Гитарски рифови од Босне и Херцеговине до врха: Од неколико акорда у Приједору до најбољег гитаристе на свету

Како је Игор постао гитариста?

У будући позив заљубио се пошто му је друг позајмио касету где су се пред крај траке поткрале нумере Eruption недавно преминулог холандског рок гитаристе Едија ван Хејлена и Far Beyond The Sun, ништа мање виртуозног Ингвија Малмстина.