Први албум Рамонса - Ни мање акорда, ни више хитова

Пре 29 минута

Поред раније преслушаних Beat on the Brat, Let's Dance и I Wanna Be Your Boyfriend, права драж је уследила са оним непознатим песмама - Havana Affair, Chain Saw, Listen to My Heart и, уз непревазиђену Blitzkrieg Bop, моја омиљена са издања - Now I Wanna Sniff Some Glue.