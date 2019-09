Пружи корак: Укључите се у Тамарину и Богданову шетњу

View this post on Instagram

Neki trče zbog medalje, neki trče da bi smršali, neki zbog druženja, neki da bi se takmičili, neki da bi imali šta da stave na stori... Iz kog god razloga, trčanje je divno i već mu daješ svrhu. Uvijek je vrijeme da trčiš za nekog ko ne može, ali sada je savršeno vrijeme. Skini aplikaciju ‘Pruži korak’ sa play ili app stora i unovči svoje kilometre. Sav prikupljeni novac ide u ruke @nurdor_srbija. Najljepše na svijetu je trčati za sebe, ali kada se ukaže prilika da budeš nesebičan i u trčanju iskoristi je. Čekam rezultate! #trčkajmo #pruzikorak #pružikorak