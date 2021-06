Други светски рат: Фицрој Меклејн, авантуриста, дипломата и војник који је променио историју Југославије

Ка Русији, с љубављу

Мисија Меклејн: „Сазнај ко убија више Немаца"

Британска историчарка Хедер Вилијамс написала је књигу Падобрани, патриоте и партизани (Parachutes, Patriots and Partisans: The Special Operations Executive in Yugoslavia 1941-1945) о деловању ове јединице у Југославији.