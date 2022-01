Корона вирус, жене и кућни рад: Зашто се очекује да „она води кућу, а он да помаже"

Глобално, жене на кућне послове троше три пута више времена него мушкарци, док на плаћеним ангажманима имају од 16 до 35 одсто мању зараду, показало је истраживање УН-а о утицају пандемије корона вируса на жене (Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women) за 2020. годину.