Image copyright Getty Images Натпис на слици Власти страхују од асимптоматских случајева

Стратегију Кине у борби против корона вируса Светска здравствена организација је назвала „можда најамбициознијим и најагресивнијим напором за сузбијање заразе у историји".

Али најновији циљ Пекинга да тестира читаву популацију Вухана, који је постао епицентар Ковид-19 пандемије у јануару, за само десет дана, изазвао је сумње широм света.

Локалним властима је наложено да осмисле планове за тестирање 11 милиона регистрованих становника, почевши од људи који спадају у ризичну групу и који обављају „кључне послове", попут здравствене заштите.

Званичници су истакли да тестови могу бити организовани са временским размаком, тако да узорци могу да се сакупе и масовно обраде.

Тестови ће открити да ли у Вухану има активно заражених корона вирусом.

Али овакав амбициозни задатак, барем у теорији, значи да би Вухан требало да тестира најмање милион становника дневно - што је огроман скок у односу на тренутни дневни капацитет од 40.000 до 60.000 узорака.

„Можда ћемо морати да очекујемо чудо", изјавио је Јанжонг Хуанг, виши званичник организације Global Health током заседања Савета за иностране односе у Њујорку.

Због чега се планира тестирање толиког броја људи?

Image copyright Getty Images Натпис на слици Вухан, који је постао епицентар пандемије корона вируса, предлаже тестирање свих 11 милиона становника у кратком року

План је најављен након што је пријављено шест нових случајева у истом стамбеном блоку у граду током викенда.

Најновији случајеви су раније описани као асимптоматски - што значи да су тестирани позитивни на вирус, али нису показивали никакве клиничке симптоме, попут кашља и температуре.

После тога, свих 5.000 станара комплекса морало је да се тестира.

Многи истичу да међу 11 милиона регистрованих становника Вухана постоји велики број оних који су или напустили град пре карантина, или су тестирани током протеклих недеља.

Због тога је то мање обесхрабрујући задатак за власти када десетодневно тестирање почне.

Између три и пет милиона становника Вухана је већ тестирано, изјавио је заменик директора одељења за патогену биологију на Универзитету у Вухау Јанг Жанкју за лист Глобал Тајмс .

„Вухан је у могућности да тестира преосталих шест до осам милиона становника за 10 дана", изјавио је.

Али чак и ако се број неопходних тестова смањи на шест до осам милиона, то би још увек подразумевало 600.000 до 800.000 тестова дневно, уколико се власти држе десетодневног плана.

Ово је изазов. Локалне власти Хубеја је 22. априла пријавиле су да је око 89.000 људи тестирано за један дан, додавши да је 63.000 њих тестирано у граду Вухану.

А 10. маја је за један дан тестирано нешто мање од 40.000 људи у Вухану, наводи се у подацима.

Како тестирати милионе људи тако брзо?

Image copyright Getty Images Натпис на слици Тестови ће се спроводити у размацима, најавили су надлежни

Оптимисти тврде да уколико су кинеске власти озбиљне поводом овог циља, могуће је то постићи теоретски.

У среду 13. маја, кинески медији су цитирали Центар за контролу и превенцију болести Вухана који истиче да масовна тестирања спроводе одвојене компаније. Локални центри за контролу болести и болнице у квартовима широм града ће послати особље да сакупи узорке.

Званичници су проценили да је капацитет за тестирање тих компанија око 100.000 тестова дневно и признали су да је немогуће спровести масовно тестирање у тако кратком року.

„Стога ће се тестови спроводити одвојено, што значи да ће нека насеља почети са тестирањем 12. маја, нека 17. Али свако насеље ће завршити тестирање у року од десет дана од првог теста."

Кина може да произведе пет милиона тестова дневно, изјавио је министар индустрије прошлог месеца. И више центара за тестирање и лабораторије се граде како би се тестирали сакупљени узорци.

Неки, укључујући и професора Јанга, кажу да нема потребе да се тестира сваки становник Вухана уколико у његовом насељу нема пријављених случајева.

„Не можете знати да ли су људи били инфицирани након што покажу негативан тест. То је у основи питање за епидемиолошку истрагу", изјавио је он за Глобал Тајмс.

„Страх од другог таласа заразе"

Image copyright Getty Images Натпис на слици Вухан је обуставио строги карантин осмог априла

Како све више земаља почиње са ублажавањем мера, страх од другог таласа задаје главобоље надлежнима.

Вухан је обуставио строги карантин осмог априла, али сада страхује од другог таласа, како долази до откривања нових случајева.

Мере се предузимају и у другим градовима у Кини. Североисточни град Ђилин, на пример, изоловао се од остатка земље и само становници који су тестирани негативно на вирус у последњих 48 сати могу да напусте град.

Возови и аутобуси нису у функцији, а биоскопи, теретане и интернет кафеи су затворени.

Ву Зунјоу, главни епидемиолог кинеског Центра за контролу и превенцију болести изјавио је да се влада налази у приправности због могућег појављивања случајева и након што су неки становници тестирани негативно.

„Заправо, има више од једног таквог случаја у Вухану: ток болести може да траје од 30 до 50 дана код неких пацијената", изјавио је за државну телевизију ЦЦТВ.

„Вирусу треба више времена да се испољи код пацијената са слабијим имунитетом, који су такође склони појављивању и губљењу симптома."

Зинјоу је додао да није неопходно тестирати сваког становника Вухана у насељима без случајева

Тестирање носи „високу цену"

Image copyright Getty Images Натпис на слици Амбициозни план Кине у борби против корона вируса се много разликује у поређењу са другим земљама.

Тестирање читаве популације Вухана носи са собом „високу цену", каже професор Хуанг.

„Али имајте у виду да је то Кина. Начин на који су покренули карантин, драконске мере изолације - све то има своју цену."

„Али управо то је и био циљ: да се повећа заштита по сваку цену."

Кинин амбициозни став у борби против корона вируса се много разликује у поређењу са другим земљама.

У Америци, просечан број тестова који се дневно изведе је 300.000, а председник Доналд Трамп је критикован због непоштовања мера социјалног дистанцирања, без обзира што Америка има највећу стопу смртности од корона вируса.

Професор Хуанг каже да тренутни планови неће решити проблем будућих инфекција, јер ће тестови показати само актуелне инфекције.

„Још увек ће постојати могућност изолованих случајева у будућности, што ни масовна тестирања неће моћи да реше", упозорио је.

Сарадник на тексту: Јицинг Ванг из Пекинга.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Please do not delete the tracker at the end. It will NOT show on your page