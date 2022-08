Југославија и историја: Корчуланска летња школа - кад је острво на Јадрану било светски центар филозофије

Како је све почело

'Дионизијски социјализам'

„Један од присутних је питао Блоха 'Ако револуционарни наум не успе, што ће бити са светом?', а Блох је рекао Let it be, што би рекли Битлси.