югу от Сахары, Руанда стала первой, которая ввела полный карантин. Здесь развозят бесплатную еду оказавшимся в изоляции наиболее уязвимым руандийцам.

И хотя туристическая отрасль, как ожидается, сильно пострадает (Руанда - популярное место для проведения международных конференций и выставок), Гарнетт Ачиенг надеется, что в стране будет относительно мало пострадавших от вируса, что поможет быстро вернуться к нормальной жизни.

Новая Зеландия

В упоминаемом выше "Индексе" Новая Зеландия занимает 12-е место, имея особенно высокие оценки в сферах корпоративного управления и снабжения.

Власти этой страны тоже быстро отреагировали на пандемию, 19 марта закрыв границы для иностранных путешественников и 25 марта запретив работу предприятий из второстепенных отраслей хозяйственной деятельности.

Нам сейчас надо сесть всей нашей новозеландской семьей и решить, кем мы хотим быть

"Нам как островной нации проще контролировать границы, откуда в основном и прибывает инфекция. Так что закрытие границ имеет смысл, - говорит житель города Окленда Шамубил Икуб, экономист из консалтинговой компании Sense Partners. - По сравнению с другими странами, реакция Новой Зеландии была смелой и решительной".

И строгие меры уже приносят плоды: если они будут соблюдаться и в предстоящие несколько недель, то случаи заражения будут искоренены, а страна, как отмечается в репортаже газеты Guardian, станет одной из первых успешно вернувшихся к нормальной жизни.

Экспорт и туризм - главные составляющие экономики этой страны, так что Новой Зеландии в ближайшее время придется столкнуться с определенными трудностями. Но это - необязательно плохо.

"Пока мы изолированы, у нас будет время перенастроиться, - подчеркивает житель города Данидин Рон Булл, директор по разработке учебных программ в старейшем в стране Отагском политехническом университете. - Мы уже и без этого были обеспокоены воздействием неорганизованного туризма на окружающую среду, а нынешняя ситуация даст нам время как следует поразмыслить о том, что нам важнее - доллары туристов или наша природа".

Правообладатель иллюстрации Martin Vlnas/Getty Images Image caption Решительные меры по закрытию границ и введение режима самоизоляции открывают перед Новой Зеландией хорошие перспективы для восстановления здоровья экономики

В целом у страны отличные шансы на стабильное восстановление экономики - госдолг мал, есть возможность задействовать насыщение экономики денежной массой и при этом держать низкими процентные ставки.

"Самое важное, что Новая Зеландия остается страной, где относительно высокое доверие к властям, - отмечает Шамубил Икуб. - Это хорошая основа для восстановления после того, как наши здравоохранение и экономика переживут крупнейшее за много поколений потрясение".

Булл согласен с тем, что страна, вероятно, выйдет из кризиса сильнее, чем была до него: "Как в большой семье, живущей в одном доме, все всё отлично знают друг о друге, так и нам сейчас надо сесть всей нашей новозеландской семьей и решить, кем мы хотим быть. И принять решения, которые сделают нас сильнее и лучше".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.