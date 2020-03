Шведски глумац Макс фон Сидоуwкоји је преминуо у 90. години, глумио је у више од 100 филмова. Ово су неке од његових најпознатијих улога:

Image copyright Getty Images Натпис на слици Филмски критичар Теренс Раферту описао је Макса фон Сидоуа, овде у сцени из једног од најпознатијих филмова, "Истеривач ђавола", као "највећег живог глумца"

Image copyright Getty Images Натпис на слици Макс фон Сидоу је играо оца Мерина у чувеној адаптацији романа Вилијема Питера Блејтија, "Истеривач ђавола", у режији Вилијама Фридкина. Уз помоћ шминке, глумац је "остарио" 30 година због ове улоге

Image copyright Getty Images Натпис на слици Глумио је Исуса у филму "Најважнија прича на свету" из 1965. године, заједно са Чарлтоном Хестоном и Анђелом Ленсбери

Image copyright Getty Images Натпис на слици У филму "Хаваји" из 1966. глуми хришћанског мисионар, заједно са Џули Ендрус

Image copyright Getty Images Натпис на слици Са Лив Улман у "Часу вука", првом у легендарној трилогији Ингмара Бергмана

Image copyright Getty Images Натпис на слици Улман и Фон Сидоу заједно у филму "Емигранти" из 1971. године.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Два пута је номинован за Оскара, први пут 1987. за најбољег глумца за улогу у филму "Пеле освајач". Други пут, 24 године касније, 2011. за улогу у филми "Изузетно гласно и невероватно близу

Image copyright Getty Images Натпис на слици У филму "Ронилачко звоно и лептир" из 2007.снимљеном по истинитој причи глуми Француза који је доживео мождани удар

Image copyright Getty Images Натпис на слици Освојио је публику и критику улогом плаћеног убице у филму "Три кондорова дана" из 1975. године

