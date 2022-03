Југославија и Песма Евровизије: Од социјалистичког аутсајдера до фестивалског победника

Пре 20 минута

Магловити сјај црвене петокраке на Евровизијском небу

Неславне седамдесете

„Иронија је била да је те године победила британска група Brotherhood of Man са песмом чији стихови иду - Save your kisses for me, bye, bye baby, bye, bye", осмехујући се истиче Тодоровић.