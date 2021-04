Милош Карадаглић у Интервјуу петком: „Колико год je некад комплексно одрасти на Балкану, толико се то врати као јединствена снага"

„Месец и шума"

Управо је месец један од мотива његовог новог албума Месец и шума (The Moon & the Forest) који обележавају концерти Џобија Талбота Тамни месец (Ink Dark Moon) и Хауарда Шора Шума (The Forest).