Оливер, главни лик, на некој од локација у Суседству

Овог лета, ако вирус корона дозволи, можете се упутити у Хрватску на море. Међутим, мале су шансе да се то путовање претвори у авантуру какву ће вам пружити игра The Uncharted Roads of Marco Polo, чија се радња одвија баш у Хрватској.

Трочллана екипа из хрватског Dreamtale Entertainment студија стоји иза видео игре, point-and-click авантуре која ће вас кроз причу главног лика одвести на више од шездесет локација широм земље у суседству.

„The Uncharted Roads of Marco Polo прати главног лика Оливера, Аустралијанца који се у посети Хрватској упушта у авантуру која ће му заувек променити живот", каже за ББЦ Јосип Макјањић, вођа пројекта.

„Више од тога сада, у овој фази, не могу рећи због спојлера", додаје.

Да ли неко већ препознаје о којој цркви је реч?

За све дивне позадине у игри, које ћете вероватно препознати, заслужан је управо Макјањић, који је такође и аутор приче.

„Изглед локације је верно пренесен у игру и томе придодајемо јако пуно пажње. Верујемо како ће играчи моћи да препознају сваки детаљ и, надамо се, бити задовољни њиховим изгледом."

Додаје да је избор места које ће Оливер посетити заиста велики, а да је свака од локација у Хрватској важна за причу.

„У почетко смо, наравно, имали на уму неке локације које смо касније избацили, како би прича била уверљивија, а не и растегнута."

Као што је то чест случај са играма које се заснивају на историјским подацима и тачности локација, играчи ће и уз помоћ The Uncharted Roads of Marco Polo научити доста тога или обновити градиво из историје.

Image copyright Dreamtale Entertainment

Оно што је специфично код ове игре је што је она потпуно цртана руком и анимирана на традиционалан начин.

Дизајном и причом помало подсећа на неке од ранијих point-and-click авантура које су окупирале пажњу како загрижених гејмера, тако и оних који нису били толико загрејани за класичне и видео игре са бржом радњом.

„Ми смо се трудили да игра изгледа позитивно и да буде пуна детаља. Но, видимо да је много упоређују са играма као што су класици попут Monkey Island и Broken Sword, што је за нас велики комплимент", каже Макјањић.

Има штошта да се каже о овој игри. Зашто Марко Поло, у ком веку је радња смештена, кога ће све Оливер срести?

Међутим, креатори многе детаље чувају за излазак финалног трејлера, који се ускоро очекује, како би постигли већи ефекат изненађења.

Јосип Макјањић је до сада радио и на неким великим насловима, попут Serious Sam VR i Serious Sam 4, a The Uncharted Roads of Marco Polo је прва игра чија се радња одвија у његовој родној земљи.

Игра ће се прво изаћи за ПЦ и мобилне телефоне, а Макјањић уверава да све више раде на њој, па ће се у понуди наћи и раније него што су очекивали.

Наравно, не желе да причају о тачном датуму изласка.

Тајанствени до самог краја, али по ономе што тренутно можемо да видимо, делује да ће се тајанственост и исплатити.

