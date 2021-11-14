Отель с привидениями: почему звезды НБА не любят останавливаться в "Скирвин Хилтон"

Росс Кеннет Эркен

писатель, для BBC Travel

56 минут назад

Автор фото, Betty LaRue/Alamy

Однажды я вместе с семьей решил остановиться в отеле, известном на всю Америку своим привидением. Возможно, это было опрометчивое решение.

"Скирвин Хилтон" пользуется уважением в Оклахома-сити: этакая "Уолдорф-Астория" американской глубинки. Внушительное 14-этажное здание в стиле ар-деко, построенное в 1911 году, включено в Национальный реестр исторических мест США.

Но знаменито оно не только своей архитектурой. Утверждают, что в нем обитает призрак горничной Эффи, которая в "ревущие двадцатые" якобы убила себя и ребенка, рожденного ею от хозяина, нефтяного магната и девелопера Уильяма Скирвина.

Эта история пронеслась сквозь лобби отеля, оформленное в стиле английской готики, как торнадо, которые не редкость в Оклахоме, и распространилась сначала по городу, а потом - далеко за его пределы.

Кокетка с того света

Большинство рассказов про Эффи почему-то исходит от игроков баскетбольных клубов НБА, которые регулярно останавливаются в отеле накануне матчей с местной командой "Оклахома-Сити Тандер" и жалуются на таинственные скрипы, стоны, вскрики и даже игривые приставания со стороны призрака.

"Эффи иногда пугающая, иногда печальная, а порой не прочь порезвиться под песни Барри Уайта, - рассказывал мне автор книги "Скирвин" Стив Лэкмайер, когда мы сидели в баре с красным роялем. - В случае с игроками НБА это обычно последний вариант. Некоторые знаменитости утверждали, что общались с похотливо настроенной Эффи".

Автор фото, Betty LaRue/Alamy Подпись к фото, Уже более ста лет "Скирвин Хилтон" принимает как знаменитых, так и вполне рядовых гостей

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Метта Сэндифорд-Артест (известный до 2011 года как Рон Артест), рассказывал, что подвергся домогательствам любвеобильного привидения, когда останавливался в отеле в 2016 году.

В 2010 году центровой "Нью-Йорк Никс" Эд Карри, мужчина ростом 210 сантиметров и весом под 100 килограммов, сбежал из своего номера в комнату товарища по команде Нэта Робинсона, чтобы не оставаться в номере одному.

А Кайри Ирвинг из "Бруклин Нетс" планирует сняться в фильме о знаменитом призраке.

"Верю только тому, что сама вижу"

Тем, кто работает в отеле, такая слава не нравится.

"Я не думаю, что привидение существует, - сказала мне Петра Джермени, художница, создающая оружие и доспехи для костюмированных представлений. - Думаю, эти ребята из НБА просто трусишки".

"Люди иногда говорят, что свет в их номере ночью вдруг замигал, или дверца шкафа с шумом захлопнулась, или входная дверь заскрипела, - комментирует директор по маркетингу и продажам Дон Джексон. - О нашем отеле ходит много таких баек. Мы предпочитаем их игнорировать, потому что доказательств нет".

Рассказываю Дону Джексону про разговор с постоялицей, участвовавшей в проходившей в отеле конференции: она утверждала, будто ее знакомая, приняв в номере душ, обнаружила на запотевшем зеркале слова "Спасите меня!"

"Нам докладывали, что на зеркалах может появляться всякое словоблудие", - уклончиво отвечает он.

Автор фото, Ross Kenneth Urken Подпись к фото, Если приглядеться, то некоторые детали убранства отеля выглядят довольно пугающе

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Но даже и без Эффи отель имеет колоритную историю. Его первый управляющий в 1913 году покончил с собой, причем полиция подозревала убийство. Жульническое колесо рулетки и бесшабашные подпольные вечеринки в эпоху "сухого закона" приводили к перестрелкам в духе Дикого Запада прямо в здании.

Менеджмент предпочитает помнить, по их словам, подлинную славу заведения - знаменитых гостей, среди которых были президенты Трумэн, Эйзенхауэр и Рейган, музыканты Пол Маккартни и Элвис Пресли.

"История и великолепие здесь просто осязаемы, - говорит генеральный менеджер отеля Скип Харлесс. - Это особенное место. Его словно населяют призраки всех тех, кто останавливался здесь".

"Я из тех девушек, кто верит только тому, что сама видит", - сказала мне менеджер отеля по организации встреч и конференций Келси Хьюбер, когда мы с ней поднимались в лифте.

Келси провела практически все свое детство в похоронном бюро, которое принадлежало ее семье. Этот специфический опыт подсказывает ей, что за 10 лет работы в отеле она не сталкивалась ни с чем сверхъестественным .

"Но никогда не говори "никогда", - вдруг добавила она после того, как лифт звякнул, возвещая, что мы приехали.

Место для сомнений

Чтобы понять отель глубже, я разыскал бывшую сотрудницу Сьюзан Райли, которая отработала в нем шесть с половиной лет и была по совместительству его штатным историком.

Она рассказала, что во время ночных смен часто слышала детский плач, похожий на звуки, которые, как принято считать, издают банши (персонажи кельтского фольклора, зловещие феи, чьи пронзительные вопли предвещают чью-то близкую смерть. - Ред.), но потом поняла, что звуки издают порывы ветра, проникавшего в здание, если оставлять открытой боковую дверь. Действительно, сильный ветер - не редкость в Оклахоме.

Автор фото, Betty LaRue/Alamy Подпись к фото, Говорят, в этих коридорах время от времени появляется призрак в красном платье

Поднявшись на десятый этаж, Райли и я долго и безуспешно искали следы от пуль в лифтовом холле, где некогда случилась перестрелка.

На одиннадцатом этаже табличка "Просьба не беспокоить" на одном из номеров покачивалась, но, возможно, причиной тому был сквозняк, задувавший из-под двери.

Сьюзан Райли добавила, что в холлах отеля вроде бы замечали прятавшуюся женщину в красном платье, выглядевшую очень натурально. Правда, она сама ее не видела, а лишь слыхала такие рассказы.

"Здесь отличная акустика, - сказала она, щелкнув пальцами, когда мы добрались до богато украшенного Венецианского зала на верхнем этаже. - Тут призрак проявляет себя чаще всего".

По ее словам, она не раз организовывала в этом зале банкеты, а придя на следующее утро, находила столы и посуду не на прежних местах. Бывшая сотрудница объясняет это слабыми землетрясениями, но, похоже, сама себе не верит.

Доктор Брайан Фарна, профессор прикладной бихевиористики университета Оклахома-сити и автор книги "Лженаука и заблуждения: что не так в рассказах о сверхъестественном", в 2004 году обследовал "Скирвин Хилтон" на наличие призраков.

"Я прошел каждый дюйм на каждом из этажей и ничего не обнаружил, - заявил он мне. - Причем это происходило в престранной обстановке - перед капитальным ремонтом, когда в здании не было отопления и электричества, и единственным источником света мне служил карманный фонарик. Ничего! Просто старый, холодный, пустой отель".

Сонм привидений

После того, как моя жена сказала, что слышала ночью зловещий хохот, я пригласил в наш номер Таню Маккой и ее мужа - охотников за привидениями из Оклахомской ассоциации паранормальных явлений, устраивающей по всему штату обеды с призраками жертв загадочных убийств и прогулки с духами.

Моя маленькая дочка в это время спала в соседней комнате.

"Прикоснитесь к деревянным деталям холла на нижнем этаже и ощутите энергию. С ума сойти!" - сказала Таня.

В ее смартфоне установлены специальные приложения. При помощи одного из них, GhostTube SLS, она вывела на экран зеленое контурное изображение младенца, сидящего в пустой коляске моей дочери, и заявила, что это призрак.

Автор фото, Ross Kenneth Urken Подпись к фото, Автор статьи (на снимке слева) обратился за помощью к профессиональным охотникам за привидениями

Таня тщательно проверяет свои приложения и рассказывает, что недавно повредила сухожилие на правом мизинце, упав при посещении магазина оккультной литературы и атрибутики. "Наверное, это демон меня толкнул", - говорит она.

Приложения EMF, EVP, REM Pod и Geo Pod улавливают электромагнитные поля и статическое электричество, записывают неслышимые человеческим ухом звуки и выявляют следы невидимых человеческих ног.

Еще одно, используемое пожарными для поиска очагов возгорания, фиксирует температурные перепады.

Мы выходим в коридор. Муж Тани приводит в действие приложение Ghost Hunting Tools, которое, по его словам, позволяет призракам настраиваться на нужную частоту и общаться с людьми короткими надписями в текстовом окне.

На экране возникло слово: "Убирайтесь!" Меня пробрала дрожь.

Идем дальше по коридору и чувствуем, что стало холоднее. Сквозняк?

"Это дух взрослого человека", - уверенно говорит Таня и добавляет, что давеча ощутила холод, исходивший от скамьи в лифте.

Автор фото, Betty LaRue/Alamy Подпись к фото, В одном из этих кресел специальное приложение увидело призрак некоего Чарльза

"Сядьте!" - командует надпись на экране телефона ее мужа. Таня включает приложение GhostTube SLS, и мы видим очертания высокой человеческой фигуры, сидящей в зеленом кресле возле лифта.

Моя спутница говорит, что это призрак человека по имени Чарльз, работавшего в отеле в конце 1940-х. Ему было под тридцать, когда он исчез.

Таня добавляет, что вдруг почувствовала резкую боль в затылке. По ее словам, так духи намекают живым, от чего они погибли.

В конце коридора мы снова ощутили холод. Танины руки покрылись мурашками. "Это из 813-го", - прошептала она, показывая на дверь номера.

"Ручка", - появилось на экране. Я вытащил ручку, вставленную в мой блокнот. Сильно закружилась голова, и я решил, что с меня довольно.

На прощание Таня Маккой вручила мне парфюмерный флакон с зельем - настойкой оливкового масла с множеством трав. "Этот пузырек - ваша защита!" - сказала она.