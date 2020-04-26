Правообладатель иллюстрации Getty Images

В клиниках и больницах по всему миру идет битва с Covid-19 - болезнью, вызываемой новым коронавирусом. Однако победа в этой битве в значительной степени зависит от эффективности системы здравоохранения.

В каких странах мира у человечества больше шансов на успех?

Пока мы наблюдаем явную взаимосвязь между способностью государства сдержать распространение вируса и предыдущими рейтингами его системы здравоохранения: чем выше рейтинг, тем лучше результаты.

Десятка лучших стран по критерию "здоровье" 1. Сингапур 2. Япония 3. Швейцария 4. Южная Корея 5. Норвегия 6. Гонконг 7. Исландия 8. Дания 9. Нидерланды 10. Австрия … 103. Россия Источник: "Индекс процветания", Legatum, 2019 г. Полный список можно посмотреть здесь

Для этой статьи мы обратились к рейтингам, составленным в 2019 году лондонским аналитическим центром Legatum - The Legatum Prosperity Index.

В нем по 12 критериям оценивались экономические и социальные достижения 167 стран мира с точки зрения благополучия и процветания.

Критерий "здоровье" измерял эффективность работы системы здравоохранения, уровень заболеваемости, факторы риска, смертность, а также доступность медицинских услуг.

Мы поговорили с жителями (в том числе с врачами) некоторых из лучших по критерию "здоровье" стран, чтобы узнать, какие аспекты организации системы здравоохранения помогают там справляться с вирусом, какие проблемы могут поджидать в будущем и что эти люди думают о жизни в своей стране.

Япония

По показателю "здоровье" Япония - на втором месте. Ее быстрый ответ на пандемию высоко оценили специалисты во всем мире, однако недавний новый всплеск числа зараженных заставил власти принять дополнительные меры: 7 апреля премьер-министр объявил чрезвычайное положение почти по всей территории Японии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие японцы и до пандемии носили маски, так что им не пришлось долго привыкать

Несмотря на это, в стране до сих пор не введен режим самоизоляции или карантина - в основном из-за того, что на начальном этапе система здравоохранения сумела сдержать распространение вируса.

Даже если жители страны не получают возможности сделать тест на COVID-19 (который назначается только тем, у кого тяжелая симптоматика), они могут зайти в местную клинику и сделать КТ.

Многие японцы и раньше носили маски, и это еще одна причина того, что у нас нет катастрофического роста числа зараженных

"У пациента без симптомов с помощью КТ можно обнаружить пневмонию, даже если у него начальная стадия этой болезни, - говорит токийский врач Мика Васио, работающий в AirDoctor, компании, предоставляющей путешественникам услуги по нахождению нужного врача. - И в таком случае пациенту быстро предлагается лечение. Это - одна из причин того, что в Японии не так много тяжелых случаев".

Кроме того, японские специалисты отслеживают кластеры заражения, чтобы локализовать их и минимизировать распространение инфекции.

Японцы привыкли заботиться о своем здоровье, и это тоже помогает справляться с кризисом. "Многие и раньше носили маски, особенно зимой и весной, и это еще одна причина того, что у нас нет катастрофического роста количества зараженных", - говорит Васио.

"Еще одна причина: более 60% японцев ежегодно проходят проверку состояния своего здоровья, мы стараемся поддерживать себя в хорошей форме".

Image caption Первыми в Японии чрезвычайные меры ввели на Хоккайдо, и пока не собираются от них отказываться

Все это, конечно, не означает, что впереди - никаких проблем.

Васио отмечает, что при иных обстоятельствах многих пациентов, у которых диагностирован коронавирус, должны были бы положить в больницу, однако власти стремятся сберечь свободные места для самых тяжелых больных и готовы в ближайшее время выделить дополнительные ресурсы на борьбу с пандемией.

Южная Корея

В рейтинге здоровья Legatum Южная Корея - на четвертом месте. В 2015 году страна имела опыт борьбы со вспышкой другого опаснейшего вируса - MERS (ближневосточный респираторный синдром), и это пригодилось ей теперь.

Больницы оснащены необходимым оборудованием, медицинские работники обучены, как действовать во время такого кризиса. В стране сумели протестировать на вирус более 450 тыс. человек - чуть менее 1% от 51-миллионного населения.

В последние дни суточное число новых инфицированных колеблется между 47 и 53.

Объективно говоря, вспышка явно угасает

То, как устроена система здравоохранения в Южной Корее, тоже помогло раннему диагностированию и лечению Covid-19.

Население полностью охвачено национальной системой страхования здоровья, благодаря чему стоимость лечения невысока, цены на медицинские услуги регулируются правительством, сканирование и тесты проводятся в рамках государственной системы здравоохранения, подчеркивает сеульский доктор Брэндон Б. Су, возглавляющий компанию Lunit, которая разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для использования в медицине.

"С началом вспышки Covid-19 многие пациенты были диагностированы на ранних этапах болезни, и их вовремя начали лечить", - говорит эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тэгу, четвертый по величине город Южной Кореи, стал одним из эпицентров Covid-19 в этой стране

Правительство и представители бизнеса сумели быстро ввести необходимые меры предосторожности.

"Правительство обеспечило стабильные поставки масок, введя специальную систему продаж, когда каждый день соответствовал последней цифре в годе рождения", - рассказывает офисный работник из Сеула Йонбок Ли.

"Во многих местах у людей измеряют температуру при входе в здание, а там, где работает особенно много сотрудников, установлены тепловизоры. Корейские центры по контролю за заболеваемостью и другие госучреждения напряженно работают на передовой, люди это понимают и высоко ценят их усилия".

Частное медицинское страхование здесь тоже распространено, и 77% граждан с его помощью страхуют то, что не покрывает госсистема, пишет отраслевой журнал Insurance Business Asia.

В целом, быстрая реакция на угрозу пандемии позволяет корейцам надеяться на лучшее и не отчаиваться.

"Объективно говоря, вспышка явно угасает, - говорит Су. - Люди начали выходить на улицу, хотя по-прежнему все время носят маски".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрывной рост популярности ностальгического для корейцев рецепта холодного дальгона-кофе связан с социальным дистанцированием и самоизоляцией

Ван Вон Джон, жительница города Тэгу, одного из эпицентров вспышки Covid-19 в стране, замечает, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.

"Мы выходим на короткие прогулки по нашему району, хотя и стараемся не появляться в оживленных или закрытых местах. Я считаю, это правильно - оставаться дома и ограничивать себя в передвижениях ради безопасности отдельных людей и всего общества", - говорит она.

И все-таки она ждет не дождется дня, когда сможет гулять в парках развлечений, которые так любит ее ребенок: "Мне хотелось бы посидеть где-то с друзьями, поболтать, выпить, насладиться обществом друг друга".

Студент-первокурсник Вубек Ли из Чхунчхона тоже соскучился по нормальной жизни. "Хочется вернуться к обычной учебе, не онлайн, - говорит он. - Первое, что я планирую сделать, когда всё это закончится, - начать "в реале" знакомиться с моими однокурсниками".

Израиль

Израиль находится на 11 месте в рейтинге здоровья Legatum. В чем особенности реакции этой страны на угрозу Covid-19?

Немногие из других государств действовали так же быстро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Введенные в Израиле карантинные меры поначалу казались излишне строгими, но вскоре стало ясно, что они сработали

В концу января 2020 года министерство здравоохранения уже издало "Декрет о здоровье граждан", расширяющий полномочия ведомства в деле обуздания потенциальной вспышки заболевания.

Тогда меры выглядели слишком строгими, но сейчас уже ясно, что, например, самоизоляция на две недели для всех, кто вернулся в страну из "горячих точек" пандемии, исключение не критически важных загранпоездок сработали и дали в результате более низкий уровень инфицирования и госпитализаций, чем в других странах сопоставимого размера.

Точное тестирование тоже было введено достаточно рано. "Молекулярный диагностический тест (RT-PCR) для определения наличия коронавируса в респираторных пробах был разработан очень быстро в Центральной вирусологической лаборатории и передан многочисленным лабораториям по всей стране", - рассказывает Китам Мухсен, профессор эпидемиологии и профилактической медицины Тель-Авивского университета и один из консультантов министерства здравоохранения по вопросам Covid-19.

"Израиль - один из мировых лидеров по количеству тестов на коронавирус на миллион населения", - добавляет эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Израиле самая серьезная вспышка заражения коронавирусом произошла в общинах ультраортодоксальных иудеев

"Я действительно очень горжусь тем количеством тестов, которые мы здесь делаем, - вот почему у нас цифры зараженных так высоки", - говорит блогер Талия Клейн Перес, живущая в Кфар-Сабе к северо-востоку от Тель-Авива.

"С другой стороны, летальность у нас одна из самых низких, и я считаю, частично тут помог и быстро введенный карантин".

Израиль - один из мировых лидеров по количеству тестов на коронавирус на миллион населения

Государственная система здравоохранения позволяет более интегрированно и централизованно подойти к решению проблемы.

"Люди не боятся обратиться за медицинской помощью, потому что знают: они застрахованы, это будет для них бесплатно", - говорит профессор Арнон Афек, заместитель генерального директора израильского медицинского центра Шеба - первой больницы в стране, где начали лечить пациентов с коронавирусом.

"Стоимость медицинского обслуживания в таких ситуациях очень важна, ведь необходимо, чтобы люди обращались за помощью, когда у них появляются симптомы. В таком случае мы их обнаруживаем, и они прекращают распространять инфекцию".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Специальные киоски для тестирования на Covid-19 в Израиле: безопасно для медика, удобно для тестируемого

Впрочем, по мнению Афека, в Израиле на нужды здравоохранения выделяется все равно недостаточно. "Но, с другой стороны, это означает, что мы работаем очень эффективно, активно и быстро адаптируемся к ситуации", - подчеркивает он.

"В Шебе мы всегда стараемся думать на два шага вперед и решать проблемы до того, как они на нас обрушатся. Мы сделали прогноз на будущее и создали специализированное отделение интенсивной терапии для зараженных коронавирусом, обучили дополнительный персонал для работы в нем - еще до того, как нагрузка на систему значительно выросла. И когда пациенты начали поступать, мы были готовы к этому".

У этой страны есть и уникальные проблемы. Например, у ультраортодоксальных иудеев нет телевидения, интернета и доверия к властям, поэтому число инфицированных среди хасидов гораздо выше.

Media playback is unsupported on your device Ультраортодоксы против коронавируса

"Нам пришлось научиться объяснять им опасность того, что происходит, - рассказывает Афек. - И нам это удалось, теперь они полны решимости остановить распространение вируса".

Клейн Перес морально готова к тому, что нужда в самоизоляции сохранится еще долго, и старается сохранять позитивный настрой. "Лучше не ждать, что все быстро закончится, тогда и выход из локдауна окажется приятным сюрпризом", - считает она.

"Авиаперелеты, рестораны - всё это пока далеко, говорят, не раньше сентября. Чего мне сейчас хочется, так это спокойно посидеть за кофе с друзьями".

Германия

В Германии летальность от коронавируса ниже, чем у большинства ее европейских соседей. В рейтинге здоровья она на 12-м месте, а ее успехи в борьбе с пандемией заметили во всем мире.

Однако эксперты предупреждают: расслабляться рано, страна еще не вышла из кризиса.

Самое трудное для меня лично - следить за тем, чтобы мама не вышла из дома

"Высокий уровень тестирования и низкая летальность могут создать иллюзию, что здравоохранение Германии отлично справляется с кризисом", - размышляет Франсис де Верикур, профессор научных методов управления Европейской школы менеджмента и технологии в Берлине, основной докладчик на предстоящем Международном конгрессе по инфекционным заболеваниям.

Впрочем, страна достигла очевидных успехов в отделении больных и бессимптомных пациентов от остального, здорового населения, что помогает сдерживать распространение инфекции.

Но и это может иметь обратный эффект, если жители не будут соблюдать осторожность. "Чем меньше людей переболело Covid-19, тем меньше людей с иммунитетом", - объясняет де Верикур.

"Следовательно, отказываться от мер социального дистанцирования можно будет только после того, как в стране не останется ни одного случая Covid-19, иначе нас ждет вторая большая волна заболеваемости".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любовь немцев к прогулкам на природе плохо сочетается с введенными ограничениями

Немцы уже смирились с мыслью, что нормальная жизнь вернется не скоро, но стараются сохранять надежду.

"Самое трудное для меня лично - следить за тем, чтобы мама не вышла из дома, - рассказывает Ингрид Грюс, жительница Мурнау-ам-Штаффельзее, что в предгорьях Баварских Альп. - Я сшила для нее маску, и сегодня впервые за последние три недели идем с ней в магазин. Для нее это важно - самой делать покупки".

"Поскольку число новых случаев заражения снижается, я считаю правильным ослабление мер предосторожности. Я доверяю нашим властям, они постараются найти верный баланс между постепенным возвращением к нормальной жизни и сохранением правил, которые защищают людей".

Это хорошая возможность расслабиться и найти время для тех вещей, на которые его раньше не хватало

Системе здравоохранения страны помогает то, что она федеральная, с делегированием полномочий регионам (землям) - в отличие от общенациональных систем Франции или Великобритании. Опыт показал, что она более эффективна, когда нужна быстрая реакция на нарастающий кризис.

"Управление ресурсами (местами в больницах, отделениями интенсивной терапии, врачами) децентрализовано, ответственность ложится на местные власти. Это означает, что ответственными становятся все политические партии, и левые, и правые. И это облегчает сотрудничество, которое можно назвать ключевым фактором в сдерживании пандемии и лечении пациентов".

"Мне крупно повезло, что я живу в Германии, я была очень довольна тем, что правительство Баварии ввело самоизоляцию - это была правильная и необходимая реакция на очень тяжелую ситуацию, в которую мы попали", - говорит Лаура Грюс, студентка Мюнхенского технического университета.

"Я планировала лететь в Буэнос-Айрес, чтобы провести один учебный семестр там, начиная с июля. Теперь, возможно, у меня ничего не получится, что очень огорчительно. Но я знаю, что мне все равно очень повезло, так что я стараюсь не жаловаться на ограничения, которых приходится придерживаться в жизни. Вообще это хорошая возможность расслабиться и найти время для тех вещей, на которые его раньше не хватало".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Германии начинают ослаблять ограничения: с 4 мая постепенно станут открываться школы

Настоящим испытанием для здравоохранения, по мнению де Верикура, становится необходимость обеспечить систему не только местами в больницах и аппаратами ИВЛ, но и такими простыми вещами, как, например, санитайзеры для рук, которые во многих странах Европы исчезли с прилавков аптек.

"Сам обеззараживающий гель по-прежнему был в наличии, просто кончились пластиковые флаконы, - объясняет де Верикур. - Что лишний раз подчеркивает: в этом кризисе порой на первый план выходят вещи, о которых мы раньше даже не задумывались".

Австралия

Австралия - на 18-м месте в мировом рейтинге здоровья. Стране удается сдерживать темпы роста случаев заражения успешнее, чем ожидалось, сказал 7 апреля премьер-министр Скотт Моррисон.

Смешанная австралийская система здравоохранения, сочетающая всеобщую (Medicare) и частную, подготовила страну к плохому сценарию развития событий.

"Для нынешней пандемии эта двухуровневая система наиболее подходит, она позволяет подготовиться к увеличению числа больных в приемных покоях и отделениях интенсивной терапии", - говорит Алекс Поляков, старший преподаватель Мельбурнского университета.

"Федеральная власть и власти штатов постановили отложить все плановые операции, что позволило частным больницам быть наготове в ожидании притока пациентов с Covid-19".

Это, в сочетании с федеральной финансовой поддержкой частных клиник в обмен на их койкоместа и использование их врачей, увеличило вдвое возможности государственной системы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австралийский пляж Бонди, входящий в топ-10 лучших пляжей мира, был закрыт 21 марта после того, как отдыхающие явно пренебрегали правилами социального дистанцирования

В Австралии также - небольшое количество случаев передачи вируса на местном уровне. Правительство ввело систему быстрого отслеживания контактов и обязательный карантин для тех, кто вернулся из зарубежной поездки или имел контакты с кем-то инфицированным.

"Когда количество случаев заражения удается сдерживать, можно ожидать очень низкого ежедневного прироста на протяжении долгого времени, - говорит Поляков. - А это и есть та самая сглаженная кривая".

"Когда пандемия Covid-19 начала разрастаться по всему миру, я находился в Шри-Ланке, - рассказывает Крис Стивенс, ведущий блог о путешествиях на сайте Stoked For Travel. - Там ситуация быстро переросла в кризисную, и мне пришлось срочно уехать - я получил уведомление о необходимости в течение 48 часов покинуть страну".

"У меня было два варианта - вернуться в Европу к родителям или поехать в Австралию, где у брата есть дом. Я переговорил с отцом, парамедиком с 40-летним стажем, и он сказал, что Австралия - лучший вариант".

По прибытии Стивенсу пришлось уйти в двухнедельную самоизоляцию, чтобы проверить, не инфицирован ли он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Органы здравоохранения Австралии открыли дополнительные центры тестирования на Covid-19 в тех районах, где наблюдался рост заражения вирусом

Если нынешние тенденции сохранятся, в Австралии рассчитывают, что система здравоохранения справится с ожидаемым увеличением потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких и местах в реанимационных отделениях.

После того, как меры карантина будут ослаблены, австралийцы собираются вернуться к обычной жизни с ее обычными удовольствиями.

"Мне не терпится расположиться в любимом кафе с чашкой кофе, на солнышке, с лучшими друзьями, поболтать и посмеяться", - говорит жительница Сиднея Дженнифер Де Лука, автор статей на сайте Luxury Adventure Travel.

"Словом, хочется того, что раньше мы делали каждую неделю, не задумываясь и принимая как должное".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.