View this post on Instagram

Osmijeh od milijun dolarai 😊 . . Kada smo došli u Masaai selo, do tada vjerovatno velika većina sela nije vidjela osobu u kolicima. Ovaj čovjek uhvatio me i počeo gurati okolo i cijelo vrijeme se smijao jer mu je to bilo užasno zabavno, zanimljivo i vjerovatno nešto skroz novo. Ja sam mu samo pokazivao smjer. Kasnije ga je jako zanimalo zašto sam u kolicima no, uz njegovo neznanje engleskog i moju nesposobnost gestikuliranja rukama nismo se uspjeli razumijeti. Trenutak i osmijeh koji ne možeš kupiti novcem! 😊😊 . . . #wheelchair #wheelchairlife #wheelchairtravel #disability #tetraplegic #quadraplegic #spinalcordinjury #wheelchairuser #accessible #accessibility #accessibletravel #iamadaptive #adaptive #disabledfashion #wheelchairability #maasai #Tanzania #eastafrica #tanzaniaadventure #tanzaniatravel #hakunamatata #african_portraits #we_african_nations #thisissafrica #loveafrica #visitafrica #exploreafrica #traveler #photooftheday