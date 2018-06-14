Чемпионат мира по футболу - Матчи и результаты

Групповой этап

Группа А

Страна В Н П РМ О
RUS Россия 0 0 0 0 0
SAU Саудовская Аравия 0 0 0 0 0
EGY Египет 0 0 0 0 0
URU Уругвай 0 0 0 0 0
14 июня 2018
RUS Россия
Саудовская Аравия SAU
15 июня 2018
EGY Египет
Уругвай URU
19 июня 2018
RUS Россия
Египет EGY
20 июня 2018
URU Уругвай
Саудовская Аравия SAU
25 июня 2018
URU Уругвай
Россия RUS
25 июня 2018
SAU Саудовская Аравия
Египет EGY
 

Группа B

Страна В Н П РМ О
POR Португалия 0 0 0 0 0
ESP Испания 0 0 0 0 0
MAR Марокко 0 0 0 0 0
IRN Иран 0 0 0 0 0
15 июня 2018
MAR Марокко
Иран IRN
15 июня 2018
POR Португалия
Испания ESP
20 июня 2018
POR Португалия
Марокко MAR
20 июня 2018
IRN Иран
Испания ESP
25 июня 2018
ESP Испания
Марокко MAR
25 июня 2018
IRN Иран
Португалия POR
 

Группа C

Страна В Н П РМ О
FRA Франция 0 0 0 0 0
AUS Австралия 0 0 0 0 0
PER Перу 0 0 0 0 0
DEN Дания 0 0 0 0 0
16 июня 2018
FRA Франция
Австралия AUS
16 июня 2018
PER Перу
Дания DEN
21 июня 2018
DEN Дания
Австралия AUS
21 июня 2018
FRA Франция
Перу PER
26 июня 2018
AUS Австралия
Перу PER
26 июня 2018
DEN Дания
Франция FRA
 

Группа D

Страна В Н П РМ О
ARG Аргентина 0 0 0 0 0
ICE Исландия 0 0 0 0 0
CRO Хорватия 0 0 0 0 0
NGA Нигерия 0 0 0 0 0
16 июня 2018
ARG Аргентина
Исландия ICE
16 июня 2018
CRO Хорватия
Нигерия NGA
21 июня 2018
ARG Аргентина
Хорватия CRO
22 июня 2018
NGA Нигерия
Исландия ICE
26 июня 2018
NGA Нигерия
Аргентина ARG
26 июня 2018
ICE Исландия
Хорватия CRO
 

Группа E

Страна В Н П РМ О
BRA Бразилия 0 0 0 0 0
SUI Швейцария 0 0 0 0 0
CRC Коста-Рика 0 0 0 0 0
SER Сербия 0 0 0 0 0
17 июня 2018
CRC Коста-Рика
Сербия SER
17 июня 2018
BRA Бразилия
Швейцария SUI
22 июня 2018
BRA Бразилия
Коста-Рика CRC
22 июня 2018
SER Сербия
Швейцария SUI
27 июня 2018
SUI Швейцария
Коста-Рика CRC
27 июня 2018
SER Сербия
Бразилия BRA
 

Группа F

Страна В Н П РМ О
GER Германия 0 0 0 0 0
MEX Мексика 0 0 0 0 0
SWE Швеция 0 0 0 0 0
KOR Южная Корея 0 0 0 0 0
17 июня 2018
GER Германия
Мексика MEX
18 июня 2018
SWE Швеция
Южная Корея KOR
23 июня 2018
KOR Южная Корея
Мексика MEX
23 июня 2018
GER Германия
Швеция SWE
27 июня 2018
KOR Южная Корея
Германия GER
27 июня 2018
MEX Мексика
Швеция SWE
 

Группа G

Страна В Н П РМ О
BEL Бельгия 0 0 0 0 0
PAN Панама 0 0 0 0 0
TUN Тунис 0 0 0 0 0
ENG Англия 0 0 0 0 0
18 июня 2018
BEL Бельгия
Панама PAN
18 июня 2018
TUN Тунис
Англия ENG
23 июня 2018
BEL Бельгия
Тунис TUN
24 июня 2018
ENG Англия
Панама PAN
28 июня 2018
PAN Панама
Тунис TUN
28 июня 2018
ENG Англия
Бельгия BEL
 

Группа H

Страна В Н П РМ О
POL Польша 0 0 0 0 0
SEN Сенегал 0 0 0 0 0
COL Колумбия 0 0 0 0 0
JPN Япония 0 0 0 0 0
19 июня 2018
COL Колумбия
Япония JPN
19 июня 2018
POL Польша
Сенегал SEN
24 июня 2018
JPN Япония
Сенегал SEN
24 июня 2018
POL Польша
Колумбия COL
28 июня 2018
SEN Сенегал
Колумбия COL
28 июня 2018
JPN Япония
Польша POL
 

Плей-офф

30 июня 2018
C1 Победитель группы С
Второе место в группе D D2
30 июня 2018
A1 Победитель группы А
Второе место в группе B B2
1 июля 2018
B1 Победитель группы B
Второе место в группе А A2
1 июля 2018
D1 Победитель группы D
Второе место в группе C C2
2 июля 2018
E1 Победитель группы E
Второе место в группе F F2
2 июля 2018
G1 Победитель группы G
Второе место в группе H H2
3 июля 2018
F1 Победитель группы F
Второе место в группе E E2
3 июля 2018
H1 Победитель группы H
Второе место в группе G G2
6 июля 2018
QF1 Четвертьфиналист №1
Четвертьфиналист №2 QF2
6 июля 2018
QF5 Четвертьфиналист №5
Четвертьфиналист №6 QF6
7 июля 2018
QF7 Четвертьфиналист №7
Четвертьфиналист №8 QF8
7 июля 2018
QF3 Четвертьфиналист №3
Четвертьфиналист №4 QF4
10 июля 2018
SF1 Победитель четвертьфинала №1
Победитель четвертьфинала №2 SF2
11 июля 2018
SF3 Победитель четвертьфинала №3
Победитель четвертьфинала №4 SF4
14 июля 2018
PO1 Проигравший в полуфинале №1
Проигравший в полуфинале №2 PO2
15 июля 2018
F1 Победитель полуфинала №1
Победитель полуфинала №2 F2

Время по Гринвичу (МСК -4 часа) - Би-би-си не несет ответственности за какие-либо изменения

BBC News Русская служба Навигация на сайте