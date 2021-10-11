Пять самых безопасных городов мира - и в пандемию тоже

20 минут назад

Автор фото, Andrew Merry/Getty Images

Ни одно событие в современной истории не изменило городскую жизнь так, как пандемия Covid-19. Мегаполисам пришлось искать способы превратить городское пространство в более безопасную среду. Вот пять городов, которым это удалось лучше других.

Закрытие офисов, обязательное ношение масок, ограничения на работу ресторанов и многое другое создали во всем мире совершенно новый городской ландшафт - вероятно, надолго.

По данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в городах живет 57% человечества, или почти четыре миллиарда людей.

Но это явление относительно недавнее. Впервые горожане сравнялись численностью с селянами в Британии в середине позапрошлого века. Во время пандемии испанского гриппа 1918-1919 годов горожан в мире насчитывалось всего 14%.

Нынешняя пандемия - первая катастрофа такого масштаба в урбанистическую эпоху. Из-за нее городским властям повсеместно пришлось сделаться более бдительными в плане как охраны здоровья, так и общей безопасности.

Чтобы выяснить, к чему это привело, отдел расследований влиятельного британского журнала Economist подготовил "Индекс безопасных городов-2021".

Эксперты Economist проводят эту работу каждые два года, начиная с 2015-го. Оцениваются 60 городов мира по 76 показателям, включая инфраструктуру, цифровую жизнь, личную безопасность, окружающую среду и здоровье граждан.

В 2021 году в индекс были впервые включены состояние профилактики и уровень смертности от коронавируса.

Нынешний анализ, как и предыдущие, демонстрирует связь между безопасностью и уровнем доверия и взаимной поддержки, вовлеченностью всех граждан в общественную жизнь и низкой коррупцией.

Корреспонденты Би-би-си поговорили с жителями мегаполисов, признанных лучшими в плане безопасности, чтобы узнать, как меры, принимаемые в связи с пандемией, помогли их городам сделаться более безопасными, более учитывающими особенности каждого и быстро приспосабливающимися к изменяющейся обстановке.

Спросили мы и о том, что нужно будет принимать во внимание гостям, когда снова станет можно путешествовать.

Копенгаген

Автор фото, Tim E White/Getty Images Подпись к фото, Обширные парки и открытые пространства Копенгагена помогли его жителям легче перенести антиковидные ограничения

Датская столица получила 82,4 балла по 100-балльной шкале и вышла на первое место в рейтинге Economist, вытеснив с него Токио, раньше неизменно ходивший в лидерах.

Главная причина - хорошее состояние окружающей среды (использование возобновляемых источников энергии, чистота воздуха, безопасная утилизация мусора, большое количество зелени).

Это положительно сказалось и на борьбе с Covid-19. Последние ограничения в Копенгагене были сняты в сентябре 2021 года.

"Многочисленные парки, скверы и набережные были очень популярны в период пандемии. Горожане гуляли, закусывали на ходу и наслаждались свежим воздухом", - говорит Асбьорн Овергаард, глава некоммерческой организации Copenhagen Capacity.

Городские власти снабдили жителей "Наставлениями по коронавирусу", повсеместно установили четкую маркировку для соблюдения социальной дистанции, организовали массовое бесплатное тестирование на коронавирус, как для местных жителей, так и для приезжих, и постоянную проверку сточных вод на наличие вируса, что позволяет быстро выявлять очаги болезни.

Характеру большинства копенгагенцев, как и всех жителей страны, присуща черта, называемая датским словом samfundssind (в России это назвали бы "сознательностью") - коллективизм, доверие друг к другу и к властям, способность действовать сообща и ответственно.

Не случайно Дания имеет также один из самых низких уровней коррупции в мире.

Торонто

Автор фото, Istvan Kadar Photography/Getty Images Подпись к фото, Торонто повысил свой рейтинг благодаря инклюзивной культуре и хорошему состоянию окружающей среды

Крупнейший город Канады занял в рейтинге второе место благодаря высоким баллам по состоянию инфраструктуры и окружающей среды.

Этнические и культурные общины в нем хорошо взаимодействуют друг с другом, люди отличаются терпимостью, солидарностью и социальной ответственностью, особенно проявившейся в их отношении к вакцинации.

По словам жительницы Торонто Фариды Талаат, город разработал специальные программы вакцинации для отдельных групп населения. Так, план Homebound Sprint Vaccination помогает тем, которые по состоянию здоровья не выходит из дома, а Black Scientists' Task Force on Vaccine Equity - небелым гражданам.

В плане общей безопасности плюсы Торонто - его толерантность и мультикультурность.

"Здесь совершенно нормально, если кто-то родился не в Канаде, - говорит Филипе Верназа, живущий в Торонто с 1998 года. - Этнокультурные общины не замыкаются каждая в своей нише. Любой коллектив наверняка будет состоять из людей разной национальности, сексуальной ориентации и веры. В Торонто каждый может быть самим собой и ощущать себя в безопасности".

Сингапур

Автор фото, Tonnaja/Getty Images Подпись к фото, Для борьбы с Covid-19 в Сингапуре широко применяются цифровые технологии и мобильные приложения

Город занимает второе место в мире по обеспеченности цифровыми услугами, охране здоровья и инфраструктуре безопасности. С первых дней пандемии власти воспользовались этими преимуществами, введя систему цифрового контроля.

Сингапур может похвастаться одной из самых высоких в мире долей вакцинированных жителей (80%). Тем не менее цифровой контроль сохраняется - из-за угрозы новых штаммов коронавируса.

"Перед тем как войти в любое общественное здание, каждый должен просканировать свой жетон Trace Together или мобильный телефон с приложением Safe Entry", - рассказал нам Сэм Ли, ведущий тревел-блог.

"Это позволяет властям быстро отслеживать людей, которые контактировали с заболевшими, и пресекать цепочки передачи вируса", - говорит он.

Всем приезжим тоже нужно приобрести жетон или купить телефон с приложением.

Стандартной практикой стала работа на удалении, что, как замечает Сэм Ли, помогло разгрузить городской транспорт. Доступ к туристическим объектам и в торговые центры ограничен.

За соблюдением профилактических норм в общественных местах следят специальные люди - "послы социальной дистанции". Нарушителей ждут весомые штрафы.

Недавно было запущено мобильное приложение Space Out Tool, работающее по тому же принципу, что и информация о пробках на дорогах. С его помощью каждый может заранее узнать, не переполнено ли людьми место, куда он собрался пойти.

Сидней

Автор фото, Andrew Merry/Getty Images Подпись к фото, Границы Австралии закрыты с марта 2020 года, но свобода не за горами

Австралия одной из первых полностью закрыла границы и ввела у себя строгий карантин. Это принесло плоды - уровень смертности от Covid-19 на 100 тысяч населения здесь один из самых низких в мире.

Количество привитых в штате Новый Южный Уэльс, столица которого Сидней, достигло 70%. Многие ограничения скоро должны быть сняты, внешние границы планируется открыть в ноябре.

Люди в Сиднее хорошо защищены не только от пандемии, но и от преступности.

"Я нигде не чувствовала себя так безопасно, как в Сиднее, - говорит основатель австралийского сайта о путешествиях Passport Down Under Хлоя Скорджи, переехавшая туда в 2018 году. - Я женщина, но передвигаясь по городу одна, никогда не чувствовала ни малейшей угрозы".

Занимая четвертое место в общем рейтинге, Сидней впереди всех в использовании цифровых технологий в целях безопасности. Это включает в себя защиту персональных данных, предотвращение компьютерных атак, борьбу с оскорблениями и угрозами в интернете и осуществляемую рамочную стратегию "Умный город".

Это включает, например, установку крохотных сенсоров в мусорных баках, уличных фонарях и парковых скамейках, чтобы определять частоту пользования ими и лучше планировать развитие городских служб.

Уменьшенные светильники и видеокамеры одновременно обеспечат безопасность в темное время суток и сэкономят электроэнергию.

В южной части Сиднея появились "чилл-аут хабы" - места под открытым небом, где можно посидеть при мягком свете, войти в интернет и зарядить гаджет.

Токио

Автор фото, Uji Ozeki/Getty Images Подпись к фото, Токио несколько отстал по другим показателям, но признан лучшим городом в мире по качеству здравоохранения

Опустившись в этом году с первого места на пятое, столица Японии сохранила лидерство по здравоохранению - охвату населения медицинской помощью, эффективности противоковидных мер, ожидаемой продолжительности жизни, психическому здоровью и смертности от Covid-19.

Количество случаев смертности подскочило во время Олимпийских игр, но так же быстро вернулось на прежний уровень. Число вакцинированных горожан достигло 60%.

На фоне этой положительной динамики правительство Японии в конце сентября отменило общенациональное чрезвычайное положение и объявило о постепенном смягчении карантинных мер. Взамен власти стараются стимулировать использование паспортов вакцинации при посещении медучреждений и социальных мероприятий и заинтересовать бизнес предоставлять скидки и купоны их обладателям.

Токио имеет высокие показатели по развитию городского транспорта, безопасности дорожного движения и удобствам для пешеходов. В городе традиционно принято передвигаться на небольшие расстояния пешком.

Токийцы активно участвуют в профилактике преступности, создавая соседские дозоры.

"Пункты возврата потерянных вещей на железнодорожных станциях у нас никогда не пустуют, а велосипедные замки практически не нужны", - говорит Сена Чан, жительница Токио и основатель журнала Global Youth Review.

Однажды она забыла в центре города сумку с покупками и обнаружила ее на том же месте, причем внутри лежала доброжелательная записка.

"Многовековая культура коллективизма, уважения и заботы друг о друге делает Токио самым безопасным городом, какой я знаю", - говорит она.

Что у других?

В первую десятку рейтинга Economist вошли также Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн и Стокгольм.

Самым безопасным из крупных городов США признан Нью-Йорк (11-е место), в материковом Китае Шанхай (30-е место), в Латинской Америке Сантьяго (33-е место), в Африке - Йоханнесбург (47-е место).

Лондон на 15-м месте, Москва на 38-м - следом за Пекином и Стамбулом. Лучше всего в российской столице с охраной здоровья, хуже всего - с личной безопасностью. Другие города РФ в рейтинг не включались.

Замыкают список пакистанский Карачи и бирманский Янгон.

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