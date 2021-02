Југославија, музика и Пакет аранжман: Четири деценије, „светог грала“ новоталасног Београда

„Једна од најзначајнијих плоча југословенског рокенрола"

У сусрет новој деценији - нови таласи и нова гибања

Друга маца, прва шанса

У Београду јадац, у Загребу гладац

„Онка, доста приче, ово је одличан омот и ово иде"

Пакет аранжманом је тада називан комплетан туристички пакет, који је укључивао превоз, смештај и храну - оно што би данас одговарало енглеском термину - all inclusive

Пакет ангажман

„Ми смо били тај пакет аранжман, ми смо у ствари туристи, баш као у песми At Home He's A Tourist групе Gang of Four", објашњава Вејвода који данас живи у Америци.