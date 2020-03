Image copyright Fernando Kolunga Натпис на слици Чланови бенда

Да ли сте знали да у Србији постоји бенд који је назван по барду латино сапуница, а популарнији је у Мексику него у домовини?

Зове се Fernando Colunga Ultimate Еxperience. Ови момци свирају метал и долазе из Пожаревца.

Почетна идеја је била пародирање латино сапуница - али не да би се ругали онима који их гледају, већ да би на шаљив начин критиковали људе из сопствене супкултуре и музичке искомишљенике.

„Гомила металаца и рокера неће признати да су потајно гледали те серије са породицама, што је било сасвим нормално, на неки начин. То ти је као данас где нико не гледа ријалити, а сви знају све шта се догађа", каже певач Антонио Јовановић.

Фернанда Kолунгу је публика у Србији 1990-тих гледала у серијама попут Есмералде, Злобнице и Маримар.

Јовановић каже да су Колунгу изабрали јер већину других глумаца људи у Србији нису ни знали по правом имену.

Бенд постоји од 2010. године, али је локалне границе пробио тек 2019. захваљујући низу шаљивих слика са интернета - мимова у којима су били главна тема. Тако су убрзо постали атракција у Мексику.

О њима се говорило у радијским и ТВ емисијама, давали су интервјуе за разне портале, новине и магазине, а око 90 одсто пратилаца њихове Фејсбук стране је из иностранства, многи из Централне и Јужне Америке.

Фернандо Колунга је Чак Норис мексичких сапуница

Прича је кренула једне зимске вечери када су се тројица пријатеља договорила да направе бенд, пре свега како би се дружили.

„Све је почело 2010, када је басиста Марко Живковић славио рођендан. Стефан Миленковић, будући гитариста, питао ме је да ли сам заинтересован да певам у грајндкор пројекту који планира да покрене, на шта сам ја одговорио потврдно", наводи Антонио.

Натпис на слици Чланак из мексичких новина

„Фернандо је био за нашу душу, кућни пројекат без намере да постане жива ствар."

„Прва идеја је била да буде сирово, просто и скроз неозбиљно. Не само пародирање латино-серија, већ свега", додаје Антонио.

Пошто су главни разлози окупљања бенда били добро расположење и неозбиљност, нису се трудили да пронађу бубњара па су до данас остали тројка која за снимања искуца на компјутеру бубњарске деонице.

Пробе испрва нису ни имали и свако је вежбао код куће, да би потом у импровизованом студију снимали демо материјале на аматерској опреми.

У част мексичког глумца, прва нумера бенда била је Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican soap оperas - Фернандо Колунга је Чак Норис мексичких сапуница.

Поред ње, на првом демо снимку, у преводу Kрвава и брутална теленовела, биле су још три нумере које су, уз пуно хумора, опевале мексичке серије.

Kо је Фернандо Колунга?

Фернандо Kолунга је мексички глумац рођен 3. марта 1966. године у Мексико Ситију.

Највећу славу постигао је играјући главне улоге у мексичким теленовелама, популарним сапуницама.

Српском гледалишту је постао познат током деведесетих година прошлог века и у првој деценији овог миленијума када су се серије у којима је глумио, углавном у Телевиса продукцији, нашироко емитовале.

Најзапаженије улоге, по којима га памти публика и у Србији, одиграо је у серијама Есмералда и Злобници, али и Маримар, Есперанса и Права љубав.

Последњи глумачки ангажман имао је у серији Страст и моћ 2016. године.

Преко мим културе до мексичких медија и публике

Ппрви контакт са фановима из Мексика је успостављен још 2010. и то преко друштвене мреже Мајспејс. Чак и пре новостечене популарности, сарађивали су са људима из Латинске Америке.

„Мој пријатељ се сасвим случајно на чешком метал фестивалу задесио у истом друштву са момком из Еквадора, Паблом Барером, који му је рекао да му је један од најдражих бендова из Србије и испоставило се да се ради о нама".

Еквадорац се касније и укључио у рад тако што им је миксовао пар песама, док је Антонио узвратио запевавши на другом демо снимку Пабловог пројекта.

Бенд је после 2013. године због породичних и пословних обавеза све мање свирао, све до маја 2019.

„Био сам на послу када ме је гитариста Стефан позвао и рекао ми да смо постали популарни у Мексику.

„Преко њихових сајтова су кренули да круже мимови попут овог - `данас сам кренуо да обришем Твитер налог, али сам одустао јер сам сазнао да у Србији постоји бенд који носи име по Фернанду Kолунги`'', прича Антонио.

Мим покрет је заслужан што велики број људи зна за њих, каже.

Мексички медији су тада писали о српској метал групи која носи име по звезди тамошњих теленовела.

Антонио је дао неколико интервјуа, а о бенду се говорило и у три телевизијске емисије. У једној им је водитељка пожелела да постану „популарни како би их Фернандо тужио због коришћења имена".

Фанови су им у коментарима на друштвеним мрежама објашњавали реакције и преводили.

„Нисмо ми то урадили да бисмо зарадили на нечијем имену, већ из шале, јер ако не можеш са нечим да се шалиш на позитивном нивоу и ако хумор може неког да изнервира, чему онда било шта."

„Фанови су нам незванично писали и да је он сазнао за нас и да је кул са тим", прича Антонио.

Гугл транслејт комуникација са фановима

Фејсбук страница Fernando Colunga Ultimate Experience је имала око 200 лајкова, пре него што су бенд открили људи из Мексика. Данас близу 7.000 људи на Фејсбуку, углавном ван Србије, прати њихов рад.

Поред њихове званичне странице, отворене су још две које воде љубитељи групе.

Прва је само за оне из Мексика и броји више од 1.300.

„Једног дана сам на Фејсбуку уочила мим који је говорио о томе да у Србији постоји метал бенд који у називу носи име Фернанда Kолунге, мог омиљеног глумца, а одмах затим сам чула да и на радију говоре о њима.

„Он је веома популаран у Мексику те су се зато медији у толикој мери заинтересовали за њих", наводи Јанис Оливаре, 25-годишња администраторка званичне фан странице из Мексико Ситија.

Недавно је покренута друга група чији је циљ прикупљање новца како би Пожаревљани отпутовали у Мексико.

„Објаснио сам да је то за нас немогуће можда и до идућег лета из простог разлога што нам породичне и пословне обавезе не дозвољавају.

„Марко води приватни посао, Стефан има двоје деце. Поред тога, потребно је наћи бубњара и некога ко би као техничар ишао са нама на турнеју", објашњава Антонио.

Највећи број коментара на друштвеним мрежама је на шпанском. Са фановима причају уз помоћ Гугл преводиоца, а бенд се труди да свакоме одговори - па макар и са „мућас грасијас".

„Никада никог нисмо оставили без одговора јер људима то значи и ако њима није било тешко да напишу да смо страва и супер, зашто би нама било тешко да им одговоримо?"

Србија

Док им популарност у Мексику расте, у Србији још нису наступали уживо.

Снимили су један студијски албум, а од поновног активирања и жанровског преласка са брзог и бучног грајндкора, на слушљивији дет'ен'рол, издали су неколико синглова.

Текстови су добили на ширини, али наслови и даље асоцирају на њихов тематски заштитни знак - мексичку сапуницу.

„Тешко нам је да поверујемо да је нешто што је настало из најобичнијег зезања, без намере да оставимо било какав већи траг, постало озбиљна ствар", каже Антонио.

