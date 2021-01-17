Зачем власти ГДР разрешали нудизм, и почему немцы не стесняются обнажаться на публике

Кристин Арнесон

BBC Travel

Автор фото, Getty Images

Вам никогда не хотелось поиграть в теннис или в футбол полностью обнаженным? Или прогуляться по лесу в чем мать родила?

Многие немцы обожают натуризм, считая, что он помогает жить в гармонии с природой. В любом большом берлинском парке вы рискуете натолкнуться на тела загорающих в обнаженном виде. Откуда взялось это стремление позволить ветерку свободно обдувать твое голое тело?

Прожив в Берлине четыре года, я пропиталась немецким духом и приняла местный подход к наготе, как к чему-то обыденному.

Совсем не так было на Среднем Западе США, где я выросла. Для американца нагота носит прежде всего сексуальный характер. Но в Германии вполне обычно раздеться догола в повседневной жизни - по крайней мере, в некоторых ситуациях.

Я начала привыкать к саунам, где по умолчанию все полностью избавляются от одежды, меня уже не смущает, когда в бассейне все плавают нагишом. И я однажды удивила местного массажиста, когда перед сеансом без колебаний разделась догола (на что он заметил, что американцев обычно приходится упрашивать снять всю одежду).

Но, как говорится, ты никогда не забудешь тот момент, когда впервые столкнулась с наготой на публике. У меня это случилось во время пробежки в парке Хазенхайде, что в берлинском районе Нойкельн, когда я вдруг увидела скопление обнаженных тел на травке под ярким полуденным солнцем.

Позже, из разговоров с друзьями и погуглив историю вопроса, я обнаружила, что для Берлина то, с чем я столкнулась - вполне обыденное явление, которое для меня, между тем, стало своего рода обрядом посвящения.

Автор фото, Doblinger/ullstein bild via Getty Images Подпись к фото, Во многих больших городах и на пляжах Германии загорающие нагишом - не редкость

То, что я увидела, не имело отношения к какому-то особенному гедонизму берлинцев, а было всего лишь примером Freikörperkultur, немецкого движения, название которого можно перевести как "культура свободного тела" или "культура обнаженной натуры".

Freikörperkultur, или FKK, поддерживает натуризм как философию и образ жизни, посредством чего человек сближается с природой - через здоровое питание, физические упражнения и... отказ от одежды.

И хотя FKK часто связывают с жизнью в социалистической ГДР, натуризм в Германии как общественное явление получил распространение еще в конце XIX века и не имеет отношения к сексуальности.

Натуризм, нудизм - это не просто снять верхнюю часть купальника где-нибудь на пляже в Испании, это широкое движение, направленное на познание природы и собственного обнаженного тела, что в разные времена становилось и вызовом обществу, и своего рода освобождением.

"У нудизма в Германии давние традиции", - рассказывает Арнд Бауэркемпер, доцент современной истории Свободного университета Берлина. В конце XIX - начале XX в. вошла в моду философия Lebensreform ("реформа жизни"), породившая социальное движение, пропагандировавшее возврат к природе, употребление в пищу натуральных продуктов, альтернативную медицину, вегетарианство, сыроедение и сексуальное освобождение.

Автор фото, Werner OTTO / ullstein bild via Getty Images Подпись к фото, У нудизма в Германии давние традиции

"Нудизм был частью этого более широкого движения, противостоящего индустриальному обществу, сложившемуся в конце XIX века", - говорит Бауэркемпер.

По словам Ханно Хохмута, историка из центра исследований современной истории в Потсдаме, реформистское движение пользовалось особенной популярностью в крупных городах, включая Берлин, несмотря на то, что романтизировало сельскую жизнь.

В период Веймарской республики (1918-1929 гг.) пляжи FKK, куда раньше ходило "очень незначительное меньшинство" желающих принять солнечные ванны горожан, разрослись и распространились по всей стране.

Как говорит Бауэркемпер, за этим стояло "ощущение новой свободы, обретенной после ухода авторитарного общества и отказа от удушающих консервативных ценностей имперской Германии".

Чтобы способствовать распространению натуристских упражнений на открытом воздухе с участием представителей обоих полов, в 1926 году Альфред Кох основал Берлинскую школу нудизма, где делался упор на гармонию с природой и пользу для здоровья.

И хотя нацисты, придя к власти, поначалу запретили FKK, видя в нем нечто аморальное, к 1942 году, как объясняет Хохмут, Третий рейх смягчил запреты на публичную наготу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Таблички, извещающие о зонах натуризма, в Германии можно встретить на многих пляжах, в парках и кемпингах

Но только после Второй мировой, после разделения Германии на западную и восточную FKK расцвел пышным цветом - особенно на Востоке, и публичное обнажение уже не было буржуазным занятием.

Для немцев, живших в социалистической ГДР, где путешествия за границу и другие личные свободы были строго ограничены, где не хватало потребительских товаров, FKK стало своего рода отдушиной, "предохранительным клапаном", по словам Бауэркемпера, способом снять напряжение, возникающее от жизни в тоталитарном обществе, где многое запрещено. В общем, глотком свободы.

Хохмут, который вырос в Восточной Германии и ребенком посещал нудистские пляжи со своими родителями, говорит, что это было своего рода эскапизмом.

"Восточным немцам всегда приходилось подчиняться требованиям Коммунистической партии - ходить на партийные собрания, бесплатно трудиться на субботниках". И поначалу бунтарям приходилось загорать в обнаженном виде с оглядкой на полицию - не приближается ли патруль?

Но в 1971 году с приходом к власти Эриха Хонеккера FKK официально было разрешено. Как говорит Бауэркемпер, при Хонеккере ГДР начала постепенно вносить изменения во внутреннюю и внешнюю политику - прежде всего для того, чтобы выглядеть более привлекательной в глазах Запада.

Власти ГДР теперь могли говорить: посмотрите, мы даже поощряем нудизм, мы - свободное общество.

Автор фото, Doblinger/ullstein bild via Getty Images Подпись к фото, В 2019 году Немецкая ассоциация культуры свободного тела насчитывала лишь чуть более 30 000 зарегистрированных членов, многим из которых уже за 50, а то и за 60

После того, как в 1990 году Восточная Германия объединилась с Западной, и ограничения и запреты коммунистического общества канули в лету, движение FKK начало постепенно приходить в упадок.

Если в 1970-80-х пляжи, кемпинги и парки заполнялись сотнями тысяч нудистов, то в 2019 году Немецкая ассоциация культуры свободного тела насчитывала лишь чуть более 30 000 зарегистрированных членов, многим из которых уже за 50, а то и за 60.

Но все-таки и сегодня FKK продолжает оказывать влияние на немецкую культуру, особенно на территории бывшей ГДР. Время от времени его приверженцы попадают в заголовки СМИ, как, например, тот обнаженный мужчина в берлинском парке, который был вынужден преследовать дикого кабана, утащившего его сумку с ноутбуком.

Но если серьезно, то культура FKK и давняя немецкая традиция нудизма помогли сформировать в стране толерантное отношение к стремлению некоторых людей обнажаться на природе в целях оздоровления.

Как я обнаружила в свое время, зоны FKK довольно легко найти, и они часто связаны именно с оздоравливающими занятиями. На сайте объявлений Nacktbaden.de есть длинный перечень пляжей и парков по всей Германии, где вы можете загорать голым, саун и спа для натуристов, не говоря уже о специальных нудистских маршрутах в горах Гарц, в баварских Альпах или лесах Саксонии-Анхальт.

А если вы хотите более формального участия в мероприятиях FKK, то тогда вам прямая дорога в берлинский спортивный клуб FSV имени Адольфа Коха, где предлагают нудистскую йогу, нудистские волейбол, бадминтон и настольный теннис.

Автор фото, NurPhoto/Getty Images Подпись к фото, В наши дни из немецкой традиции нудизма выросло здоровое отношение к собственному телу

Наследие FKK - это одна из ценностей, которая объединяет многих восточных немцев. Для Сильвы Штернкопф, которая выросла в ГДР и посещала пляжи FKK, культура обнаженного тела одновременно отражала и прививала определенные ценности, которые Сильва старается передать и своим детям. Это, прежде всего, способность принимать свое тело таким, какое оно есть, не стесняясь его.

С точки зрения Штернкопф, когда мы воспринимаем голые тела без сексуального подтекста, это помогает нам увидеть друг в друге индивидуальность, не зацикливаясь на внешнем виде.

"Когда вы привыкли к виду обнаженных людей, вы меньше заботитесь о том, чтобы произвести хорошее впечатление своей внешностью, - подчеркивает она. - Мне кажется, такое больше распространено именно в Восточной Германии: мы стараемся судить о человеке не по тому, как он выглядит, а по тому, что у него внутри".

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