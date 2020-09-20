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Во Франции жалобы на жизнь - вполне приемлемое и расхожее начало разговора. Однако это тонкое искусство - знать, когда, кому и о чем можно пожаловаться. Да и жалобы ли это? У французов есть для них специальное слово.

У французов многие разговоры начинаются со вздоха и сетований: погода плохая, урожай винограда хуже, чем в прошлом году, политики некомпетентны да еще и глупы...

Когда более десяти лет назад я впервые приехала во Францию (я была тогда 19-летней американкой, глядящей на мир через розовые очки), меня очень нервировал этот постоянный поток жалоб.

Почему, ломала я голову, у французов всегда такое дурное настроение? Но когда я наконец набралась смелости и спросила об этом французского друга, он запротестовал: французы не нытики, сказал он. Они - râleurs, ворчуны.

Во французском языке - несколько слов для "жаловаться": есть "se plaindre", которое употребляют для старых добрых жалоб; есть "porter plainte" - для более официальных жалоб. И наконец - "râler": жаловаться просто ради удовольствия.

"Râler означает нечто неформальное, даже брюзгливое (что-то вроде английского "grumble", "ворчать" или "grouch", "брюзжать")", - объяснила мне Джемма Кинг, старший преподаватель французского языка в Австралийском национальном университете и редактор блога Les Musées de Paris ("Музеи Парижа").

"Вы можете râler по поводу необходимости что-то сделать, но все равно это делать (хоть и неохотно), в то время как porter plainte означает, что вы не собираетесь что-то делать и объясняете кому-то, почему".

Когда я подала на вид на жительство во Франции и томительно ждала результата (французское гражданство тогда выглядело чем-то вроде недостижимой мечты), я часто шутила: могу сказать, что стала настоящей француженкой и без подтверждающего это официального документа, потому что каждое утро просыпаюсь с неуправляемым желанием жаловаться.

В качестве подготовки к судьбоносному дню я понарошку жаловалась каждому, кто готов был меня выслушать: суп уже остывший, салат слишком теплый, сосед не сказал мне "бонжур"...

Друзья смеялись над моими попытками сетовать на жизнь, как настоящая француженка, и теперь я думаю, что все это было похоже на то, как ребенок, еще не овладевший умением общаться, изображает, будто разговаривает по телефону.

Мне еще предстояло научиться этому тонкому искусству - понимать, когда, кому и на что уместно жаловаться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французы обожают жаловаться - но это не нытье, а способ общения

Во Франции жалоба, ворчание - вполне приемлемое начало разговора. Можно обсудить ресторан, начав с того, что пожаловаться на плохое обслуживание (при этом получая удовольствие от отлично приготовленного блюда). Можно, обсуждая свою новую квартиру, упирать на то, что окна выходят на восток и вам теперь придется покупать плотные шторы.

Но, как подчеркивает Джули Барлоу, канадская журналистка и соавтор книги The Bonjour Effect, для американцев высказанная негативная оценка выглядит так, как будто вы хотите закончить разговор, в то время как во Франции такие комментарии воспринимаются как способ пригласить высказаться других.

Североамериканцы, говорит она, не так комфортно, как французы, себя чувствуют в беседе, где сталкиваются точки зрения, где много критики.

Французская жалоба-ворчание поэтому выглядит как нечто более умное, осмысленное, чем наивный взгляд на вещи сквозь розовые очки, полагает Барлоу.

Анна Полоньи, франко-венгерско-американская писательница и декан факультета писательского мастерства в Парижском институте критического мышления, полагает, что это отличие может проистекать из присущего американцам страха показаться лузером.

"Во Франции просто нет такого слова, - говорит она. - Чтобы быть лузером, нужно, чтобы окружающий тебя мир был зациклен на победах. А я не уверена, что люди здесь рассматривают бытовое общение именно с такой точки зрения".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разговоры можно сравнить с поединками, в которых собеседники соперничают в уровне интеллекта

По словам Барлоу, во Франции разговоры, скорее, можно сравнить с дуэлями, поединками, во время которых первый нанесенный удар может быть жалобой на что-то. В ходе такого поединка демонстрируется интеллект, из-за чего человек выглядит критически настроенным, думающим, а не излишне доверчивым.

Полоньи испытала это на собственном опыте, когда переехала из Франции, где воспитывалась, в Америку, в штат Айова. Она сразу обратила внимание на то, что люди стараются не позволять себе критических замечаний и прибегают к жалобам только тогда, когда терпеть дальше уже невозможно.

"Это не то ворчание, как мы его понимаем здесь [во Франции], это скорее выпускание пара, - говорит она. - Было такое ощущение, что люди не позволяли себе пожаловаться в той форме, которая на самом деле рождает понимание между людьми, сближает их. Они просто не делали это до тех пор, пока молчать уже было невозможно".

Полоньи даже заразилась от американцев, начав добавлять к своим жалобам оптимистичное завершение: "Когда я ворчу по-английски, у меня такое чувство, что в конце необходимо сказать что-то вроде: но я все равно с этим справлюсь!"

Во французском, наоборот, нет необходимости в каких-то бодрых заключениях. "Я ощущаю, что чем более подробно я жалуюсь, тем больше я склоняю собеседника мне посочувствовать, разделить со мной всю ужасность того, на что я жалуюсь", - говорит она.

Многие англоязычные люди чувствуют себя неловко во французской атмосфере нытья-ворчания, поскольку считают, что негатив плодит негатив. Однако, как полагают некоторые эксперты, французский подход на самом деле может быть полезней для здоровья.

В исследовании 2013 года, результаты которого были опубликованы в журнале "Биологическая психиатрия", выяснилось, что попытки управлять негативными эмоциями могут быть связаны с увеличением риска кардиососудистых заболеваний. В исследовании 2011 года Техасского университета в Остине обнаружилось, что подавление негативных эмоций может делать людей более агрессивными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Франции важно понимать, когда, кому и на что можно пожаловаться. Ворчание здесь - это искусство

Это, конечно, не говорит о том, что жаловаться - всегда хорошо. Если делать это слишком часто, вас может затянуть в воронку негатива, перепрограммировав ваш мозг так, что он будет концентрироваться только на черном.

Однако французские ворчуны легко могут избежать этой опасности - отчасти потому, что они редко жалуются на собственную жизнь, а ворчать склонны по поводу внешних обстоятельств.

Согласно одному исследованию, 48% опрошенных французов заявили, что более всего жалуются на правительство. Что неудивительно, поскольку, как следует из недавней статьи в Politico, подавляющее большинство французов негативно относится к тому, как президент Эммануэль Макрон справляется с пандемией.

А вот на личные проблемы французы жалуются крайне редко. Согласно тому же опросу, 23% жалуются на то, что люди им не перезванивают, 33% жалуются, что не могут найти ключи или телефон, и только 12% - на проблемы с детьми.

"Думаю, что французы сохраняют оптимизм относительно собственной жизни, но в отношении своей страны настроены очень критически, - отмечает Барлоу. - Не дай вам бог на вечеринке похвалить Францию - вас поднимут на смех".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Франции многие разговоры начинаются со вздоха и жалобы

Согласно Марго Бастен, исследовательницы из бельгийского Левенского католического университета, то, что французы сосредоточены на проблемах, не имеющих отношения к их личной жизни, действительно полезнее для психики.

Но, как показали ее исследования, периодический выпуск пара тоже помогает и становится вредоносным только когда это случается слишком часто и чрезмерно.

Впрочем, французы в целом не склонны к катастрофичности мышления. И, как отмечает Полоньи, их жалобы редко имеют целью чего-то добиться.

В то время как среди американцев нет недостатка в тех, кто желает "поговорить с менеджером", чтобы исправить неправильное, а британцы демонстративно и во всеуслышание вздыхают, когда кто-то пытается пробраться вне очереди, во Франции жалобы не рассматриваются как средство положить чему-то конец.

"Не думаю, что они жалуются, потому что хотят что-то изменить, - подчеркивает Барлоу. - Просто это такая культурная особенность, черта, присущая здешним разговорам".

Как и многие другие разговорные привычки (например, спрашивать, как дела, при этом ни капли не интересуясь ответом), ворчание во Франции прежде всего - средство установления межличностных связей. И очень уместное средство.

Исследование Оклахомского университета (США) показало, что жалобы в разговоре могут позитивно влиять на сближение людей, оно - полезный инструмент для нахождения общих интересов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взаимные сетования - это способ сближения между людьми

"Вы жалуетесь другому человеку, вы чувствуете, что вас понимают, чувствуете связь с этим человеком", - говорит Бастен.

Так, я никогда себя не чувствовала более француженкой, чем когда прошла все круги ада французской полицейской префектуры, пытаясь продлить вид на жительство.

После абсолютно кафкианского блуждания по внутренностям бюрократической машины я жаловалась направо и налево - всем, кто соглашался меня выслушать, описывая некомпетентность начальников, устарелость и бессмысленность требований к предоставляемым документам…

И хотя моим французским друзьям не приходилось проходить через это, они использовали мои жалобы как отправную точку для их собственных жалоб - на налоговое управление, на других бюрократов, которые только и делают, что вставляют палки в колеса. Так что моя жалоба вполне вписалась в то, на что принято жаловаться.

Прожив во Франции много лет, я наконец установила контакт с местными. Никогда бы не подумала, что для этого мне придется сетовать так много.

"Когда кто-то жалуется, в этом есть какая-то подлинность, искренность, - говорит Полоньи. - И меня это утешает. Потому что, как мне кажется, когда человек жалуется, он раним, незащищен".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.