Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom i zahvalio mu za priliku da ponovo, samo mesec dana od prethodnog telefonskog razgovora, razmene mišljenja o različitim pitanjima bilateralnih i međunarodnih odnosa. Predsednik Vučić je predsedniku Putinu zahvalio na pozivu da 24. juna prisustvuje Paradi pobede u Moskvi. On je istakao da mu je velika čast da učestvuje na proslavi 75-godišnjice pobede nad fašizmom, jer se ponosi činjenicom da su srpski i ruski narod u Drugom svetskom ratu bili na istoj strani slobodarstva. „Zato nema važnijeg zadatka od čuvanja sećanja na slavnu istoriju i istinu o borbi koja je donela slobodu i mir“, rekao je predsednik Vučić. Dvojica zvaničnika su razgovarali o regionalnim pitanjima, a najviše vremena posvetili su pitanju Kosova i Metohije, posebno o onome što se u vezi sa tim pitanjem događa na međunarodnoj političkoj sceni. Predsednik Putin je naglasio da će Rusija da podrži Srbiju kada je reč o Kosovu i Metohiji i da je jasno da nijedna odluka ne može da bude doneta bez Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsednik Vučić je još jednom zahvalio predsedniku Putinu na aktivnoj podršci Rusije državnim i nacionalnim interesima Srbije, na principima međunarodnog prava i pravde. Predsednik Putin je potvrdio da će ponovo da poseti Srbiju kako bi prisustvovao centralnoj državnoj svečanosti osvećenja hrama Svetog Save i istakao da će Rusija da pomaže interese Srbije, kao i da štiti interese Srpske pravoslavne crkve. Predsednik Vučić je rekao da će mu biti čast da ponovo ugosti predsednika Putina, a posebno tom svečanom prilikom, jer je Rusija neprocenjivo doprinela završetku najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji, učinivši ga jednim od simbola bliskosti dveju država i dvaju naroda. Predsednik Vučić je rekao da sa zadovoljstvom očekuje posetu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu ove nedelje. Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin izrazio je uverenje u pobedu liste koju na predstojećim izborima predvodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i poželeo mu svaki uspeh, kako lični tako i politički.