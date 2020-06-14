Самый опасный массаж в мире: ему уже 2000 лет

Правообладатель иллюстрации Louise Watt

Быстрые рубящие движения применяют во многих видах массажа. Но в даоляо, массаже ножами, это делается настоящими тесаками.

Лежа на массажном столе ничком, я со страхом ждала, когда начнется сеанс. Массажистка Эльза между тем разминала руки, бодро помахивая двумя разделочными ножами впечатляющих размеров.

Действительно - если уж делать массаж рубящими движениями, то почему не теми инструментами, которые рубят?

Начала Эльза все-таки руками. Она размяла мне тело, стараясь снять напряжение, с которым я ожидала начала процедуры. А потом за дело взялись холодные стальные ножи, приступив к своей почти невесомой пляске по моей спине, рукам и голове.

Я бы и не подумала, что это делается ножами, если бы они изредка не издавали клацающий звук при случайном соприкосновении - как вилка о тарелку, когда кладешь ее на обеденный стол.

Когда Эльза в третий раз попросила меня расслабиться, я наконец сдалась и закрыла глаза. Тесаки продолжали работать, восстанавливая потоки энергии ци в моем теле.

Когда массаж был закончен, я почти спала. Как ни странно, многие задремывают, когда в течение 70 минут их тело обрабатывают ножами (хотя ножи, надо отметить сразу, тупые).

Со стороны это выглядит опасным, но считается, что даоляо (можно перевести как "ножетерапия") обладает физическим и эмоциональным целебным воздействием. Говорят, в традиционной китайской медицине даоляо практикуется уже более 2 тысяч лет.

Специалисты по ножетерапии рассказывают, что в древнем Китае этим занимались монахи. Более тысячи лет назад, в эпоху императорской династии Тан массаж даоляо проник в Японию, а в 1940-х, после гражданской войны в Китае, - на Тайвань.

Ныне в Китае и Японии непросто найти специалистов, предлагающих массаж ножами, а вот на Тайване в последние годы он переживает возрождение - связано это с тем, что люди ищут способы справиться со стрессом современной жизни.

"Образовательный центр древнего искусства массажа ножами" в Тайбэе вот уже почти четыре десятилетия готовит специалистов. У центра 36 филиалов, и 15 из них открыты в последние пять лет. Здесь учатся не только местные жители, но и граждане самых разных стран, от Японии до Канады.

Сегодня люди ложатся под массажные ножи в надежде исцелить физические недуги, улучшить качество сна, а порой и для того, чтобы уменьшить боль разрыва с любимым человеком.

Правообладатель иллюстрации GoranQ/Getty Images Image caption В последние годы на Тайване популярность "ножетерапии" растет

Ножи работают с "воротами ци", или акупунктурными точками - примерно теми же, что используются в традиционной китайской медицине, например, при иглоукалывании. Но есть у ножей и своя невидимая сила, считают специалисты по даоляо.

До того как она начала 15 лет назад заниматься массажем ножами, директор центра Сяо Мэйфан оказывала косметические услуги, обучала этому и делала традиционный меридианный массаж (также связанный с энергией жизни ци, текущей по меридианам - особым каналам в теле).

Однако, по ее словам, каждый вечер она чувствовала себя очень уставшей и опустошенной, поскольку "плохая энергия" клиентов переходила на нее через прикосновения.

"Я тогда больше зарабатывала, но не могла спать", - рассказывает она.

Однажды один из учеников рассказал ей о массаже ножами, при котором стальные лезвия поглощают плохую карму клиента.

Сегодня, по словам Сяо, она видит себя "охотницей за призраками", отслеживая действия из предыдущих жизней клиентов и результаты этих действий.

"Я на самом деле ощущаю, что массаж ножами порой превращается в охоту на призраков из вашего прошлого, вашей прошлой жизни", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Louise Watt Image caption Перед началом даоляо клиентам предлагаются упражнения с "космическими палочками"

У тех, кто занимается таким массажем, существует свод определенных правил. Например, если плохое настроение, то нельзя делать даоляо, иначе "можно передать плохую энергию клиенту", подчеркивает Сяо.

Да и вообще, размахивать двумя тесаками, когда у тебя плохое настроение - не самая лучшая идея.

Чтобы сохранить свои энергии в чистоте, все практикующие даоляо придерживаются веганской диеты. Сяо и остальные ее ножевые массажисты просыпаются не позже пяти утра и делают 100 приседаний и стоек на голове, а также в течение 30 минут занимаются с ножами, чтобы запустить потоки ци.

В общем, это довольно напряженная работа для того, кто делает массаж, но и для клиентов тоже. В начале процедуры Эльза заставила меня в течение 10 минут приседать и делать с ее помощью растяжку - мы обе держали в руках "космические палочки", которые должны были сбалансировать нашу ци.

По словам Сяо, родители приводят своих детей, чтобы те поиграли с этими палочками, надеясь, что это снизит уровень стресса от занятий в школе. А бизнесмены консультируются с ней по вопросам найма персонала - кого брать на работу, а кого нет.

"Космические палочки помогают сбалансировать вашу ци, убирают часть плохой энергии, а массаж ножами предназначен для избавления от кармы", - объясняет она.

"В нашей культуре мы верим, что ци - во всем, это всё. Если ваша энергия сбалансирована, это помогает вам видеть вещи ясно".

Правообладатель иллюстрации Louise Watt Image caption Стальные ножи предназначены для удаления плохой кармы

Возможно, эта физическая активность отчасти стала причиной того, что я заснула на массажном столе. Но на самом деле весь этот опыт дал мне больше, чем я ожидала.

Когда я записывалась на массаж, меня попросили прислать одну из последних своих фотографий, чтобы мне подобрали массажиста, соответствующего энергии, которая исходит от меня. (К счастью, цифровое фото вполне для этого подходит.)

Когда я пришла, Эльза показала мне пять метеоритных камней - они, как считают практикующие даоляо, обладают силой, целебной для тела, разума и духа. Она положила свои ножи среди камней, чтобы подзарядить.

Ну и ножи - холодные, прямоугольные, металлические тесаки, как для разделывания мяса. Они выглядели, словно с кухни ресторана или из фильма ужасов.

Практикующим приходится многому и упорно учиться и следовать древним наставлениям, иначе ножи могут быть опасны, подчеркивает Сяо. Впрочем, за 40-летнюю историю существования центра еще никого не поранили, говорит она.

"Сначала, когда я увидела ножи, я испугалась, - призналась мне пришедшая на массаж 73-летняя Цзю Мэйлань. - И я сказала врачу: не бейте сильно, только потихоньку. А потом мне стало хорошо, и я попросила: можно посильнее, так слишком слабо!"

Правообладатель иллюстрации Louise Watt Image caption Вот такие эти ножи: большие, холодные и... тупые

Цзю начала ходить на даоляо, потому что у нее были проблемы со сном. "После массажа ножами я очень хорошо сплю", - поведала она.

Когда я легла на разделочную доску… простите, на массажный стол, Эльза укрыла все мое тело и голову полотенцами. Ножи приступили к работе в 10 местах, где, как мне было сказано, находятся ворота ци.

На протяжении 70 минут два лезвия быстро и легко порхали по всему моему телу, от макушки до пяток.

Некоторые клиенты приходят к Сяо за советом. Она использует при этом маленькую доску, на которой круг с компасом посередине. С ее помощью клиенты узнают направление или цель своей жизни. Это гадальная доска, работающая на основе древней китайской "Книги перемен".

"Это похоже на то, как вы вводите запрос в "Гугл", - объясняет она. - Если я введу вашу информацию [в эту доску], я узнаю вас в настоящем, вас в прошлом и вас в будущем, так что смогу дать вам совет очень легко".

Постучав палочкой по доске и глубоко, на несколько минут, задумавшись, она объявила, что я - "борец за справедливость, как Опра".

Кроме того, она дала мне ряд общих советов, относящихся к здоровью - например, есть побольше кальция и поменьше - мороженого.

Правообладатель иллюстрации Louise Watt Image caption Сяо Мэйфан пользуется гадальной доской, чтобы помочь клиентам найти правильное направление в жизни

Майкл Стэнли-Бейкер, историк китайской медицины и религии из Наньянского технологического университета (Сингапур), говорит, что ножевой массаж выглядит так же эффектно, как трюки факиров, ложащихся на гвозди или поднимающихся по ступенькам из сабель.

В технике, по его словам, "нет ничего чудесного, ей можно научиться, но все равно - выглядит захватывающе".

"На практике можно проследить довольно расплывчатую связь [ножевого массажа] с традиционной китайской медициной (ТКМ), но скорее его можно отнести к так называемой народной медицине, в которой все основано на мешанине разных теорий, диаграмм и афоризмов - в отличие от ТКМ, основа которой - теория медицины", - говорит Стэнли-Бейкер.

Как говорит Сяо, ей не нужно никого убеждать в эффективности ножетерапии, потому что люди поверят сами, когда ты поможешь им справиться с их болезнями.

"Они обращаются к разным специалистам, пробуют разные виды терапии и в конце концов находят то, что им подходит", - говорит она.

Что касается меня, то даоляо было интересным опытом, а не просто массажем. Я ушла, а в голове у меня кружились метеориты. Я размышляла о том, сколько же мороженого на самом деле ем.

Но, безусловно, я чувствовала себя расслабленной и спокойной. В тот день я легла спать пораньше и спала не просыпаясь до самого утра, пока не зазвенел будильник. После этого я снова заснула - еще на пару часов.

--

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.