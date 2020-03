Image copyright Visoka škola umetnosti, Cirih Натпис на слици Представа TEOTWAWKI

Широм света догађаји се отказују, али не и Фестивал интернационалног студентског театра (ФИСТ) који се 15. пут одржава у организацији студената Факултета драмских уметности.

Додуше, не у позоришту, већ на интернету.

„Требало је да донесемо одлуку да ли да бришемо све што смо радили протеклих годину и по дана, да се растанемо и кажемо да је то виша сила.

„Или да не дозволимо да се свет угаси и да препознамо да сви треба једни другима да помогнемо", каже Катарина Живковић, студенткиња четврте године позоришне и радио продукције на ФДУ.

Са колегама на припремама овогодишњег фестивала ради од новембра 2018.

Нешто другачији фестивал

Фестивал организују студенти треће и четврте године факултета, а многи од њих су од почетка студирања чекали да дође ред на њих да га уређују.

Било је предвиђено да на фестивалу гостује 150 учесника са 11 уметничких академија, између осталог трупе из Италије, Швајцарске, Немачке.

Припреме су текле интензивно до 7. марта, дан након што је објављено да се у Србији појавила прва особа заражена корона вирусом.

Студенти су одлучили да се фестивал ипак одржи, „јер би одустајање значило одлазак на спавање".

Организатори ФИСТ-а су замислили да се представе гледају путем лајв стрима, да их студенти у Београду гледају на факултету у биоскопској сали.

Међутим, након забране окупљања више од 100 људи на једном месту и од тог плана су морали да одустану.

И организација и сам фестивал су у потпуности прешли на интернет.

Јована Караулић, асистенткиња на Факултету драмских уметности и менторка организаторима каже је фасцинирана зрелошћу студената.

„Једина прихватљива верзија са становишта продукције како је предајемо на факултету је била да се ситуацији прилагодимо на време, па чак и када још нема званичних упутстава о скуповима и манифестацијама које окупљају велики број људи" каже она.

У саопштењу организатора стоји „да је врло важно да се у овим околностима интеркултурална размена, учење и подршка не прекине, већ да се одржи у новом облику, како бисмо омогућили буђење какво желимо и подстакли академско умрежавање у изазовним тренуцима."

Како пратити програм ФИСТ-а?

Професор Саша Саиловић дао је задатак студентима да одлуче којим проблемом у друштву желе да се баве.

Већина је рекла да их највише интересују летаргија и друштву и отуђење међу младима, због чега је „Буђење" изабрано за слоган овогодишњег фестивала.

Представе на фестивалу који траје до 20. марта могу да се гледају на стриму, због ауторских права оне неће бити доступне за гледање на Јутјубу, сем представе ТЕОТКWАWКI.

Распоред представа можете пратити на сајту фестивала.

Још неколико културних институција одлучило је да током ванредног стања понуди садржаје преко интернета.

Народно позориште и дечије позориште Пинокио емитују представе из репертоара на Јутјубу.

Атеље 212 ће три пута недељно емитовати представе на Фејсбук страници овог позоришта.

Да ли је позориште без публике - позориште?

Првог дана када су емитоване представе, на стрим се укључило 3.400 људи из Србије, Немачке, Грчке, Француске, Пољске.

Представа, данас помало застрашујућег наслова, ТЕОТКWАWКI (The End of the World As We Know It) у извођењу студената Високе школе уметности из Цириха требало је да буде одиграна уживо за стрим.

У међувремену у Цириху је уведено ванредно стање, па су студенти снимили представу у специфичним околностима - када су дошли на факултет да покупе ствари.

И пратећи програми, изложбе и трибине измештене су из физичког простора.

„Позориште без публике, то звучи потресно", каже Катарина Живковић.

Драматуршкиња Маша Сеничић сматра да ако велике компаније са стотинама запослених прелазе на онлајн режим, онда и „уметници морају да се прилагоде променама, јер ниједан уметност не сме да буде искључиво везана за зграду-симбол".

Учествовала је на трибини „Позоришна уметност у дигиталном окружењу", организованој у склопу ФИСТ-а, седећи на тераси стана.

Сматра да је „(екрански) простор унутар кога смо говорили, био више него адекватан, јер се тема односила на онлајн домете извођачких уметности".

И ван контекста изолације, уметници морају да померају границе, тврди она.

Јована Караулић, менторка студената ФДУ-а, не крије понос када прича о раду са организаторима фестивала.

„Сад кад размислим, није било толико тешко, стресно свакако јесте, али нисам сумњала, знала сам са ким имам посла, то су они млади људи што мењају свет. На боље."

После напорних припрема и тешких одлука организатори ФИСТ-а су прешли у самоизолацију.

Њихова менторка Јована Караулић не крије понос када прича о раду са њима.

„Сад кад размислим, није било толико тешко, стресно свакако јесте, али нисам сумњала, знала сам са ким имам посла, то су они млади људи што мењају свет. На боље."

