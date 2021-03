Други светски рат и Југославија: Мартовски преговори - мрља у партизанској борби или мудар стратешки потез

„Kао номинални повод је наведена намера да се настави размена заробљеника, која је отпочела још у августу прошле године", говори за ББЦ на српском историчар Гај Трифковић, аутор књиге Преговори с ђаволом: размјена заробљеника у Југославији 1941-1945 (Parleying with the Devil: Prisoner Exchange in Yugoslavia, 1941‒1945).