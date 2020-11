Невозмутимость и замкнутость британцев - миф? Как англичане вернулись к своим эмоциональным корням

Оливье Гиберто

BBC Travel

Автор фото, Getty Images

Редкий турист возвращается из поездки в Лондон без сувенирной кружки или футболки, на которых написано "Keep calm and carry on" ("Сохраняй спокойствие и продолжай делать свое дело"). Стисни зубы и держись - имеет ли этот девиз прямое отношение к представителям современного британского общества?

Стереотипный образ британца как сдержанного, замкнутого, не поддающегося эмоциям и стоически относящегося к любым невзгодам весьма популярен в мире. Но насколько он соответствует действительности? И нравится ли самим британцам такое представление о них?

...Уличный уборщик сидел за столиком рядом с Лиденхолл-маркетом (большим торговым центром в лондонском Сити). Его глаза были опущены в большую кружку с чаем, стоявшую перед ним. С этим мужчиной, на вид примерно лет 60, я познакомился несколькими неделями раньше, во время своего предыдущего визита сюда.

"Снова пришли?" - спросил он, не глядя на меня, когда я присел за соседним столиком. "Да, зашел ненадолго", - ответил я. Мы немного посидели молча, глядя на грандиозное здание рынка, построенное в XIX веке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На месте современного Лиденхолл-маркета в античное время располагался римский форум. Современный комплекс зданий, объединенных стеклянной крышей, был построен в 1881 году, а к концу XX века превратился в торговый центр с магазинами и ресторанами

"Смотрели выступление Бориса [Джонсона, премьер-министра] вчера вечером?" - через некоторое время пробормотал себе под нос мой знакомый. Я кивнул.

"Чертов Covid", - сказал он таким тоном, словно жаловался на шумного ребенка, и слегка потряс головой - это было больше похоже на легкое раздражение, чем на какие-то более сильные чувства. Потом он допил свой чай и встал.

"Ну ладно, пора и за работу". Кивнув в мою сторону, он вошел в арку викторианского здания рынка и растворился в нем.

Это был пример общения по-британски. Подчеркнуто сдержанного, благодушного и почти без эмоций. Британский стоицизм в чистом виде.

Мы повсюду тащим с собой стереотипы, как каторжник ядро, прикованное к ноге. По мнению многих иностранцев мы, британцы, замкнуты, сдержанны, никогда не унываем, склонны к самоконтролю и неэмоциональны.

Всем известно, как мы сами называем экстремальную форму стоицизма: дословно - "жесткая верхняя губа". Звучит, конечно, гордо, но несколько старомодно.

На нас часто навешивают и еще один ярлык - стоиков с задержкой в эмоциональном развитии.

Английский писатель Эдвард Морган Форстер однажды пожаловался на то, что у его соотечественников "хорошо развитые фигуры, довольно развитые мозги, но недоразвитые сердца".

Насколько это верно в отношении современных англичан?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стереотип, прилипший к британцам: они сдержанны, склонны к подавлению собственных чувств и всегда чего-то не договаривают

Корни стоицизма - в Древней Греции, приверженцы этой философской школы любили говорить, что "стоик" - это тот, кто "стоит", хоть бы и рушилось все вокруг, стоик - это тот, кто выполняет свой долг до конца, хотя бы и не было никого, кто бы спросил с него.

Действительно, в британском стоицизме есть своя привлекательность: от поношенной мантры "keep calm and carry on" до убежденной веры в то, что чашка чая - это единственный достойный ответ на любой кризис.

Приезжающие в Соединенное Королевство быстро замечают, как много выражений у нас в языке связано с вполне определенным поведением в дни невзгод: "выкарабкиваться" (muddle through), "усердно вкалывать" (plug away), "не вешать нос, сжать волю в кулак и не сдаваться" (soldier on) и так далее.

Преодолевать трудности с высоко поднятой головой - что может быть для британцев упоительнее этого образа? Такой стоицизм для нас притягателен, но правда ли то, что мы - бастион эмоционального самоконтроля?

Один из опросов Гэллапа (2012 г.) поставил Британию, несмотря на ее репутацию, в верхнюю половину списка государств по степени эмоционального отклика - между Швецией и Грецией.

Жители 93 из 151 страны, где проводился опрос, ежедневно проявляли меньше эмоций, чем "сдержанные" и "замкнутые", "контролирующие себя" британцы.

По крайней мере, на основе статистических данных можно заключить, что мы гораздо более эмоциональны, чем считают многие. Но чтобы лучше понять, каковы мы на самом деле, надо начать с путешествия в весьма отдаленное прошлое.

Четыре столетия назад типичный британец очень сильно отличался от нынешнего стереотипа. В своей книге Weeping Britannia: Portrait of a Nation in Tears ("Плачущая Британия: портрет нации в слезах") Томас Диксон описывает британцев времен Шекспира как людей, которым присущи такие черты: "потливость, пьянство, страсть к мясному, гневливость, насилие, простота нравов и меланхолия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новая культурная идентичность, главными чертами которой стали стойкость перед невзгодами и целеустремленность, сформировалась в эпоху разрастания Британской империи

В ту же эпоху (в 1604 году) писатель Томас Райт описывал, как нации, живущие в странах с более жарким климатом (испанцы и итальянцы) научились прятать свои эмоции, в то время как более простодушные бриты, душа нараспашку, не скрывали своих чувств - такое утверждение выглядит довольно неожиданным для нас в XXI веке.

Французская Революция 1789 года стала одним из тех событий-катализаторов, которые начали менять британский менталитет, точнее - отношение нации к проявлению эмоций.

Хотя многие в Британии с восторгом приняли революционные идеалы свободы и прав человека, в то же время было ощущение, что французы где-то утратили контроль и дали эмоциям волю, позволили им возобладать.

"Это был объединяющий момент: да, [Французская] революция выглядела великим триумфом гуманистической политики республиканцев, но быстро переросла в нечто ужасное, насильственное, - сказал мне Диксон. - Что укрепило британцев в мысли, что страсти - дело опасное, безумное, это то, от чего нужно воздерживаться".

Не прошло и четырех лет, как Британия и Франция вступили в войну друг с другом. И хотя до полного формирования концепции "жесткой верхней губы", невозмутимого поведения в любой самой опасной ситуации еще было далеко, именно в те годы начала складываться новая британская ментальность.

Такая радикальная революция, как та, что случилась во Франции, угрожала привычному порядку вещей, и этому безумию следовало противопоставить сдержанность, самообладание.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В специальном обращении к нации в апреле 2020 года королева Елизавета II подчеркнула важность самодисциплины и выдержки во времена пандемии коронавируса

Затянувшийся на четверть века конфликт между Англией и Францией достиг своей кульминации в 1815 году, когда Наполеона сослали на остров Святой Елены.

Главный соперник на мировой арене был повержен, и Британии больше ничто не мешало начать быстрое расширение границ своей империи. Этому помогала и новая, жесткая доктрина превосходства и эмоциональной сдержанности британцев.

Результатом стали обширные завоеванные территории и несметные богатства, преобразившие нацию, но в то же время принесшие в колонии жестокую эксплуатацию и поистине варварские поступки.

В период между 1815 и 1914 гг. к Британской империи было присоединено примерно 10 млн квадратных миль территорий и около 400 млн человек. Вот тогда-то и начала складываться культурная идентичность, о которой мы говорим, и в этом большую роль сыграла государственная идеология.

"Невозмутимость исторически была чертой, воспитываемой у представителей высших классов - в частных школах, в университетах и среди офицеров, - рассказывает Диксон. - Спартанский обычай не показывать своих чувств и править миром на основе превосходства в самоконтроле, перерастал на местах в угнетение и жестокость".

Чарльз Дарвин в книге "О выражении эмоций у человека и животных" (1872 г.) писал: "Дикари обильно плачут по малейшему поводу. Англичане плачут редко и только в случае тяжелейшего горя".

Романы, стихотворения и пьесы того периода воспевали преувеличенный стоицизм. Несгибаемость перед лицом тяжелых испытаний буквально источают произведения таких авторов, как Редьярд Киплинг, Альфред Теннисон и Уильям Эрнест Хенли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С 1960-х в Британии наметился культурный сдвиг, и новое мультикультурное и эмоционально открытое общество стало обретать форму

И на этот раз стоическое отношение к жизни вышло за рамки круга мужчин из правящих классов.

"Есть и пролетарские версии британской невозмутимости. В частности, фигура женщины из рабочего класса, никогда не жалующейся, была с нами всегда", - отмечает Диксон. В заявлении британского Национального союза суфражистских обществ женщин в 1914 году провозглашалось, что "современная женщина должна воздерживаться от слез - у нее полно работы".

Британский стоицизм достиг своего зенита в первой половине XX века. Страна была среди победителей и в Первой, и во Второй мировых войнах, однако ее экономика, да и всё общество лежали в рубцах и шрамах от ран тех войн.

"После Второй мировой стране пришлось осознать тот факт, что, несмотря на победу, мы потеряли слишком много, - говорит Кэтрин Эллис, профессор истории в Университете Райерсона (Онтарио, Канада). - Добавьте сюда потерю империи - и что оставалось? За что держаться? Разве что за те вещи, в которых британцы ощущали свое превосходство".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Приезжающие в Великобританию слышат здесь множество языковых конструкций, подразумевающих стойкое отношение к любым невзгодам

"Блиц" (бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии) - глубоко чтимое время для всех британцев, давшее прекрасные примеры стоического отношения к жизни.

Несмотря на пережитый в те годы ад, преобладающий образ того времени тем не менее таков: Британия выстояла и доблестно отразила нападение врага.

Однако на самом деле все было не таким розовым, как нам пытаются изобразить на уроках истории. Во время Второй мировой преступность в Британии взлетела на 57%, количество случаев мародерства, краж продуктовых карточек и спекуляций на черном рынке существенно выросло. Даже убийств стало больше на 22%.

Нам легко запоминаются примеры храбрости и героизма, а темная сторона вещей запоминается хуже.

"Страх и горе, конечно, присутствовали, но такие эмоции не укладывались в идеологическую схему национального характера, в образ отважных британцев, "в одиночку" поднявшихся на борьбу с фашизмом", - отмечает Эллис.

Такой стереотип был удобен для правительства, да и население не имело ничего против, однако эта тщательно создаваемая национальная идентичность имела под собой шаткую основу.

Социальные и геополитические перемены последующих десятилетий серьезно перекроили Британию. К 1965 году в колониях империи осталось лишь пять миллионов человек, страна лишилась титула мировой супердержавы.

Чтобы пополнить нехватку рабочей силы, правительство приняло в 1948 году Закон о британском гражданстве, дающий всем гражданам Содружества право жить и работать в Соединенном Королевстве. Сотни тысяч приехали сюда из разных уголков мира.

Новая мультикультурная Британия стала обретать отчетливые формы, и параллельно началось распутывание клубка доселе сдерживаемых британских эмоций.

Невозмутимость вышла из моды, страна становилась все более эмоциональной, пройдя путь от гедонистских радостей свингующих 60-х через ярость пикетов и забастовок 80-х до отчаяния трагедии "Хиллсборо" в 1989-м.

Наиболее ярко свои эмоции нация выплеснула во время потрясения, связанного со смертью в 1997 году принцессы Дианы, "народной принцессы".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть принцессы Дианы стала причиной невиданного - и публичного - общенационального взрыва эмоций

Год спустя после смерти Дианы известный британский журналист Эндрю Марр сказал, что "Британия вдруг взглянула в зеркало и не узнала себя. В зеркале уже не отражалась полная невозмутимость, эта новая Британия уже не была чисто белой, и скупость на выражение чувств тоже куда-то делась. Диана была королевой совсем другой Британии - мультикультурной, либеральной и эмоционально открытой".

Похоже, что мы сделали полный круг, с радостью отбросив эмоциональные оковы.

Однако сказать, что Британия больше не сдержанна в выражении чувств, было бы преувеличением. Безусловно, мы двигаемся в сторону более отчетливого выражения эмоций, но тень и бремя тех 150 лет, когда мы завоевывали мир, а потом потеряли все свои завоевания, по-прежнему маячат где-то рядом.

5 апреля этого года королева Елизавета II обратилась к нации в связи со сложившейся из-за пандемии напряженной ситуацией и напомнила: "Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему характерны для нашей страны".

Нас в очередной раз попросили оживить в себе дух "Блица" ради блага всей нации.

Интересно, однако, как далеко может завести стоицизм в современной жизни с ее современными дилеммами?

Когда я уходил из Лиденхолл-маркета, я обратил внимание на двух мужчин и женщину, стоявших рядом с цветочной лавкой, одной из немногих магазинов, оставшихся открытыми. И я спросил их, что они думают по поводу британского стоицизма, пресловутой "жесткой верхней губы".

"Старомодно", ответили они, "устарело". Наш разговор быстро перекинулся на Covid-19. Закрытые магазины вдоль пустых и тихих улиц напоминали о неопределенности настоящего и страхе за будущее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим британцам теперь представляется, что традиционная британская способность не поддаваться эмоциям - это нечто старомодное и устарелое. Однако стереотип по-прежнему жив

Мы невольно умолкли, глядя на безлюдный торговый центр с гладкой брусчаткой на полу, отполированной тысячами ног и сотнями лет истории.

Сверху на нас взирали серебряные драконы, украшенные крестом Святого Георгия. Цветочные гирлянды свисали низко над землей над улицами, словно напоминая о праздновании Дня Победы в Европе и метафорически связывая старую Британию с нынешним кризисом.

"Я думаю, что мы просто не должны вешать носа, правда ведь?" - наконец нарушил молчание один из мужчин.

Мы все покивали с мрачной серьезностью. Я бы даже сказал - стоически.

--