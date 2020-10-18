Хотите сохранить мир в душе? Чаще обнимайте корову

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Обнимание коров (по-нидерландски "koe knuffelen") - это больше, чем модный тренд в велнесе и уж точно больше, чем банальное "ми-ми-ми". Занятие это, оказывается, невероятно полезно для психического здоровья - недаром его популярность растет во всем мире.

Мир велнеса полон причудливых трендов - и всё ради того, чтобы успокоить наше тело и душу. Ради покоя на душе мы готовы заниматься йогой в окружении коз (здесь видео про это) или принимать звуковые ванны, погружающие нас в приятную дремоту, в которой мы забываем о всех проблемах и, как утверждают некоторые, "очищаемся" (см. видео).

И вот еще одна практика из разряда "помоги себе сам". Она родилась в Нидерландах, что неудивительно - ведь речь идет о коровах, а голландская корова, как известно, - одна из древнейших пород крупного рогатого скота молочного направления. Но оказывается, не молоком единым.

Обнимите голландскую корову - и ваше душевное состояние начнет меняться, вы почувствуете себя безмятежно и умиротворенно, говорят адепты практики.

Вы уже улыбаетесь? Вот видите, полезно даже просто представить себе, как вы обнимаете корову.

А если серьезно, то koe knuffelen использует естественные оздоровительные свойства близкого и дружеского контакта человека и животного.

Вам до сих пор непонятно? Вспомните свои ощущения, когда вы гладите кошку, свернувшуюся у вас на коленях. Или обнимаете своего пса, вставшего на задние лапы, чтобы показать, как он вас любит.

Физический контакт с живым существом, от которого не ждешь ничего плохого, к которому можно уютно прижаться - вот суть того, что происходит во время обнимания с коровами.

Да, они гораздо больше, чем кошка или собака, но в том-то и суть. Чем больше друг, тем больше от него исходит тепла.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чем больше друг, тем больше от него тепла

Чтобы стать заядлым обнимателем коров, для начала можно посетить специальную ферму, где для вас подобраны именно такие животные, которым это тоже нравится. (Не все коровы подходят для обнимания. Некоторым из них близость с человеком совсем не по душе - такой у них характер.)

У коров температура тела немного выше, чем у людей, сердце бьется медленнее. И, безусловно, есть что обнять. В комплексе это действует целебно для нашей психики и невероятно успокаивающе.

Привалившись к большой и теплой корове, некоторые посетители фермы проводят по два-три часа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Будущую корову для обнимания можно разглядеть уже в теленке, говорят хозяева фермы

Погладить корову по спине, прислониться к ней - это всё составные части коровьей терапии. А уж если корова лизнет вас - это верх доверия.

"Коровы вообще очень спокойные животные. Они не дерутся, не нарываются на неприятности, - объясняет хозяйка одной такой фермы в Нидерландах. - У нас есть специальные коровы для обнимания, рядом с которыми вы можете сесть или прилечь - как вам нравится".

"Специальные коровы для обнимания - как правило, более спокойные и терпеливые. Вы можете уже в теленке разглядеть будущую корову для обнимания - характер бывает виден почти сразу, - говорит она на видео ниже. - У них у всех разный характер. Обнимание нельзя навязывать животному. Когда корове надоедает, она просто встает и уходит".

Считается, что обнимание коровы рождает позитивный взгляд на жизнь и снижает стресс, повышая уровень окситоцина в человеческом организме - гормона, важного в человеческих отношениях.

Окситоцин известен тем, что вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия рядом с другом - в данном случае с дружественной коровой.

Успокаивающий, умиротворяющий эффект, который мы ощущаем, вытянувшись на диване с котом под боком, по всей видимости усиливается, когда мы гладим более крупное млекопитающее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чувство спокойствия рядом с другом и в окружении дружественных коров

Это здоровое времяпрепровождение родилось более десяти лет назад в нидерландской глубинке и теперь - часть более широкого местного движения за возвращение людей к природе и сельской жизни.

Но коровьи обнимашки вышли за пределы страны и теперь имеют своих поклонников и в Швейцарии, и в Соединенных Штатах, где отдельные фермы предлагают сеансы обнимания коров, подчеркивая важность этого для победы над стрессом и указывая на то удовольствие, которое вы получите.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А когда корове надоест, она просто встанет и уйдет

Кстати, эти обнимашки могут радовать и животных. В иследовании 2007 года, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science ("Прикладная наука о поведении животных"), утверждается, что коровы демонстрируют признаки глубокой релаксации, вытягиваясь, закрывая глаза и откидывая свои большие уши назад, когда их гладят по спине и шее.

Похоже, что теплые, сердечные отношения с крупным рогатым скотом - это то, что доктор прописал. И ветеринар тоже.