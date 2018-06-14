Чемпионат мира по футболу - Матчи и результаты
Групповой этап
Группа А
|
RUS
Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|
SAU
Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0
|
EGY
Египет
|0
|0
|0
|0
|0
|
URU
Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0
Группа B
|
POR
Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|
ESP
Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|
MAR
Марокко
|0
|0
|0
|0
|0
|
IRN
Иран
|0
|0
|0
|0
|0
Группа C
|
FRA
Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|
AUS
Австралия
|0
|0
|0
|0
|0
|
PER
Перу
|0
|0
|0
|0
|0
|
DEN
Дания
|0
|0
|0
|0
|0
Группа D
|
ARG
Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0
|
ICE
Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|
CRO
Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|
NGA
Нигерия
|0
|0
|0
|0
|0
Группа E
|
BRA
Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0
|
SUI
Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|
CRC
Коста-Рика
|0
|0
|0
|0
|0
|
SER
Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
Группа F
|
GER
Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|
MEX
Мексика
|0
|0
|0
|0
|0
|
SWE
Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|
KOR
Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0
Группа G
|
BEL
Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0
|
PAN
Панама
|0
|0
|0
|0
|0
|
TUN
Тунис
|0
|0
|0
|0
|0
|
ENG
Англия
|0
|0
|0
|0
|0
Группа H
|
POL
Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|
SEN
Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|
COL
Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0
|
JPN
Япония
|0
|0
|0
|0
|0
Плей-офф
30 июня 2018
Второе место в группе D
D2
30 июня 2018
Второе место в группе B
B2
1 июля 2018
Второе место в группе А
A2
1 июля 2018
Второе место в группе C
C2
2 июля 2018
Второе место в группе F
F2
2 июля 2018
Второе место в группе H
H2
3 июля 2018
Второе место в группе E
E2
3 июля 2018
Второе место в группе G
G2
10 июля 2018
SF1
Победитель четвертьфинала №1
Победитель четвертьфинала №2
SF2
11 июля 2018
SF3
Победитель четвертьфинала №3
Победитель четвертьфинала №4
SF4
14 июля 2018
PO1
Проигравший в полуфинале №1
Проигравший в полуфинале №2
PO2
15 июля 2018
F1
Победитель полуфинала №1
Победитель полуфинала №2
F2
Время по Гринвичу (МСК -4 часа) - Би-би-си не несет ответственности за какие-либо изменения