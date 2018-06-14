Чемпионат мира по футболу - Матчи и результаты

Групповой этап Группа А Страна В Н П РМ О RUS Россия 0 0 0 0 0 SAU Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 EGY Египет 0 0 0 0 0 URU Уругвай 0 0 0 0 0 RUS Россия 15:00 Саудовская Аравия SAU EGY Египет 12:00 Уругвай URU RUS Россия 18:00 Египет EGY URU Уругвай 15:00 Саудовская Аравия SAU URU Уругвай 14:00 Россия RUS SAU Саудовская Аравия 14:00 Египет EGY Группа B Страна В Н П РМ О POR Португалия 0 0 0 0 0 ESP Испания 0 0 0 0 0 MAR Марокко 0 0 0 0 0 IRN Иран 0 0 0 0 0 MAR Марокко 15:00 Иран IRN POR Португалия 18:00 Испания ESP POR Португалия 12:00 Марокко MAR IRN Иран 18:00 Испания ESP ESP Испания 18:00 Марокко MAR IRN Иран 18:00 Португалия POR Группа C Страна В Н П РМ О FRA Франция 0 0 0 0 0 AUS Австралия 0 0 0 0 0 PER Перу 0 0 0 0 0 DEN Дания 0 0 0 0 0 FRA Франция 10:00 Австралия AUS PER Перу 16:00 Дания DEN DEN Дания 12:00 Австралия AUS FRA Франция 15:00 Перу PER AUS Австралия 14:00 Перу PER DEN Дания 14:00 Франция FRA Группа D Страна В Н П РМ О ARG Аргентина 0 0 0 0 0 ICE Исландия 0 0 0 0 0 CRO Хорватия 0 0 0 0 0 NGA Нигерия 0 0 0 0 0 ARG Аргентина 13:00 Исландия ICE CRO Хорватия 19:00 Нигерия NGA ARG Аргентина 18:00 Хорватия CRO NGA Нигерия 15:00 Исландия ICE NGA Нигерия 18:00 Аргентина ARG ICE Исландия 18:00 Хорватия CRO Группа E Страна В Н П РМ О BRA Бразилия 0 0 0 0 0 SUI Швейцария 0 0 0 0 0 CRC Коста-Рика 0 0 0 0 0 SER Сербия 0 0 0 0 0 CRC Коста-Рика 12:00 Сербия SER BRA Бразилия 18:00 Швейцария SUI BRA Бразилия 12:00 Коста-Рика CRC SER Сербия 18:00 Швейцария SUI SUI Швейцария 18:00 Коста-Рика CRC SER Сербия 18:00 Бразилия BRA Группа F Страна В Н П РМ О GER Германия 0 0 0 0 0 MEX Мексика 0 0 0 0 0 SWE Швеция 0 0 0 0 0 KOR Южная Корея 0 0 0 0 0 GER Германия 15:00 Мексика MEX SWE Швеция 12:00 Южная Корея KOR KOR Южная Корея 15:00 Мексика MEX GER Германия 18:00 Швеция SWE KOR Южная Корея 14:00 Германия GER MEX Мексика 14:00 Швеция SWE Группа G Страна В Н П РМ О BEL Бельгия 0 0 0 0 0 PAN Панама 0 0 0 0 0 TUN Тунис 0 0 0 0 0 ENG Англия 0 0 0 0 0 BEL Бельгия 15:00 Панама PAN TUN Тунис 18:00 Англия ENG BEL Бельгия 12:00 Тунис TUN ENG Англия 12:00 Панама PAN PAN Панама 18:00 Тунис TUN ENG Англия 18:00 Бельгия BEL Группа H Страна В Н П РМ О POL Польша 0 0 0 0 0 SEN Сенегал 0 0 0 0 0 COL Колумбия 0 0 0 0 0 JPN Япония 0 0 0 0 0 COL Колумбия 12:00 Япония JPN POL Польша 15:00 Сенегал SEN JPN Япония 15:00 Сенегал SEN POL Польша 18:00 Колумбия COL SEN Сенегал 14:00 Колумбия COL JPN Япония 14:00 Польша POL

Плей-офф 1/8 финала C1 Победитель группы С 14:00 Второе место в группе D D2 A1 Победитель группы А 18:00 Второе место в группе B B2 B1 Победитель группы B 14:00 Второе место в группе А A2 D1 Победитель группы D 18:00 Второе место в группе C C2 E1 Победитель группы E 14:00 Второе место в группе F F2 G1 Победитель группы G 18:00 Второе место в группе H H2 F1 Победитель группы F 14:00 Второе место в группе E E2 H1 Победитель группы H 18:00 Второе место в группе G G2 1/4 финала QF1 Четвертьфиналист №1 14:00 Четвертьфиналист №2 QF2 QF5 Четвертьфиналист №5 18:00 Четвертьфиналист №6 QF6 QF7 Четвертьфиналист №7 14:00 Четвертьфиналист №8 QF8 QF3 Четвертьфиналист №3 18:00 Четвертьфиналист №4 QF4 Полуфинал SF1 Победитель четвертьфинала №1 18:00 Победитель четвертьфинала №2 SF2 SF3 Победитель четвертьфинала №3 18:00 Победитель четвертьфинала №4 SF4 Матч за третье место PO1 Проигравший в полуфинале №1 14:00 Проигравший в полуфинале №2 PO2 Финал F1 Победитель полуфинала №1 15:00 Победитель полуфинала №2 F2

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