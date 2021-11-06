Укрощение монстров: как волны с 10-этажный дом покорились бесстрашным серфингистам

Элли Эрлс

BBC Travel

час назад

Автор фото, Rytis Seskaitis/Getty Images

Португальский городок Назаре несколько веков был рыбацкой деревней, а потом - обычным курортом, замиравшим в межсезонье. Сейчас с октября по май Назаре - Мекка для лучших серфингистов мира, научившихся укрощать его волны 30-метровой высоты, которые создает огромный подводный каньон, самый крупный в Европе.

Погожий сентябрьский день. Солнце украшает синий океан яркими бликами. Волны мягко накатываются на шероховатые скалы, возвышающиеся над Северным пляжем Назаре. Наверху форт XVI века. С десяток туристов позируют там на фоне красного маяка.

Трудно представить себе больший контраст, чем между этой идиллической картиной и тем, что начнется здесь всего через месяц.

С началом сезона больших волн форт и дорогу к нему заполнят тысячи людей в надежде увидеть, как лучшие серфингисты мира пытаются достичь пика своей карьеры - рискуя жизнью, оседлать чудовищную волну-небоскреб.

Местные жители всегда знали, что волны в их краю большие, но как-то не задумывались, насколько. В зимние штормовые дни они поднимались в форт, чтобы полюбоваться грандиозным зрелищем: горы сотрясались как от ударов исполинского молота, даже на высоте в воздухе висела водяная пыль.

В Назаре имелись свои любители серфинга, но они знали, когда следует остановиться. Кататься на волнах-монстрах им и в голову не приходило.

До недавнего времени и профессионалы не думали, что такое возможно. В 2004 году группа мастеров приехала в Назаре оценить обстановку на месте, но уже через полтора часа отказалась от попытки.

Из-за скудости муниципального бюджета в Назаре не оказалось гидроциклов для доставки серферов к месту начала заезда. Добираться туда вплавь на обычной доске при очень высокой волне нельзя.

Но даже если бы нужное оборудование имелось в наличии, решили тогда спортсмены, упасть в воду посреди громадных волн, накатывающихся со всех сторон, слишком опасно.

Спустя год член местного клуба серфингистов Дину Казимиру написал известному отчаянной храбростью американскому серферу Гаррету Макнамаре, но у того не получилось приехать.

31 августа каждого года Назаре продолжал превращаться в город-призрак. Доходов от летнего туризма не хватало, рыбацкий промысел приходил в упадок.

В 2008 году отцы города озаботились тем, как бы привлечь гостей не только в пляжный сезон, и решили попробовать воспользоваться природной аномалией, которую Португальский гидрографический институт изучал с 1960-х годов.

Автор фото, Fernando Trabanco Fotografía/Getty Images Подпись к фото, Назаре давно был популярным летним курортом, а сейчас стал еще и мировым центром серфинга

В районе Назаре по океанскому дну проходит самый большой в Европе подводный каньон длиной около двухсот и глубиной в пять километров. На мелководье волны постепенно замедляют свой бег, но над каньоном продолжают двигаться с прежней скоростью.

На выходе из каньона быстрая волна нагоняет медленную, как бы подталкивая ее в спину. Этот феномен, который дополнительно усиливают прибрежные течения, и приводит к возникновению волн, каких нет больше нигде в мире.

"Сперва никто не думал о превращении Назаре в мировой центр серфинга, - говорит учитель физкультуры и по совместительству спасатель Паулу "Питбуль" Сальвадор, участвовавший в историческом заседании городского совета. - Мы начали с обсуждения, как привлечь к нам людей в низкий сезон".

Два года ушли на продвижение проекта. В 2010 году уже упоминавшийся Гаррет Макнамара приехал в Португалию и спустя несколько дней решил, что при хорошем оснащении кататься на тамошних волнах можно.

Еще через год он поставил в Назаре мировой рекорд, оседлав волну высотой в 78 футов (23,7 метра). Оставался вопрос: найдется ли еще кто-нибудь настолько же отважный или настолько же безумный, чтобы последовать его примеру?

По мировым стандартам волны в Назаре исключительно опасны своей высотой и непредсказуемостью.

"Гавайские "Челюсти" [на острове Мауи] привлекают серфингистов, потому что там волны ровные, их высота не превышает 50 футов и риска намного меньше", - рассказывает родившийся в Португалии серфингист Ник фон Рапп, который в 2004 году приезжал в Назаре с группой "разведчиков", когда ему было 14 лет.

"А здесь какой-то парад монстров! Как будто смотришь, задрав голову, на небоскреб или на гору. Разница в том, что эта гора надвигается на тебя, чтобы сожрать. Она не помилует!"

В 2017 году бразилец Родриго Коха перекрыл достижение Макнамары, прокатившись на волне высотой 80 футов (24,3 метра). Год спустя его соотечественница Майя Габейра установила мировой рекорд для женщин - 68 футов (20,6 метра). И наконец, в октябре 2020 года 18-летний португальский серфингист Антонио Лауреано добыл заветный Грааль - взял стофутовый - тридцатиметровый - рубеж.

Официальные данные пока не представлены, но считается, что покорившаяся ему волна была высотой в 101 фут, или 30,7 метра.

Автор фото, Rui Caria/Getty Images Подпись к фото, Исполинские волны возникают благодаря подводному каньону

По словам фон Раппа, все эти достижения стали возможными только благодаря мерам безопасности, беспрецедентным в мировой истории серфинга.

Водитель гидроцикла, доставляющий серфингиста к месту старта, снабжен водонепроницаемыми наушниками, через которые наблюдатель на берегу все время сообщает ему о местонахождении спортсмена.

"В пенном водовороте вы не знаете, где кто находится, а лишь стараетесь выжить", - говорит Паулу Сальвадор, отвечавший за безопасность во время рекордной попытки Гаррета Макнамары в 2010 году.

В море находится еще один спасатель на гидроцикле, а в некоторые дни - и двое.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даже издалека гигантская волна выглядит устрашающе

При всем этом реальность все равно такова, что вы можете погибнуть, говорит Жуана Андраде, единственная женщина в Португалии, катавшаяся на гигантских волнах в Назаре.

К своей первой попытке в 2013 году она физически и морально готовилась восемь месяцев, включая наблюдение за волнами, дыхательные упражнения и психологические тренировки, во время которых мысленно проигрывались разные ситуации, которые могут возникнуть.

"Вы можете иметь замечательно тренированное тело, но в критической ситуации вас спасет только рассудок", - говорит Жуана.

По словам фон Раппа, некоторые серферы детально представляют себе, как тонут.

"Нужна подготовка, чтобы не запаниковать и не потерять сознание, потому что тогда человек открывает рот и захлебывается, - объясняет опытный спортсмен. - Главный шанс уцелеть - сохранять самообладание".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Без спасателей на гидроциклах укрощение монстра было бы невозможно

Если случается худшее, ответственность ложится на водителя первого гидроцикла. Для фон Раппа и Андраде - это Серджиу Кожме, прозванный ангелом-хранителем Назаре.

"Если попрактиковаться в чем-то сто раз, вырабатывается автоматизм, - говорит он. - В критический момент надо действовать быстро и не раздумывая, потому что на счету каждая секунда".

Но даже годы тренировок не всегда гарантируют счастливый исход, о чем Серджиу Кожме распространяться не любит.

В прошлом году его друг Алекс Ботелью потерял сознание среди волн и не дышал 10 минут, пока его не спас партнер по заезду. На пляже его удалось откачать лишь чудом.

"Когда-то может случиться самое плохое, и ты ничего не сможешь сделать", - резюмирует он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Посмотреть на подвиги серферов собираются тысячи людей

Но Жуана Андраде уверена, что риск стоит того.

"Когда водитель гидроцикла говорит: "Вот подходящая волна!" - меня словно заклинивает. Страх вперемешку с адреналином, и мне кажется, что я не смогу!"

"Но как только он отстегивает буксировочный трос, приходит необыкновенное чувство свободы, согласия со всем окружающим и внутреннего спокойствия. Все происходит очень быстро, а кажется, что проходит вечность. В такие моменты по-настоящему чувствуешь, что значит жить здесь и сейчас. Это так важно, особенно в наше время".

Пока волны в Назаре не удавалось приручить, поколение португальских серфингистов, к которому принадлежит фон Рапп, отправлялось за этими ощущениями на другой конец света, чаще всего - на Гавайи. Теперь центр большого серфинга находится в часе езды от его дома.

"Оказаться частью истории серфинга - увлекательное дело! - с энтузиазмом восклицает он. - На моих глазах спорт сделался намного безопаснее, и все это поощряет молодых талантливых португальских серфингистов стремиться в высшую мировую лигу".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До 2010 года зимой городок вымирал

В Назаре теперь говорят о большом серфинге, примерно как о пришествии Христа: "до того" и "после того". До 2010 года население городка зимой не превышало 15 тысяч человек. С тех пор, как в 2014 году старый форт превратили в музей волн и серфинга, его посетили около миллиона человек, из них 350 тысяч - в 2019-м, последнем году перед пандемией.

Народу зимой бывает больше, чем летом, и местные предприниматели не устают благодарить Паулу Сальвадора за то, что он с единомышленниками сделал для города.

Сейчас он вместе с муниципальным советом обучает местную молодежь специальностям, связанным с серфингом: фотографы, водители и береговые наблюдатели.

В отличие от других мировых центров серфинга, в Назаре пока не погиб ни один человек. Кожме надеется, что с ростом популярности места безопасность будет только расти.