Музика и филм: Џејмс Бонд и Битлси - дан који је променио Британију

Пре 17 минута

Бонд и Битлси

Симбол Британије

У ББЦ-јевој недавно објављеној документарној серији My Life as a Rolling Stone , Мик Џегер и Кит Ричардс признају утицај Битлса на њихове ране албуме, нарочито на сингл Love Me Do , и инспирацију да сами напишу поп песме.

Неки од њих, као рецимо Досије Ипкрес (The Ipcress File) Сиднија Џеј Фјурија и Шпијун који је дошао из заветрине (The Spy Who Came In From the Cold) Мартина Рита (оба из 1965. године), издвојили су се као филмови у којима је доминирао реалистичнији тон, за разлику од Бондових филмова.