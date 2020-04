View this post on Instagram

Pozivamo te da se priključiš akciji #YUDOM. Pronađi predmete iz jugoslovenskog perioda u svojoj kući, zabeleži ih kamerom i podeli fotografiju koristeći #YUDOM (pritom taguj @muzej_jugoslavije ). #OSTANIUMUZEYU , pronađi jugoslovensko nasleđe i napravi sa nama #YUDOM Dizajn: @jovanapavlovic.design . . #jugoslavija #yugoslavia #muzejjugoslavije #museumofyugoslavia #retro #retroaesthetic #retrochic #design #retrodesign #ostanikodkuce #ostaniumuzeyu #muzej #izlozba #vitruelnaizlozba #virtualexhibition