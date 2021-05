Фанзини у Србији: Од фанова, за фанове - аматерске новине

Пре 57 минута

Почеци фанзинаштва у Југославији

Панк као кичма фанзинаштва у Србији

Златно доба српског фанзина

Нови миленијум, нови проблеми

Нови миленијум су дочекали и поједини фанзини из деведесетих, попут Акупунктуре из Краљева и фанзина Гет оф д стејџ (Get of the Stage) из Старе Пазове, да би неколико година касније, уследио још један велики фанзинашки талас.

Фанзини посвећени метал музици су такође кренули да се појављују, а међу њима су се посебно издвојили Бучеријан Вајб (Butcherian Vibe), Овер д вол (Over The Wall) и Ноктурн (Nocturne).

Сива перспектива музичких фанзина

Мирослав Сташић као тренутно активне и светле примере наводи ,,константе на интернету" - Гет он д стејдџ (Get On The Stage), Хели Чери (Helly Cherry) и Хардвајерд (Hardwired), те „стално и редовно присутан" новосадски панк, штампани фанзин Аут оф д даркнес (Out Of The Darkness).