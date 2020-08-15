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В середине лета в Японии отмечается День натто. Японцы давным-давно превозносят натто как суперпищу, однако аммиачный запах забродивших бобов и липкая, тягучая консистенция отталкивают от этого блюда очень многих, так и не решившихся попробовать его на вкус.

Каждый день, не пропуская ни одного утра, моя 65-летняя мать готовит себе еду, вид, запах и вкус которой многие считают тошнотворным.

Натто - традиционное японское блюдо из ферментированных соевых бобов. Его аммиачный запах и соплеобразная консистенция - это то, что раскололо человечество на два лагеря: ненавидящих натто и обожающих его.

Интересно, что в первом лагере порой оказываются и те люди, которые росли и воспитывались в семьях, потребляющих натто регулярно.

Опрос 2017 года, который провел японский интернет-провайдер Nifty, показал, что только около 62% японцев любят натто. 13 процентам очень неприятен его вкус. Однако многие все равно его едят из-за пользы для здоровья.

Правообладатель иллюстрации Hungryworks/Getty Images Image caption Натто часто подают с зеленым луком и сырым яйцом

"Натто очень вонючее. Его запах невозможно не заметить, - говорит Юки Гоми, японский повар, возглавляющая кулинарную школу Yuki's Kitchen в Лондоне. - Но у меня в холодильнике оно есть всегда".

По ее словам, у нее дома это один из основных продуктов - примерно как сыр или йогурт для многих семей на Западе.

Японцы называют натто суперпищей и считают, что оно разжижает кровь, снижает уровень холестерина, уменьшая тем самым возможность развития сердечно-сосудистых заболевний, в том числе инсультов. Для страны, население которой - одно из самых старых в мире, это особенно важно. (Суперпища или "суперфуд" - условное обозначение питательных и полезных для здоровья продуктов. - Ред.)

Моя мама часто говорит, что натто делает ее кровь "сара сара" (шелковой). Японский новостной сайт SoraNews24 пошел еще дальше, объявив, что "одна упаковка натто в день отодвигает смерть".

Хитоси Сиракава, профессор-нутрициолог из Университета Тохоку (Сендай), задумывается, а потом говорит, что это "возможно, так и есть".

Он ссылается на долгосрочное исследование, опубликованное в начале года в British Medical Journal: ученые из Национального центра изучения раковых заболеваний в Токио обнаружили, что мужчины и женщины, ежедневно употребляющие в пищу ферментированные продукты сои, например, натто, снижают этим риск умереть от инсульта или инфаркта на 10%.

Правообладатель иллюстрации bee32/Getty Images Image caption Население Японии - одно из самых старых в мире, пожилых людей здесь - более 28%

"Продукты из ферментированных соевых бобов с меньшей долей вероятности теряют полезные питательные вещества во время приготовления", - поясняет Сиракава. Среди таких веществ - белки, железо и пищевые волокна (клетчатка), которые благотворно влияют на кровяное давление и вес.

Натто даже помогает людям выглядеть и чувствовать себя моложе. Одна порция (примерно 40-50 г) содержит столько витамина K, сколько ежедневно рекомендуется к потреблению японским правительством - это может помочь предотвратить развитие остеопороза.

В натто также много витаминов B6 и E, которые, по словам Сиракавы, повышают скорость обновления клеток и замедляют старение кожи.

Впрочем, ферментированные соевые бобы стали неотъемлемой частью японской кухни задолго до того, как ученые поняли всю их полезность.

По словам Самуэля Ямаситы, профессора японской истории из колледжа Помона в Клермонте (Калифорния), это блюдо было завезено в Японию из Китая еще в VIII веке и стало популярно как у аристократии, так и у воинов. В период с XIV по XVI вв. оно стало важным компонентом пищи японского общества вместе с тофу (сказалось вегетарианское влияние буддизма).

Правообладатель иллюстрации Yankane/Getty Images Image caption Набор натто обычно содержит три пластиковых контейнера с порциями ферментированных бобов

Ямасита говорит, что натто окончательно превратилось в одно из основных блюд в эпоху Эдо (1603-1867 гг.), когда оно появилось в поваренных книгах и его начали готовить дома повсеместно.

Соевые бобы вымачивали в воде, отваривали или готовили на пару, а затем смешивали с бактерией Bacillus subtilis, заворачивали в рисовую солому и оставляли бродить примерно на один день - в зависимости от времени года и температуры.

Сегодня натто готовят промышленным, стерильным способом. Блюдо можно купить в супермаркетах и продуктовых магазинах по всей стране.

Набор натто обычно состоит из трех маленьких пластиковых контейнеров и стоит от 100 до 300 йен (70-210 рублей - Ред.). Каждый такой контейнер - это одна порция натто, к нему прилагаются пакетики с соевым соусом и острой горчицей.

Чтобы приготовить натто, вы просто перемешиваете все три компонента и потом выливаете получившуюся смесь на уже готовый белый рис.

Среди других ингредиентов, обычно добавляемых к натто, - зеленый лук и сырое яйцо. Когда вы поддеваете палочками то, что в итоге получилось, за ним тянутся липкие нити.

Правообладатель иллюстрации Recep-bg/Getty Images Image caption Натто в Японии можно купить повсюду - от маленьких магазинчиков до больших супермаркетов

В Японии натто обычно едят на завтрак. Моей маме не очень нравится его вкус, но каждое утро она съедает целую тарелку - исключительно в оздоровительных целях.

Акеми Фукута, продавец в ювелирном магазине в токийском торговом квартале Гиндза, говорит, что ест натто несколько раз в неделю - блюдо ей нравится и на вкус, и из-за полезных качеств.

Юки Гоми любит готовить натто на обед для своей 4-летней дочери. По ее словам, натто - это дар божий для работающих матерей.

Но у некоторых, например, у Маюко Судзуки, совершенно особые отношения с этим простым блюдом. Судзуки ест его два-три раза в день и построила карьеру "натто-инфлюенсера".

Известная в YouTube и "Инстаграме" как Девушка Натто, Судзуки рекламирует рестораны, где подаются необычные блюда на основе натто, делится собственными рецептами блюд со склизкими бобами.

Она регулярно размещает фотографии странных кулинарных сочетаний - натто-пиццы, натто-пасты и даже натто-мороженого.

"Мне нравится уникальный вкус, который придает ферментизация, - объясняет она. - Когда вы вносите натто в рецепты, оно обогащает вкус пищи, добавляет ей своеобразные нотки".

Правообладатель иллюстрации Kuppa_rock/Getty Images Image caption Неприятная на вид липкость натто - это результат процесса ферментации

Учитывая ее энтузиазм, неудивительно, что Судзуки не раз посещала Sendai-ya, токийский ресторан натто, работающий по принципу "съешь, сколько сможешь".

Заплатив около 900 йен (примерно 630 рублей - Ред.), посетитель может попробовать самые разные вариации популярного блюда. Здесь есть даже пончики с натто.

Между тем, несмотря на репутацию суперпищи, натто не удалось пока покорить мир. Но внимание шведского Музея отвратительной еды в Мальмё оно все-таки привлекло.

Правообладатель иллюстрации Ma-no/Getty Images Image caption Среди вариаций на тему - суши с натто

"Две главных проблемы с натто для большинства людей - это то, как оно выглядит и его запах, - объясняет директор музея Андреас Аренс. - Оно содержит бактерии, которые также можно найти в земле, так что в запахе у него еще и землистость".

В Музее отвратительной еды натто соседствует с жареными морскими свинками из Перу и сыром с личинками с острова Сардиния. Интересно, что в разряд "отвратительных" включены и американские "Поп-тартс" (печенье) и "Твинки" (бисквит с кремом).

"То, что нам кажется отвратительным, очень зависит от культурных особенностей, - говорит Аренс. - Зависит от того, в какой среде мы росли, к чему привыкли с детства. И такая штука, как натто, - отличный тому пример".

Юки Гоми очень хорошо это понимает. Она вспоминает, как сильно сомневалась, включать ли ей рецепты с натто в свою книгу "Суши дома: руководство для новичков по приготовлению прекрасного, простого суши" (2013 год).

"Я боялась, что людям не понравится такая вонючая штука. Я чуть ли не стеснялась этого", - признается она.

Правообладатель иллюстрации KPS/Getty Images Image caption По традиции приготовленные на пару соевые бобы заворачивались в рисовую солому и оставлялись на день, чтобы забродили

Но сейчас, говорит Гоми, она наблюдает всплеск интереса к натто среди студентов, которые приходят поучиться кулинарному искусству.

"В Японию ездит все больше туристов, они останавливаются в рёканах, гостиницах в традиционном японском стиле, где натто подается на завтрак", - рассказывает она.

"Они возвращаются в Лондон и приходят ко мне с рассказами о странном липком блюде… у некоторых оно вызывает отвращение. И я их не виню. Но некоторым оно нравится, им хочется узнать, где его можно купить".

Гоми это дает повод для надежды: ее коллеги из других стран когда-нибудь воздадут должное натто и полюбят его так же, как она.

"Мне хотелось бы видеть натто в наличии в большем количестве мест - например, на фермерском рынке, - говорит она. - Сейчас явно прослеживается тренд в пользу ферментированных продуктов - как блюд, так и напитков: кимчхи, кефир, комбуча… Похоже, что время натто вот-вот придет".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.