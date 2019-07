"Time to die". To je njemu sad. Ko nije, neka pogleda Blade Runner. Da se ne izgubi kao "suze na kiši".

Rutger Hauer 1944-2019. Počivaj u miru.

P.S. "Quite an experience to live in fear isn't it? That's what it is to be a slave". Da dodam koristan citat.https://t.co/pjECk6R7cR