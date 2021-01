Интервју петком - Дарко Рундек и Екипа: О сасвим личном, генерацијском и пандемијском процепу између два тренутка

Welcome to the New World - Добродошли у Нови свет - шапће на ухо храпави мушки глас са новог албума Брисани простор Дарка Рундека и Екипе, трачак светлости на крају године која је свима преокренула живот.