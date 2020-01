Image copyright MOK

„Родило се дете моје, хвала Богу, прво па женско", орило се у једној кафани на Балкану.

„Пукни пушко, да не буде мушко".

Служио се бурек који су мушкарци направили по рецепту очева, јер је „срамота да не знаш жени питу направити".

Ови мушкарци праве су „боркиње". Увек користе ову реч јер је борац накарадна реч - „чисто силовање језика".

Само је један од њих био снужден. Тог дана су га на разговору за посао питали „да ли сте планирали да имате децу".

Било му је баш непријатно.

Ова сцена могла би да се склопи из неколико постова који су се појавили на анонимној хрватској страници Муж, отац, краљ.

За месец дана достигла је 6.000 пратилаца, а неки постови су подељени више стотина пута.

Због постова који приказују родно обртање, појединима је на Балкану стварно било непријатно, други су се смејали и масовно делили страницу на друштвеним мрежама, док су се трећи запитали - о чему се заправо ради?

Страница је убедљиво најпосећенија из Београда, Загреба и Сарајева, а анонимни тим је за ББЦ на српском открио шта стоји иза фотографија „мушкараца који не знају да возе" или „имају године, али не и боре које би то доказале".

Ко је у тиму

Преводитељка, али и магистарка родних студија, један гејмер, други активиста и докторанткиња - сви они учествују у креирању садржаја странице Муж, отац, краљ.

Заправо их је троје, али објашњавају да „свако од њих има по неколико друштвених улога, јер се односи све на радно место и професију".

Местимично се смењују мушки и женски гласови на спикерфону, али више о себи - не одају.

„Немамо никакав пројекат при невладиној организацији. Нисмо добили новац за скретање пажње, сви волонтирамо.

„Идеја је дошла сама од себе, из свакодневних разговора са људима и песама које сви чујемо", каже један глас.

Објашњава да су родни стереотипи „свуда око нас" - на послу, у хобију, интересовањима, међу партнерима, пријатељима...

„Кренули смо да обрћемо песме и фразе које сви знамо и тако смо се зезали приватно", каже други глас.

„Онда смо дошли на идеју да то обртање покажемо и другима".

Као инспирација им је послужила популарна страница Men who has it all, која има 400.000 пратилаца, и чији су концепт „одомаћили и испекли са нашим језиком и контекстом у којем жене живе на Балкану".

Мушкарац, отац, краљ је, кажу, „сатирична страница која указује на апсурдност и све мањкавости (али и насиље) патријархата".

Тим користи оне изјаве које се најчешће упућују женама, стављају у женски глас и упућују мушкарцима, чиме се „потпуно хуморизује вредност тих изјава.

Појашњавају да феминистичке сатире има „мало или никако".

„Ми смо конзервативна средина, а фразе које су код нас обрнуте можете да прочитате чим упалите вести", кажу из тима.

Ипак, додају да немају утисак да је негде другде ситуација са родним стереотипима много боља.

Професорица Асим и Лепа Брена

Песма Лепе Брене „Чувала ме мама за велике ствари" и питање „да ли планира породицу" на разговору за посао, за једну чланицу тима био је почетни корак да крене да руши стереотипе.

„Вероватно ми је омиљен тај пост са професорицом Асимом", каже она.

Додаје да је невероватно колико је дискриминација на овим просторима кроз језик.

„Ако само погледамо - када кажемо мушкарчина, то је дефинитивно позитивна ствар, док је женетина нешто потпуно ужасно и негативно".

Неке постове је било и јако забавно смишљати.

„Оно, да је мушкарац мушкарцу вук и да мушкарци трачају иза леђа ми је био презабаван", додаје други члан.

„Песме и изрази само показују колико је родна дискриминација и патријархат постао део опште културе и колико се подсвесно примењује као нешто најнормалније."

Жене говоре

ББЦ на српском: Шта планирате даље?

Мушкарац, отац, краљ: Желимо да наставимо да приказујемо сексизам и да исмевамо патријархат, да повежемо жене у региону, освестимо их и едукујемо.

Наредни корак је да дамо глас самим женама, анонимно или не, оне ће одлучити.

Све је волонтерском нивоу.

Како је Балкан реаговао

Страница се највише посећује и прати из Србије, затим из Хрватске и Босне.

Кажу да је 90 одсто коментара које добијају позитивно, а да им жене масовно шаљу сопствене примере из свакодневног живота.

Мушкарци који се праве да не разумеју фору, да не схватају о чему се ради или коментаришу да им се не допада - било је и таквих коментара, кажу из тима.

„У инбокс свакодневно добијамо поруке подршке, одушевљења, а добијамо и доста примера сексистичких изјава који су нам инспирација за будуће постове", додају.

Коментаре не бришу „све док не гуше женски глас, јер сматрамо да таквог простора има и превише".

„Нисмо изненађени што неки мушкарци нису одушевљени", каже један глас.

„Доста је тешко суочити се са властитим привилегијама којих можда нису ни били свесни толико".

Неки од њих, кажу, „реагују и по принципу сличном као што би за ЛГБТ права - немамо ми ништа против, нек у своја четири зида свако ради шта жели".

„То нам све показује колико је Балкан преплављен предрасудама и колико нам је страница била потребна", додају.

Ипак, кажу да им се и доста мушкараца јавило који јесу свесни ситуације и који су понудили помоћ.

