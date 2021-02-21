Городок, приютивший Рона Хаббарда, друидов, "Опус Деи", Винни-Пуха и изувеченных летчиков

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Уютный, сохранивший живописные старинные дома в стиле фахверк, Ист-Гринстед можно было бы назвать типичным для юго-восточной Англии, для графства Сассекс, если бы не одно "но": у этого городка сложилась репутация поистине необычного места, словно притягивающего к себе как последователей нетрадиционных религий и культов, так и всемирно известных людей.

Когда о маленьком городе говорят как о самом странном в Британии, на ум сразу приходят замки с привидениями или что-то в стиле тихих ужасов "Твин-Пикса". Но странность Ист-Гринстеда - иного плана.

В элегантных зданиях XIV века разместились книжные магазины и ювелирные лавки; прилавки мясников на рынке искушают покупателей разложенными бургерами и колбасами; за столиками кафе, выставленными наружу, болтают и смеются друзья... Все это выглядит так нормально. Обычный городок - может быть, чуть более живописный, чуть более уютный, чем другие. Но это на поверхности.

На самом же деле на протяжении многих десятилетий Ист-Гринстед каким-то непостижимым, загадочным образом притягивает к себе тех, кого кто-то, возможно, назовет фриками, кто-то - людьми с повышенным религиозным самоощущением, кто-то - духовно продвинутыми.

Так или иначе, но поистине непропорционально большое для такого маленького города количество штаб-квартир всевозможных духовно-ориентированных организаций просто поражает.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На старой иллюстрации XIX века изображена главная улица Ист-Гринстеда (художник Чарльз Джозеф Стэниленд, 1895 г.). Поверьте, с тех пор изменилось немногое

Древние и современные культы, традиционные и нетрадиционные религии - как писал когда-то поэт, "все промелькнули перед нам, все побывали тут". А если добавить, что по соседству с Ист-Гринстедом раскинулся Ашдаунский лес (да-да, тот самый, где жили Винни-Пух и все-все-все), то место обретает уже какой-то магический статус.

Настоящее место силы, как сказал бы кастанедовский дон Хуан. Зачарованное место, сказал бы создатель Винни-Пуха Алан Александр Милн.

Поместья, храмы и НЛО

С чего же начать? Да вот хотя бы с поместья Сент-Хилл на лесистом холме к юго-западу от города. О нем регулярно пишут в газетах и сплетничают в соцсетях. Нет, вы зря опять подумали о привидениях. Там и без привидений бывает довольно весело.

Роскошный особняк в позднем георгианском стиле был построен в 1792 году. С тех пор усадьба живет весьма колоритной жизнью: поначалу там была штаб-квартира христианской миссии, потом там обосновался махараджа Джайпура. В 1959-м махараджа съехал, и самым знаменитым обитателем поместья стал никто иной как Л. Рон Хаббард, писатель-фантаст и основатель Церкви саентологии (некоторые из материалов которой в России включены в Федеральный список экстремистских материалов - Би-би-си).

Хаббард использовал поместье не только в качестве собственного дома, но и как всемирную штаб-квартиру саентологов - вплоть до 1967 года. Оно до сих пор принадлежит Церкви и, как это часто случается с представительствами этой организации, время от времени становится источником странных историй.

Том Круз навещал Сент-Хилл несколько раз и даже, как писал Tatler, поселился в одном из крыльев особняка на время пандемического локдауна.

Еще один видный саентолог и по совместительству актер Джон Траволта попал в заголовки СМИ в 2011 году, когда безуспешно пытался забронировать столик для себя и своей свиты в местном KFC.

Автор фото, Dave M. Benett/Getty Images Подпись к фото, В 2005 году, задолго до неудачи с проникновением в местный KFC, Траволта лихо отплясывал со своей супругой на благотворительном концерте саентологов в Ист-Гринстеде

В 2013 году местная газета Argus сообщила, что трое пилотов пассажирского авиалайнера, заходящего на посадку в аэропорт Гатвик, видели, как "два серебристых диска в форме тарелки" кружили над поместьем Сент-Хилл. Интересовались ли НЛО поместьем или учением саентологии, сказать трудно...

Следует, однако, подчеркнуть, что на саентологах в Ист-Гринстеде свет клином не сошелся. Таинственные розенкрейцеры, обладающие, как они утверждают, эзотерическими знаниями о законах Вселенной, обладают впридачу еще и роскошным коттеджем в стиле фахверк в Гринвуд-Гейте, что неподалеку.

А католическая организация "Опус Деи" (цель которой - помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами) владеет симпатичным поместьем Уикенден.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зажиточный городок Ист-Гринстед может похвастаться не только архитектурным наследием, но и на редкость умиротворяющими картинами жизни

Не менее впечатляющ и храм London England Temple, принадлежащий британским мормонам - он находится всего в нескольких милях от Ист-Гринстеда. В самом же городе можно обнаружить книжные магазины "Свидетелей Иеговы" (деятельность которых запрещена на территории России - Би-би-си) и последователей религиозного течения "Христианская наука".

Похоже, что духовные поиски и альтернативное мышление всегда привлекали жителей Ист-Гринстеда. Именно здесь открылась первая в Британии вальдорфская школа, где преподавание велось на основе религиозно-мистической духовной концепции антропософии Рудольфа Штайнера, с упором на эмоциональное и художественное развитие детей.

Самое душевное место в Сассексе

К югу от Ист-Гринстеда расположен знаменитый Ашдаунский лес, в котором Алан Милн поселил Винни-Пуха и его друзей. Сам писатель жил на ферме рядом с лесом и часто гулял там со своим сыном Кристофером Робином.

И деревянный мостик через речку, на котором Винни-Пух изобрел игру в пушишки (позже переименованную в игру в пустяки), цел до сих пор.

...Тем временем Винни как раз подошёл к мосту. И так как он не смотрел себе под ноги, он споткнулся, шишка выскользнула из его лап и упала в воду.

- Обидно! - сказал Пух, глядя, как шишка медленно проплывает в сторону моста. Он хотел сходить за новой шишкой, которую тоже можно было срифмовать, но потом подумал, что лучше он просто поглядит на Реку, потому что денёк такой славный; Винни-Пух лёг на пузо и стал смотреть на Реку, а она медленно, плавно скользила вдаль…

И вдруг из-под моста появилась его шишка, тоже медленно, плавно скользившая вдаль.

- Как интересно! - сказал Пух. - Я уронил её с той стороны, а она выплыла с этой! Интересно, все шишки так делают?

(Пересказ Б.Заходера)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Игра в пустяки - это отличное занятие как для детей, так и для взрослых

И действительно, оказалось, что так делают все шишки - но некоторые из них выплывают из-под моста быстрее других. Точно так же поступают и палочки. В игре побеждает тот, чья шишка или палочка выплыла из-под моста первой.

Словом, окажетесь в Ашдаунском лесу - можете поиграть в пустяки (или в пушишки). Но будьте готовы лечь на живот, чтобы ожидать, когда выплывет ваша палочка, иначе опыт получится неаутентичным.

Темные тайны Ашдаунского леса

Однако в этом лесу происходило и происходит кое-что более серьезное, чем игра в пушишки (хотя, казалось бы, что может быть серьезней?).

Колдовские заклинания виккан, почитающих своего рогатого бога, ритуалы друидов - это не про средние века, это про нынешние будни Ашдаунского леса. Язычникам здесь никто не мешает - тем более что в 2010 году поклонение друидов духам природы признано в Британии религией.

Автор фото, David Cannon/Getty Images Подпись к фото, Ашдаунский лес славен своим отменным полем для гольфа (на снимке). Но хранит он и более темные секреты...

Пожалуй, самый экстравагантный эпизод из оккультной жизни леса, в котором участвовали чернокнижники, шпионы и нацисты, случился во время Второй мировой войны.

Еще в 1938 году британская разведка наняла Сесила Уильямсона, сценариста и кинорежиссера, влиятельного английского неоязычника. чтобы исследовать оккультные интересы нацистов, для чего тот сформировал Центр исследований колдовства (поклонники творчества братьев Стругацких сейчас наверняка улыбнулись, вспомнив НИИЧАВО - научно-исследовательский институт чародейства и волшебства).

Уильямсон (между прочим, друг известного оккультиста Алистера Кроули) задумал провести такую пропагандистскую акцию: использовав жгучий интерес нацистов к черной магии, инсценировать оккультный ритуал в Ашдаунском лесу в надежде подорвать моральный дух нацистов, продемонстрировав им, что сверхъестественные силы настроены против них.

Как рассказывают, в ритуальном действе участвовали голые канадские солдаты, танцевавшие вокруг горящих чучел Гитлера и его приспешников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ашдаунский лес полон поистине зачарованных мест...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У леса сейчас - другие обитатели. Но кто знает, может, где-то здесь живут потомки Пятачка, Совы и Иа?

По словам Марка Симмонса, биографа Яна Флеминга, при удивительном спектакле присутствовал и знаменитый автор шпионских романов о Джеймсе Бонде.

В Ашдаунском лесу в то время находилась радиомачта, в военное время транслировавшая черную пропаганду. Сейчас на этом месте - учебный центр полиции Сассекса.

Место силы и лей-линии

Отчего же всё это досталось скромному Ист-Гринстеду?

Кто-то из местных жителей наверняка начнет вам рассказывать про так называемые лей-линии, которые якобы соединяют важные объекты на поверхности планеты, и одно из их пересечений с Гринвичским меридианом - как раз в центре города, который поэтому и стал эзотерическим центром.

Автор фото, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Подпись к фото, Храм британских мормонов - в нескольких милях от Ист-Гринстеда

Однако в эту теорию не очень верят даже те, кто склонен к мистицизму. Да, древние леса имеют какое-то влияние на общую атмосферу, но, похоже, главный фактор, притягивающий представителей религий и культов, - это близость к Лондону и толерантность местных жителей в любым видам альтернативных учений и практик, считает Давина Маккейл, преподаватель шаманизма и феншуя.

По ее мнению, если Ист-Гринстед с его мирной и спокойной атмосферой и ответ - то не Твин-Пикс, а, скорее, рок-фестивалю Гластонбери.

Большинство местных жителей согласно с тем, что причины, скорее всего, более прозаические, чем пересечения лей-линий. Одна из них - близость международного аэропорта Гатвик. Другая - наличие исторических усадеб, прекрасных строений, которые привлекают к себе внимание знаменитостей.

Например, усадьбой Хаммервуд-парк когда-то владел группа Led Zeppelin. Певица Адель в 2017 году купила себе здесь старинный особняк.

Город, где не глазеют

Во время Второй мировой войны британские летчики, летавшие на истребителях "Харрикейн", часто получали серьезные ожоги.

Для лечения пилотов выдающийся хирург-реконструктор, новозеландец Арчибальд Макиндо создал в Ист-Гринстеде специальное хирургическое отделение. Он использовал экспериментальные методы, в частности, изобрел так называемый нос Макиндо), фактически положив начало пластической хирургии.

Автор фото, Daniel Stables Подпись к фото, Сэр Арчибальд Макиндо стал пионером пластической реконструкции, спасая лица и руки британских летчиков, обгоревших при попытке покинуть подбитый самолет (на снимке - так называемый нос Макиндо)

Макиндо видел, что некоторым из его пациентов могут потребоваться годы лечения, и понял, что исцеление психических последствий травмы так же важно, как и физических. Во время выздоровления пилотам разрешалось носить обычную гражданскую одежду. Им предлагали по желанию покидать территорию больницы в любое время.

Жителей Ист-Гринстеда просили приглашать летчиков в гости и не обращать внимания на их травмы. В результате Ист-Гринстед стал известен как "город, где не глазеют".

Пилоты, прошедшие через руки Макиндо, создали питейный клуб, с юмором висельника названный "Морская свинка" и насчитывавший до 700 членов. Клуб проводил ежегодные встречи в Ист-Гринстеде аж до 2007 года, а некоторые его члены дожили до своего 100-летия.

С тех пор Ист-Гринстед знает, когда следует отвернуться и не глазеть. Возможно, еще и поэтому знаменитости чувствуют себя здесь так комфортно - на них не пялятся.

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